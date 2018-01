A szándék, hogy hamarosan embert küldjünk a Marsra, ma már nagyon is egyértelmű: ilyen tervekről beszélt már Elon Musk vagy épp a NASA mellett Donald Trump is, a National Geographic pedig korábban már le is forgatott egy sorozatot egy elképzelt utazásról. Az egyik legnagyobb kérdés viszont továbbra is fennál: hogyan tudunk elég energiát biztosítani a misszió számára, hogy az ne "csak" az oda-vissza útra legyen elég, hanem az emberek számára lakóhelyül szolgáló Mars-bázis működésére is? Most úgy tűnik, a NASA erre is kitalált valami okosságot.

A Space.com beszámolója szerint az amerikai űrhivatal a Los Alamos-i Nemzeti Laboratóriummal és a Szövetségi Energiahivatallal közösen készítette el a Kilopower nevű eszközt, ami gyakorlatilag egy miniatűr, hordozható atomreaktor. A szakemberek szerint a készülék 1 és 10 KW közötti energiát képes előállítani (előbbi egy kenyérpirító fogyasztásának felelhet meg.)

A kompakt méretének köszönhetően a készülék könnyen szállítható, a számítások szerint pedig a 10 KW-os változatból nagyjából 10 darab elég lenne, hogy egy Mars-bázist elegendő árammal lásson el. A tervek szerint márciusban fogják tesztelni az eszközt, ami ha beválik, nagy előrelépés lesz a későbbi missziók megvalósítása felé.

