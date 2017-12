Már vannak olyan kereszteződések, amelyek megüzenik az autóknak, piros-e a lámpa, átkelnek-e a gyalogosok – mondja Virág László, a jármű-kommunikáció egyik meghatározó cégének számító magyar Commsignia technológiai igazgatója. Van-e már hatása annak, hogy az autók üzengetnek egymásnak? Folyamatosan nő az erre képes autók aránya, és amikor eléri a 90 százalékot, akkor majd jól működik a rendszer. Mi ezt a folyamatot szeretnénk felgyorsítani az intelligens infrastruktúrák fejlesztésével. Bár ezt nem reklámozzák, a magyarországi M1-es autópálya mentén van a világ leghosszabb – 160 kilométeres –, jármű-kommunikációval felszerelt útszakasza; ennek kialakításában mi is részt vettünk. Mi elsősorban valós idejű közlekedésbiztonsági információk továbbításával foglalkozunk, vagyis azzal, hogy két, egymást nem látó jármű ne ütközzön össze. Elő akarjuk mozdítani az önvezetés elterjedését is, ezért részt veszünk intelligens autópályák és csomópontok fejlesztésében. Las Vegasban mi alakítjuk ki azokat a kereszteződéseket – már 68 van belőlük –, ahol az erre felkészített autók információkat kapnak egyebek mellett a sávok számáról, a lámpák állapotáról, sőt az ott lévő gyalogosokról is. Mikor válik valósággá a járművek közötti kommunikáció? Van, ahol már élesben is működik. A Cadillac egyes modelljei után 2019-ben a Volkswagen teszi az alapfelszereltség részévé a kommunikációt az új Golfokban. Nem is olyan sokára, az önvezető autókban pedig már elengedhetetlen lesz ez a képesség. A V2V vagy az 5G lesz a jövő technológiája? Arról próbáljuk meggyőzni a gyártókat, hogy ne legyen fontos, melyik autó melyik kommunikációs rendszert használja. Jelenlegi eszközeink a wifihez hasonló V2V rendszer alapján működnek, de partnereink közé tartozik az 5G éllovasának számító Qualcomm is. Az EU álláspontja az, hogy mindkét rendszert támogassák a beépített eszközök. Egy ideális világban ez meg is valósulhatna. Az USA-ban ugyanakkor már elő van készítve az a tervezet, amely kötelezővé tenné a V2V rendszert, és ott több autógyár eldöntötte, hogy ezen az úton menne tovább. De az összes szereplő figyeli a többi technológiát is. Az 5G-ről azt is tudni kell, hogy akkor lehet nagyon kis késleltetésű a kommunikáció, ha kihagyják a bázisállomásokat, vagyis a járművek között önszervező hálózat jön létre.