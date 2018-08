Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f87c9ad-2162-4310-9c9c-525364defaae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A termés kevesebb lesz ugyan, de a száraz időjárás legalább a szikkasztást megspórolta a gazdáknak.","shortLead":"A termés kevesebb lesz ugyan, de a száraz időjárás legalább a szikkasztást megspórolta a gazdáknak.","id":"20180828_Kevesebb_napraforgo_termett_a_nagy_meleg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f87c9ad-2162-4310-9c9c-525364defaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f54d85-0e1c-4ad6-ae18-e7764fe5c85e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180828_Kevesebb_napraforgo_termett_a_nagy_meleg_miatt","timestamp":"2018. augusztus. 28. 05:30","title":"Kevesebb napraforgó termett a nagy meleg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ead4ca9-2461-4c01-9db5-f7d87c778205","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kiszáradóban vannak Izrael vízforrásai az izraeli vízügyi hatóság szerint – jelentette a Jediót Ahronót című újság. A tudományt segítségül hívva sótalanítással próbálkoznak, a lakosság zömét már most is csak ezek segítségével tudják ivóvízhez juttatni.","shortLead":"Kiszáradóban vannak Izrael vízforrásai az izraeli vízügyi hatóság szerint – jelentette a Jediót Ahronót című újság...","id":"20180828_elapadnak_izrael_vizforrasai_sotalanitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ead4ca9-2461-4c01-9db5-f7d87c778205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911dcb4a-64dc-4dfd-b39b-a9a1a92ac09d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180828_elapadnak_izrael_vizforrasai_sotalanitas","timestamp":"2018. augusztus. 28. 06:03","title":"Már alig van iható víz Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy egyetértése az olasz kormányban is konfliktusokat okoz. ","shortLead":"Az olasz lapok szerint Salvini és Orbán Brüsszelbe készül, hogy bevegyék a folyosókat, miközben kettejük nagy...","id":"20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a747bc49-c03c-4f0a-a915-2ce259a4b4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd47e5-fc92-49ed-9641-f620a9441e54","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_OrbanSalvinitalalkozo_Macronellenes_tengelyrol_cikkeznek_az_olasz_lapok","timestamp":"2018. augusztus. 29. 11:39","title":"Orbán–Salvini-találkozó: Macron-ellenes tengelyről cikkeznek az olasz lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30b6a19-9edc-4ec8-b1eb-82f4f3db6420","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"Hogyan lesz sikeres egy sportaréna rendezvényközpontként? Mitől más a WestEndben lévő Hilton, mint a franchise rendszerben működő többi szállodája? Egyáltalán, hogyan lehet jó üzlet az Arénát üzemeltetni? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor Róna Andreával, a Gránit Pólus Csoport Brand & Business Development vezetőjével találkoztunk.","shortLead":"Hogyan lesz sikeres egy sportaréna rendezvényközpontként? Mitől más a WestEndben lévő Hilton, mint a franchise...","id":"20180823_Egy_business_terapeuta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30b6a19-9edc-4ec8-b1eb-82f4f3db6420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb607ed8-ca0a-4f85-a02b-73e5bd5690fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180823_Egy_business_terapeuta","timestamp":"2018. augusztus. 29. 07:29","title":"Egy business terapeuta, avagy miben rejlik a Hilton Budapest City és a Budapest Aréna sikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"6f65d812-71d7-4211-98a7-65a022db60d9","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"f8ed5b16-a141-4c8e-9976-a1c416c417bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik a dél-koreai gyártó Golf-kategóriás izgalmas autóját nem tartják elég erősnek.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik a dél-koreai gyártó Golf-kategóriás izgalmas autóját nem tartják elég erősnek.","id":"20180828_magasabban_a_lec_320_loeros_lett_a_gtivero_hyundai_i30_n_vw_golf_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ed5b16-a141-4c8e-9976-a1c416c417bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a2f4a4-d611-4679-a8b4-614272524898","keywords":null,"link":"/cegauto/20180828_magasabban_a_lec_320_loeros_lett_a_gtivero_hyundai_i30_n_vw_golf_bmw","timestamp":"2018. augusztus. 28. 13:21","title":"Magasabban a léc: 320 lóerős lett a GTI-verő Hyundai i30 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3efd555-4994-4fa8-85f4-ed96631901e8","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Mi alapján szűri ki vajon a NAV a több ezer hazai civil szervezet közül a bevándorlási különadó fizetésére kötelezetteket? Az alapító okiratban szereplő tevékenységeket veszi alapul? Akkor aligha jár jól. A számlákat nézi át, hol bukkan fel egy „bevándorlás előmozdítására irányuló médiakampányról” kiállított számla? Vagy kaptak a valamilyen útmutatót a kormánytól – adott esetben a konkrét szervezetek listáját –, hogy kiket kell adóalanynak tekinteni? Kis magyar abszurd egy hatályos adóteherről, amelyről még az adóhatóság sem igazán tudja, hogy kire és hogyan vonatkozik.","shortLead":"Mi alapján szűri ki vajon a NAV a több ezer hazai civil szervezet közül a bevándorlási különadó fizetésére...","id":"20180829_Higgye_el_nekunk_se_kellemes__meg_a_NAVban_is_vakarjak_a_fejuket_a_bevandorlasi_kulonadon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3efd555-4994-4fa8-85f4-ed96631901e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91639ec8-7840-4355-87f4-f9a624576348","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Higgye_el_nekunk_se_kellemes__meg_a_NAVban_is_vakarjak_a_fejuket_a_bevandorlasi_kulonadon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 06:30","title":"\"Higgye el, nekünk se kellemes!\" – a NAV-ban is vakarják a fejüket a bevándorlási különadón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddb586f-bfd9-469a-9356-ec189d064a9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több méter magas betonfallal vehetik körül Berlin történelmi belvárosának egy részét. A zárt övezetbe csak \"vízummal\" lehetne belépni, a mobiloktól pedig majd meg kell válni a belépésnél. Még szerencse, hogy csupán egy művészeti projektről van szó. ","shortLead":"Több méter magas betonfallal vehetik körül Berlin történelmi belvárosának egy részét. A zárt övezetbe csak \"vízummal\"...","id":"20180829_Megint_falat_akarnak_epiteni_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fddb586f-bfd9-469a-9356-ec189d064a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0c879d-0b0d-40e8-8d28-f20317f0c324","keywords":null,"link":"/kultura/20180829_Megint_falat_akarnak_epiteni_Berlinben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:10","title":"Megint falat akarnak építeni Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadfogás újraindul, csak más vendégekkel, visszatér a képernyőre Gajdics Ottó. A másik nagyágyú nevét nem árulta el Szikszai Péter.","shortLead":"A Szabadfogás újraindul, csak más vendégekkel, visszatér a képernyőre Gajdics Ottó. A másik nagyágyú nevét nem árulta...","id":"20180828_Hir_Tv_Puzser_sorsa_12_napon_belul_eldol_meglepetesek_is_lesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6773296-3a86-498f-a362-7ec5c668f5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9739d9cd-cb74-468c-8b04-6bf7cf9f2be4","keywords":null,"link":"/itthon/20180828_Hir_Tv_Puzser_sorsa_12_napon_belul_eldol_meglepetesek_is_lesznek","timestamp":"2018. augusztus. 28. 11:26","title":"Hír Tv: Puzsér sorsa 1-2 napon belül eldől, meglepetések is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]