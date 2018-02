A vállalati számítógépek mellett gyakorlatilag mindenkit, beleértve az otthoni gépeket is érinti az utóbbi idők talán legsúlyosabb biztonsági problémája, amely a mobiltelefonokra is legalább akkora, ha nem nagyobb fenyegetést jelent, hiszen ezek a készülékek is ugyanúgy támadhatók. Így pedig a hibát kihasználni képes hackerek (és biztosak lehetünk benne, hogy képesek lesznek rá) érzékeny adatokat tulajdoníthatnak el, akár biztonságosnak hitt telefonunkról is. A fenyegetéssel kapcsolatos eddigi tudnivalókat ezen a linken találja.

A rést befoltozni hivatott javításokból bár több verzió is megjelent, még mindig rengeteg olyan számítógép (és persze mobileszköz) van, amelyek ugyanolyan veszélynek vannak kitéve, mint korábban. Ennek egyik oka, hogy a javításokat egyszerűen nem telepítik, vagy, mint az legutóbb az Intel esetében is történt, hibás csomagot tettek elérhetővé, és végül maga a gyártó kérte, hogy inkább senki ne telepítse azt, mert a kód véletlenszerű újraindulásokat okoz.

Most ismét közleményt adtak ki, ebben pedig világossá tették, hogy már úton van a hibákat – remélhetőleg végérvényesen javító – frissítés. Némi aggodalom most is van (mert miért is ne lenne), a csomag első körben ugyanis a 2015-16-ban gyártott Skylake-processzorokhoz készül (az érintett chipek listája itt található). A más platformú Broadwell és Haswell gyártmányokhoz később, az Intel közlése szerint „az elkövetkező napokban” válik elérhetővé.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.