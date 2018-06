Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","shortLead":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","id":"20180609_Porsche_Taycan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9f94f6-758d-4d13-ab73-5b65f5713693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_Porsche_Taycan","timestamp":"2018. június. 09. 15:12","title":"Török eredetű nevet kapott az első villany Porsche ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac18e3ab-6dd6-451c-87be-c88edb01e23e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok egyre többet utaznak külföldre, és egyre többen egzotikus országokba. Ezekbe pedig kötelező oltásokat kell beadni - legalább két héttel az utazás előtt.



","shortLead":"A magyarok egyre többet utaznak külföldre, és egyre többen egzotikus országokba. Ezekbe pedig kötelező oltásokat kell...","id":"20180610_Egzotikus_helyre_utazik_Ne_felejtkezzen_el_a_kotelezo_oltasokrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac18e3ab-6dd6-451c-87be-c88edb01e23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1fbae5-5b1d-47b6-b6b5-215a8c2f3fb7","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Egzotikus_helyre_utazik_Ne_felejtkezzen_el_a_kotelezo_oltasokrol","timestamp":"2018. június. 10. 10:21","title":"Egzotikus helyre utazik? Ne felejtkezzen el a kötelező oltásokról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megérkezett Szingapúrba. A két politikus kedden tart történelmi jelentőségű tanácskozást: ez lesz az első alkalom, hogy egy hivatalban lévő amerikai elnök találkozik a távol-keleti kommunista diktatúra első emberével. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megérkezett Szingapúrba. A két politikus kedden...","id":"20180610_A_testorok_megint_futhatnak__Kim_es_TRump_is_megerkezett_Szingapurba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f77c63-cfb0-430f-9d98-577fb5d3b3f0","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_A_testorok_megint_futhatnak__Kim_es_TRump_is_megerkezett_Szingapurba","timestamp":"2018. június. 10. 14:59","title":"A testőrök megint futhatnak – Kim és Trump is megérkezett Szingapúrba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c361a126-38cd-41a9-96e1-a5922eadf8a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fogva tartottak kölcsönös szabadon engedését szorgalmazta szombati telefonbeszélgetése során mind az orosz, mind az ukrán elnök.","shortLead":"A fogva tartottak kölcsönös szabadon engedését szorgalmazta szombati telefonbeszélgetése során mind az orosz, mind...","id":"20180609_Telefonon_targyalt_a_foglyokrol_Putyin_es_Porosenko","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c361a126-38cd-41a9-96e1-a5922eadf8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ad793f-870f-497e-8165-819371ce0cb4","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Telefonon_targyalt_a_foglyokrol_Putyin_es_Porosenko","timestamp":"2018. június. 09. 16:06","title":"Telefonon tárgyalt a foglyokról Putyin és Porosenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit zenész is szerepet kap a nyitóünnepségen, amely sokkal rövidebb lesz a szokásosnál.","shortLead":"A brit zenész is szerepet kap a nyitóünnepségen, amely sokkal rövidebb lesz a szokásosnál.","id":"20180611_robbie_williams_nyitja_a_vilagbajnoksagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6caf20-5c13-4b02-88ad-f7bacd4c186f","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_robbie_williams_nyitja_a_vilagbajnoksagot","timestamp":"2018. június. 11. 11:18","title":"Robbie Williams nyitja a világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen átalakultak az erőviszonyok a közmédiánál a választások után.","shortLead":"Jelentősen átalakultak az erőviszonyok a közmédiánál a választások után.","id":"20180611_MTVAs_ugyvezeto_lett_az_aki_lehallgatta_az_MTVA_vezerigazgatojat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d1132d-e901-4766-bac9-7f639438cd57","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_MTVAs_ugyvezeto_lett_az_aki_lehallgatta_az_MTVA_vezerigazgatojat","timestamp":"2018. június. 11. 14:39","title":"MTVA-s ügyvezető lett az, aki lehallgatta az MTVA vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180611_Robert_de_Nirot_allva_tapsolta_a_kozonseg_pedig_csak_ket_szot_szolt_Fuck_Trump","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b6e17d-aa17-42b9-a79f-04c1f698c87d","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Robert_de_Nirot_allva_tapsolta_a_kozonseg_pedig_csak_ket_szot_szolt_Fuck_Trump","timestamp":"2018. június. 11. 09:18","title":"Robert de Nirót állva tapsolta a közönség, pedig csak két szót szólt: „Fuck Trump!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746c1a66-e57e-4c40-8a8c-d208663de2eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a gyulai Kézműves Sörfesztivál apropóján meghirdetett Central European Beer Awards 2018 sörverseny díjait szombat délután a békési fürdővárosban.","shortLead":"Átadták a gyulai Kézműves Sörfesztivál apropóján meghirdetett Central European Beer Awards 2018 sörverseny díjait...","id":"20180609_Nyert_a_Kraken_es_az_American_Hop_Dog_a_gyulai_kezmuves_sorversenyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746c1a66-e57e-4c40-8a8c-d208663de2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0408e6e-f428-426f-9c68-d187f81e5533","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Nyert_a_Kraken_es_az_American_Hop_Dog_a_gyulai_kezmuves_sorversenyen","timestamp":"2018. június. 09. 18:48","title":"Nyert a Kraken és az American Hop Dog a gyulai kézműves sörversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]