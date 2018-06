Októberben tér vissza a magyar HBO és az itthoni tévézés egyik legminőségibb sorozata, az Aranyélet. Az emberközpontú, mikrotörténésekre koncentráló első évad után egy sokkal grandiózusabb második évadot kaptak a nézők: azon túl, hogy egyre emelkedett a tét, a szereplők döntéseinek is sokkal súlyosabb következményei lettek.

Azt már tudjuk, hogy Miklósi Janka újabban városvezetői babérokra tör, Szentvázsony polgármesteri címére pályázik. Április elején el is indította politikai kampányát, amelynek a programpontjait egy bravúrosan felépített weboldalon olvashattuk, és megnézhettük a kampányvideóját is. Így indul majd tehát az új évad, a sztori pár hónappal az után játszódik, ahol a második évad véget ért: a gyerekek áskálódnak a szülők ellen, Attilából pedig kezd nagyvállalkozó válni.

© HBO / Sághy Tímea

„Az íróknak minden évben kihívás, hogy hogyan vegyítsék a családtörténetet, a mutyit és a mai Magyarország helyzetét a sorozatban. A nézők mindig azt várják, hogy csavarjanak még egyet a dolgokon. A harmadik évadban éppen ezért átkerül a történet központja a fővárosból egy Dunakanyarban lévő fiktív településre” – mondta Mátyássy Áron, a sorozat egyik rendezője a forgatás 46. napján.

Mátyássy szerint az új évadnak intimebb környezetre volt szüksége: „Kicsit fejnehéz ez az ország, azt képzeljük, hogy Budapesten kívül nincs semmi, pedig nagyon is: egy olyan közösségben, ahol mindenki ismer mindenkit, a mai politika mechanizmusai sokkal tisztábban és drámaibban tudnak megjelenni, mint egy nagyvárosban, ahol simán elmegyünk egymás mellett. Ha a faluban hozol egy politikai döntést, annak érdekében óhatatlanul a közösség egyik tagját kell beáldoznod. Valakit, akit mindenki ismer.”

Eltűnik a bujaság és az élet

A helyszínváltozás mellett újdonság az őszi-téli forgatás is: a stábnak régi terve volt, hogy megmutassák az Aranyélet világát egy lomb nélküli, kopár, lepusztultabb állapotában. „Ahhoz képest, hogy sokan skandináv hangulatúnak mondják a sorozatot, folyamatosan dús lombozatú fák alatt meg vadromantikus környezetben forgattunk, mert nyáron ez van, és máskor nem tud az ember forgatni. De vizuálisan nagyon izgalmas és hatásos tud lenni, hogy az évad első felében megmutatjuk a már ismerős nyári hangulatot, és hogy ahhoz képest hogyan tűnik el az élet meg a bujaság a természetből.”

Gyártási szempontból ez persze rengeteg problémával járt. A sorozatban játszó színészek szinte kivétel nélkül színházban játszanak, és csak másodsorban vállalnak forgatásokat. Egyszerűen nem tudták volna leegyeztetni őket évad közben ilyen hosszú időre, szóval nemcsak felvállalták, magukhoz is ölelték az ötletet, hogy a nyárból mennek az őszbe, majd onnan ugranak egy nagyot a télbe.

© HBO / Sághy Tímea

A harmadik évadra minden főszereplő visszatér, de mindannyian jelentős változáson estek keresztül. Gáll Feri például fordul egy óriásit, kap egy új életet és él is vele, kissé megengedőbb lesz mindenkivel. Mátyássy Áron szerint azonban Mira lesz az, aki végképp felnő az utolsó évadban. „Szegényt elég sokan kritizálták. A történetét is és a naivitását is, és valóban, az ő ártatlansága és tisztasága faramuci módon kilóg ebből az eléggé egységesen romlott és mocskos világból. Érdekes, hogy az ő karaktere ennyire idegesítő lehet mások számára.”

A rendező szerint a Facebook-kommenteket és az egyéb visszajelzéseket követve úgy tűnik, nagyon durván benne van a közgondolkodásban, hogy ha ma, Magyarországon valaki megpróbál a hagyományos értékekhez ragaszkodni, akkor az a lúzerség első fokozata és szimplán kiröhögik. „Szerintem érdemes lenne elgondolkozni azoknak, akik ebbe vagy abba az irányba viszik az országot – politikailag meg persze közéletileg –, hogy ez azért baromi ijesztő tünet. Mármint az, hogy aki megpróbál a jó oldalra állni, vagy jó értékeket képviselni az ügyeskedők országában, az egy csetlő-botló, szánalmas lúzer.”

A társadalom minden rákfenéje

Tény, hogy a sorozat és a valóság különös módon találkozik újra és újra. Egy ideig még az írók keresték a valóságos elemeket, később azonban a sorozat befolyásolta a valóságot. Krigler Gábor, az HBO kreatív producere szerint hiába tűnik úgy egy-egy rész után, hogy nagyon messzire ment a sorozat a valóságtól, igazából nem tudnak olyat csinálni, ami előbb-utóbb ne történne meg.

„A sztoriból organikusan is jöttek olyan dolgok, amelyek emlékeztetnek a magyar közügyekre, de minden évadnál jellemző, hogy amit megírtunk, arra valamilyen szinten lett egy való életben megfelelő reflexió. Ez idén is így volt. Egyáltalán nem akarunk direktben politizálni, mégis így vagyunk elkönyvelve. Szerintem ez sokkal inkább a mai közélet perverzitása, mintsem a miénk. Nem egy »mutassuk meg« mentalitással állunk neki az évadoknak, de nyilván van egy csomó frusztrációnk abból, ahogy élünk, meg amit magunk körül látunk, és ezek bekerülnek az Aranyéletbe is” – mondja Krigler.

© HBO / Sághy Tímea

Mátyássy szerint nagy dolog, hogy elkészülhet egy olyan sorozat, amely primer módon reflektál arra, ami az országban van. „Ez azért tabutéma. Mozgóképben nem igazán beszélünk róla, jobb a békesség alapon. Jó, hogy az HBO bevállalja, hogy fajsúlyos, közszolgálati tematikával dolgozik. Miközben az emberek egyre fásultabbak, vállat rándítanak a durvábbnál durvább mutyikra, mert egyrészt azt érzik, hogy ők kevesek ahhoz, hogy bármit változtassanak ezen, vagy ugyanazt, mint Mira, hogy ha szembemész vele, akkor nagy eséllyel pórul jársz.

A sorozat világának is lent van a gyökere a rendszerváltásban: hogy mennyire nem voltak ott elrendezve a dolgok, hogy csak belerohantunk ész nélkül, és ha mindig az a kérdés, hogy meg tudsz-e élni tisztességesen itthon, attól kezdve skizoid állapotban nőnek fel generációk.

A gyerekeknek mi a túrót tanítsunk? Hiszen azt kell látniuk, hogy a szüleik bliccelnek a buszon. Akik persze nem mondják el nekik, hogy »mi azért bliccelünk, hogy te járhass különórára«. Ez egy olyan ördögi kör, amiből már nem tudom, hogy lehet kikászálódni. És valahol minden rákfenéje ennek a társadalomnak ott van az Aranyéletben.”

Fedett fazékban

A harmadik évadban előtérbe kerül Gáll Feri lánya, Bianka, akit ezúttal Staub Viktória alakít Németh Lala helyett, utóbbi ugyanis még nem töltötte be a tizennyolcat, a sorozatban viszont korhatáros jelenetekben szerepel a karakter. „Renátóval lesz egy forró szerelmi szálunk. Nem játszottam még ilyet korábban, de semmi különös nincs benne. Amikor az első castingjelenetet csináltuk, már akkor is jött magától. A forgatáson egyre több napot töltöttünk együtt, így mostanra már rutinból megy.

Márk és Bianka kicsit bohém életet élnek, nekem nagyon bejön ez a fajta lazaság, nemtörődömség, hogy leszarják a következményeket. Nem éreztem úgy, hogy a csere miatt reprodukálnom kellett volna a tavalyi Biankát, mert a karakter egyébként is hatalmas változáson ment keresztül” – meséli Staub Viktória, akinek talán a legnagyobb nehézséget az okozta, mikor egy olyan bogárhátút kellett vezetnie, amelyben nem volt kézifék. Úgyhogy addig kellett gyakorolnia, míg a Márkot játszó Olasz Renátó biztonságosan ki nem tudott ugrani mellőle az autóból az egyik jelenetben.

© HBO / Sághy Tímea

Az HBO most is figyelt arra, hogy olyan tehetségeket is szerepeltessen, akik korábban nem voltak reflektorfényben. Ilyen például Bakonyi Csilla, aki a negyvenes évei elején járó főszerkesztőnőt – Janka tökéletes ellenpontját – játssza majd, amíg el nem veszik a munkáját. Később aztán egy pillanatra közös nevezőre jut Miklósi Attilával.

„Janka annyiszor átverte Attilát, annyiszor megalázta, hogy nehéz azt mondani, hogy egy érzelmileg finomabb, kevésbé nyomulós nő ne hatna rá” – mondja az Attilát játszó Thuróczy Szabolcs. „Belegondol, hogy milyen érdekes lehetne kipróbálni az életet egy, az érzelmeket tisztábban átélő emberrel, de az is tény, hogy Attila és Janka közt a szeretet meg az összetartás nagyon megkövesedett. Attila vágyai, a nőkhöz való viszonya meg a szexualitása hosszú ideje egy fedett fazékban van, az már más kérdés, hogy egyszer előbújik-e. De pontosan úgy van megírva a forgatókönyv, hogy még több színt tudjak elővarázsolni a figurából.”

© HBO / Sághy Tímea

A színész szerint eddig ennek az évadnak a forgatókönyve a legnagyszerűbb: nincsenek benne lyukak, a lezárás pedig nem megúszós, nem maradnak elvarratlan szálak. A vezető forgatókönyvíró ezúttal Vancsik Péter volt, aki Vanicsek Olivérrel, Tasnádi Istvánnal és Angyalosy Eszterrel szűk egy évig dolgozott az utolsó évadon Krigler Gábor irányítása alatt.

Többszörös gyilkosok a nappaliban

Attila – Hollós Endre halála után – nagyvállalkozóvá válik, igyekszik barátja nyomdokaiba lépni. Élvezi, hogy nincs felette senki, és bár a „felfelé nyal, lefelé tapos” stílus sosem volt rá jellemző, Thuróczy szerint mostanra egy önmagát, a sorsát kicsit jobban kézben tartó figura lett. „Jobban bírja a terhelést. Muszáj neki, mert még nagyobb bizniszek folynak körülötte. Ezek látszólag legálisak, de tele vannak aljas dolgokkal. Néha még elveszíti a fejét, de kontrolláltan keni meg az embereket, pszichológiailag sokat fejlődött szerintem. Ma már tudja, kit lehet rafinált módszerekkel, és kit lehet a szívén keresztül megfogni.”

Állandó kérdés, hogy Hollós Endre visszatér-e a sorozatba: az alkotók azt ígérik, hogy minden részben érződni fog, milyen fontos az ő hagyatéka, öröksége. Thuróczy szerint Attila is jócskán küzd a bűntudattal: „Ha egy gyerekkori barátot, aki mindenféle élethelyzetedet jól ismerte, ilyen hirtelen, ilyen tragikusan elveszíted, akkor azt nem lehet csak úgy a szőnyeg alá söpörni. A harmadik évadban több drámai helyzet van, ami sokféle színészi játékot kíván, meg persze vannak érdekes párbeszédek Jankával is. Többszörös gyilkosok beszélgetnek a nappaliban, hogy na, így képzelted az életünket? Olyan, mint egy rossz vicc. De muszáj elnyomniuk a lelkiismeretüket, mert csak így tudnak tovább működni. Amúgy belebolondulnának.”

Az Aranyélet első két évada már elérhető, a harmadik októbertől látható az HBO GO-n és az HBO-n.