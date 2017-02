[{"available":true,"c_guid":"d5309f23-eb0c-43a2-bb94-af28a5754499","c_author":"MTI","category":"tudomany.instant_tudomany","description":"Elevenszülő lehetett az a 250 millió éve élt, rendkívül hosszú nyakú tengeri gyík, amelynek fosszíliájában, illetve a fosszília hasában egy embriót találtak. Eddig úgy vélték erről az őshüllőről, hogy utódait kizárólag tojásokban hozta világra.","shortLead":"Elevenszülő lehetett az a 250 millió éve élt, rendkívül hosszú nyakú tengeri gyík, amelynek fosszíliájában, illetve...","id":"20170215_oshullo_embrio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5309f23-eb0c-43a2-bb94-af28a5754499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098bc897-0183-4e30-a283-e4acad29b793","keywords":null,"link":"/instant_tudomany/20170215_oshullo_embrio","timestamp":"2017. február. 15. 16:52","title":"Valami szokatlant találtak egy őshüllő hasában – egy embriót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64a586c-6984-4e4d-85b5-ad5dc325615a","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ripityára tört egy betegszállító eleje is abban a hármas karambolban, amely a 38-as úton, Nyírteleknél történt kedden. A balesetben hatan megsérültek, köztük a hatóságok szerint több gyerek is van. ","shortLead":"Ripityára tört egy betegszállító eleje is abban a hármas karambolban, amely a 38-as úton, Nyírteleknél történt kedden...","id":"20170214_karambol_betegszallito","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e64a586c-6984-4e4d-85b5-ad5dc325615a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc22feb8-749f-4a7a-b3bf-d0aba427c71c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20170214_karambol_betegszallito","timestamp":"2017. február. 14. 20:22","title":"Betegszállító is összetört a hármas karambolban - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9857b102-69f6-4f00-8a11-bb3b5a7b2435","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nekünk azt mondják, kapszula, akkor tuti, hogy a kávéra gondolunk. Nem úgy a tengerentúliak, akik már a kólát, s mindjárt a sört is kapszulás kütyükből isszák otthon.","shortLead":"Ha nekünk azt mondják, kapszula, akkor tuti, hogy a kávéra gondolunk. Nem úgy a tengerentúliak, akik már a kólát, s...","id":"20170215_Egy_kapszula_vilagos_csapolva","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9857b102-69f6-4f00-8a11-bb3b5a7b2435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d101f266-463c-4f59-95ac-64b24cd6c528","keywords":null,"link":"/elet/20170215_Egy_kapszula_vilagos_csapolva","timestamp":"2017. február. 15. 15:09","title":"Egy kapszula világos csapolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Parlament is támogatja, hogy közös uniós ügyészséget hozzanak létre. Nagy összegben még nem érdemes fogadni arra, hogy meg is valósul a terv.","shortLead":"Az Európai Parlament is támogatja, hogy közös uniós ügyészséget hozzanak létre. Nagy összegben még nem érdemes fogadni...","id":"20170214_Europai_ugyeszseg_Csalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace8cbac-a407-4eb6-802d-1a4292223797","keywords":null,"link":"/kkv/20170214_Europai_ugyeszseg_Csalas","timestamp":"2017. február. 14. 18:50","title":"Európai ügyészséget küldenének az EU-s pénzekkel csalókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cdfed7-ec9b-47b2-8b1f-4cf1e05e2fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hónapos tesztidőszak után a Facebooknál valamiért úgy gondolták, hogy jó ötlet lesz mindenkinél bekapcsolni, hogy az üzenőfalon lévő videók automatikusan elinduljanak, ráadásul hangosan. Mutatjuk, mit kell átállítani ahhoz, hogy ne menjen fel a vérnyomása.","shortLead":"Több hónapos tesztidőszak után a Facebooknál valamiért úgy gondolták, hogy jó ötlet lesz mindenkinél bekapcsolni...","id":"20170215_facebook_videok_automatikus_indulas_hangos_kikapcsolas_alkalmazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47cdfed7-ec9b-47b2-8b1f-4cf1e05e2fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac173124-37d4-4a45-a328-760ab990de16","keywords":null,"link":"/tudomany/20170215_facebook_videok_automatikus_indulas_hangos_kikapcsolas_alkalmazas","timestamp":"2017. február. 15. 07:02","title":"Azonnal lépjen be a Facebookra, és kapcsolja át ezt a beállítást, ha nem akar ezután idegeskedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8832b055-f78d-4203-8756-48007f61b622","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éjfélkor még rengetegen ébren vannak, és a telefonjukat nyomkodják – többek között ezt is megmutatja a Magyar Telekom által közzétett grafikon, melyen az ügyfelek összesített adatforgalmának alakulása látható a nap során.","shortLead":"Éjfélkor még rengetegen ébren vannak, és a telefonjukat nyomkodják – többek között ezt is megmutatja a Magyar Telekom...","id":"20170216_magyar_telekom_mobilnetes_adatforgalom_alakulasa_orankenti_lebontasban_alvas_statisztika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8832b055-f78d-4203-8756-48007f61b622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baa52f2-4ac6-44c6-b1d2-e945a420ea14","keywords":null,"link":"/tudomany/20170216_magyar_telekom_mobilnetes_adatforgalom_alakulasa_orankenti_lebontasban_alvas_statisztika","timestamp":"2017. február. 16. 11:01","title":"Ha jobban akar aludni, nézzen rá erre a grafikonra, aztán fogadja meg a tanácsunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1698fbc2-01eb-4e96-88f7-1c6cef7c0270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak angolra vagy németre fordítottak.","shortLead":"Eddig csak angolra vagy németre fordítottak.","id":"20170215_Oroszul_is_kozli_az_evertekelot_Orban_honlapja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1698fbc2-01eb-4e96-88f7-1c6cef7c0270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8f2010-a71e-4650-98d7-af4c49375fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20170215_Oroszul_is_kozli_az_evertekelot_Orban_honlapja","timestamp":"2017. február. 15. 18:16","title":"Oroszul is közli az évértékelőt Orbán honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af57862-c673-4ab7-a760-c6fdf3aaf3b7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a botrány hatására inkább letett a Magyar Olimpiai Bizottság arról, hogy az egyik szponzortól kapott okostévékkel lepje meg saját vezetőit karácsonyra - tudta meg a hvg.hu belső forrásokból. Csakhogy a MOB semmit nem hajlandó elárulni arról, végül akadt-e olyan elnökségi tag, aki mégis elfogadta \"tartós használatra\" a készüléket. A tévéket felajánló Samsung korábban a helyzet felderítését ígérte, de most már a cég sem ad érdemi választ.","shortLead":"Úgy tűnik, a botrány hatására inkább letett a Magyar Olimpiai Bizottság arról, hogy az egyik szponzortól kapott...","id":"20170216_titkoljak_tv_mob_ajandek_teve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af57862-c673-4ab7-a760-c6fdf3aaf3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb0e8f7-c2b6-4e7c-a90f-d0f99c427d43","keywords":null,"link":"/itthon/20170216_titkoljak_tv_mob_ajandek_teve","timestamp":"2017. február. 16. 14:15","title":"Titkolják, hazavitték-e a MOB-fejesek a maguknak kiosztott tévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]