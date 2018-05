A LOT hetente négyszer, hétfőn, csütörtökön, pénteken és vasárnap repül New Yorkba, kétszer, kedden és szombaton pedig Chicagóba. Az USA-ba közlekedő Boeing 787-es Dreamliner gépnek Budapest lesz a bázisa. Ez azt jelenti, hogy a LOT, amely a 2012 elején becsődölt Malévval szemben képesnek bizonyult a megújulásra, Magyarországon nyitja meg első külföldi központját, s itt fogják szervizelni is a 252 utas és 12 tonna áru szállítására képes gépet. A LOT számításai szerint Budapest vonzáskörzetében mintegy 8 millió ember él - Magyarország mellett részben Szlovákiában, vagy akár Szerbiában is - így el fog kelni az évente ajánlott 150 ezer ülés. A LOT lengyelországi felhordó járatokat is szervez, az első Krakkóból indul Budapestre.

A jelentős részt kompozitanyagokból épült Dreamlineren három osztály - economy, premium economy, illetve biznisz - van, s a gép 9 óra 45 perc alatt jut el New Yorkba. Chicagóba fél órával tovább tart az út. A New York-i járat megnyitása alkalmából Rafal Milczarski, a LOT vezérigazgatója azt hangsúlyozta, azt szeretné, ha a magyarok a LOT-ra családtagként, és egy kicsit magyar légitársaságként tekintenének. Ezt elősegítendő a LOT hetven magyar légikísérőt is kiképez, s közülük már több tucatnyiran munkába állnak, így a Budapestről az USA-ba közlekedő gépeken a néhány hónapig tartó átmeneti időszak után csak magyar légi utaskísérők lesznek. A fedélzeti szórakoztató rendszer is részben magyar nyelvű lesz, s a LOT külön várótermet épít Budapesten a biznisz-utasok számára. “Kelet-Közép-Európában Magyarország az egyik legfontosabb piac, amit az is mutat, hogy 89 éves történelmünk során most először indítunk járatot Észak-Amerikába Lengyelországon kívüli városból, s ez a város Budapest” - mondta Milczarski. A LOT kilenc észak-amerikai járatot üzemeltet, Varsóból az USA mellett Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal.

Jost Lammers, a Liszt Ferenc repülőteret működtető Budapest Airport vezérigazgatója is jelentős sikernek nevezte, hogy sikerült újra áthidalni a Budapest és az USA közötti szakadékot, majd hozzátette: a budapesti légikikötő a térség legdinamikusabban fejlődő repülőtere, csak 2018 első negyedévében 17 százalékos volt az utasszám növekedése. Budapest és az USA városai között évente mintegy félmillióan utaznak, s gyorsan emelkedik a transzatlanti járatokra foglalók száma. A forgalom növekedése miatt már tervezik egy új terminál megépítését, s ezzel 18-20 milliósra bővítik a repülőtér jelenleg 15 milliós kapacitását. A légikikötő tavaly 13,1 millió utast szolgált ki.

Az újonnan megjelenő LOT mellett az American Airlines (AA) visszatér a magyar piacra: a társaság május 4-én indította első gépét Philadelphiába. Az októberig naponta közlekedő járat megindítása előtt az AA a 2011-es nyári szezon végéig volt jelen Budapesten: az amerikai cég Budapest és New York között repült a nyári menetrendi hónapokban. A Malév 2012-es csődje után viszont az AA már nem vette bele új menetrendjébe a magyarországi járatot. A légitársaság Boeing 767-os gépeket állított be a Budapest-Philadelphia útvonalra. A város az AA fő keleti parti elosztóközpontja, innen elérhető a légitársaság teljes észak-amerikai hálózata.