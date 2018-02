[{"available":true,"c_guid":"ac65a6fd-6f52-439d-8e55-862d41c5bc15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlenül adják ki a gyártók a mobilrendszerek frissítését, ezekkel válnak stabilabbá, biztonságosabbá a készülékek. Azonban előfordul, hogy éppen a frissítések okozzák a problémát, mint például most a Galaxy S8 és S8+ esetében.
Nem véletlenül adják ki a gyártók a mobilrendszerek frissítését, ezekkel válnak stabilabbá, biztonságosabbá...
2018. február. 17. 13:00
Póruljártak páran, akik frissítették Galaxy S8 telefonjukat

A román sofőr nem tudta meggyőzni a rendőröket, hogy minden rendben van az autóval.
A román sofőr nem tudta meggyőzni a rendőröket, hogy minden rendben van az autóval.
2018. február. 19. 09:16
Rögtön kiszúrták a rendőrök, hogy ennél a Mercedesnél nem stimmel valami

Még meg sem nyitotta kapuit az MNB doktori iskolája a Budai Várban, máris kitört a szomszédháború: a közvetlenül mellette található társasház lakói szerint az új létesítmény a nyugalmuknak és az ingatlanuk értékének is betesz. A hvg.hu birtokába kerültek az elfajuló vita dokumentumai, csakhogy ezek alapján Matolcsyék „interdiszciplináris oktatási centruma" az üvegtetővel befedett udvarral, étteremmel és borozóval sokkal inkább egy pénzes elitnek és turistáknak szánt vendéglátóhelyre emlékeztet.
Még meg sem nyitotta kapuit az MNB doktori iskolája a Budai Várban, máris kitört a szomszédháború: a közvetlenül mellette található társasház lakói szerint az új létesítmény a nyugalmuknak és az ingatlanuk értékének is betesz...
2018. február. 19. 06:30
Panelfíling a Várban: utálják Matolcsyék iskoláját a szomszédok

A magyar miniszterelnök huszadik évértékelő beszéde olyan volt, mintha nem is Magyarországra politizálna, számára Európa lenne a terep. Hazai ellenfeleit alig nevezte meg, lenéző félmondatokat kaptak csak, míg a „legyőzött" európai politikusokon névvel élcelődött.
A magyar miniszterelnök huszadik évértékelő beszéde olyan volt, mintha nem is Magyarországra politizálna, számára Európa lenne a terep...
2018. február. 18. 17:08
Orbán Viktor kinőtte Magyarországot

Tovább gyűrűzik az Elios-botrány, a rezsibiztos szerint beavatkozik a választásba, aki olcsóbb gázt kínál az államnál, a GE Lightningból pedig Tungsram lehet. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.
Tovább gyűrűzik az Elios-botrány, a rezsibiztos szerint beavatkozik a választásba, aki olcsóbb gázt kínál az államnál...
2018. február. 18. 10:00
És akkor Németh Szilárd berágott, mert egy multi rezsit csökkentett

Egy olyan háromgyerekes családot állítottak pellengérre, akik nem is akarnak szavazni a választáson - írja a Magyar Nemzet.
Egy olyan háromgyerekes családot állítottak pellengérre, akik nem is akarnak szavazni a választáson - írja a Magyar Nemzet.
2018. február. 18. 14:54
Lopott képpel hergelnek a határon túliak szavazati joga ellen

Gyurcsány Ferenc DK-elnök egy kizárólag erre az alkalomra készített filmre vonult be. Az OLAF vizsgálat miatt néhány szóvicc után nekiment Orbánnak: ő a „bűn hordozója". Gyurcsány után a következő sztárvendég Csepregi Éva, ezzel vége is volt a bulinak.
Gyurcsány Ferenc DK-elnök egy kizárólag erre az alkalomra készített filmre vonult be. Az OLAF vizsgálat miatt néhány...
2018. február. 17. 13:07
Bulihangulattal, lufikkal és kínos szóviccekkel nyitotta meg a kampányt a DK

Bár a felújított 3-as metró hivatalos látványtervein már Göncz Árpád megállóként szerepelt az Árpád híd nevű állomás, Tarlós István lényegében vétót jelentett be. Sokan kedvelték, de voltak, akik a mai napig nem szívlelik.
Bár a felújított 3-as metró hivatalos látványtervein már Göncz Árpád megállóként szerepelt az Árpád híd nevű állomás, Tarlós István lényegében vétót jelentett be.
2018. február. 19. 10:32
Hiába áll a bál, a Fidesz politikusai is megszavazták, hogy metrómegállót nevezzenek el Gönczről