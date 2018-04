Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b25e399-83d7-4b27-aa42-549e9864be8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A költési időszakkal beköszöntött az ablakokat, autókat „támadó” madarak szezonja.","shortLead":"A költési időszakkal beköszöntött az ablakokat, autókat „támadó” madarak szezonja.","id":"20180404_koltesi_idoszak_madarak_visszapillanto_tukor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b25e399-83d7-4b27-aa42-549e9864be8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3f3397-3557-49e2-b3a4-af83fef917ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_koltesi_idoszak_madarak_visszapillanto_tukor","timestamp":"2018. április. 04. 16:24","title":"Videó: Kívülről talán még érdekes is, de a madaraknak élet-halál harcot jelenthet egy visszapillantó tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197a448d-a873-4b5f-97d0-5a0a604f0d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfokozott várakozás előzte meg a Xiaomi új csúcstelefonjának érkezését, nem csoda tehát, hogy az első értékesítési adagot pár percen belül elkapkodták.","shortLead":"Felfokozott várakozás előzte meg a Xiaomi új csúcstelefonjának érkezését, nem csoda tehát, hogy az első értékesítési...","id":"20180403_xiaomi_mimix2s_flash_ertekesites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=197a448d-a873-4b5f-97d0-5a0a604f0d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42942ec0-b1d2-4459-b617-7074932901db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_xiaomi_mimix2s_flash_ertekesites","timestamp":"2018. április. 03. 16:59","title":"Pillanatok alatt elkapkodták a Xiaomi eddigi legizgalmasabb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. 