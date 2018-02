[{"available":true,"c_guid":"2b237a33-2041-4ece-87c9-0b014b0fc813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mráz Ágoston Sámuel szerint a Fidesznek fel kell ráznia közömbössé vált szavazóit.","shortLead":"Mráz Ágoston Sámuel szerint a Fidesznek fel kell ráznia közömbössé vált szavazóit.","id":"20180225_Egyetlen_nap_oromunnepet_josol_az_ellenzeknek_a_kormanyhu_Nezopont_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b237a33-2041-4ece-87c9-0b014b0fc813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f448e2ed-738a-4374-806d-ebe512dc906e","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Egyetlen_nap_oromunnepet_josol_az_ellenzeknek_a_kormanyhu_Nezopont_vezetoje","timestamp":"2018. február. 25. 22:18","title":"Egyetlen nap örömünnepet jósol az ellenzéknek a kormányhű Nézőpont vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca9bfe7-e3b4-43a3-9ff6-f7449a7907b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint bruttó százezer forinttal kevesebbet keres egy Aldi-pénztárosnál egy egyetemet végzett, PhD-vel rendelkező kezdő közalkalmazott. ","shortLead":"Több mint bruttó százezer forinttal kevesebbet keres egy Aldi-pénztárosnál egy egyetemet végzett, PhD-vel rendelkező...","id":"201804__kozalkalmazotti_berek__anomaliak__hivatastudat__tobb_tudas_kevesebb_ber","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dca9bfe7-e3b4-43a3-9ff6-f7449a7907b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba0cb6c-d792-4711-b06a-fd356c1df202","keywords":null,"link":"/gazdasag/201804__kozalkalmazotti_berek__anomaliak__hivatastudat__tobb_tudas_kevesebb_ber","timestamp":"2018. február. 24. 16:00","title":"Őrült bérek országa: tanulj magyar, szegény lesz belőled!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik sofőr nyári gumikkal indult útnak.","shortLead":"Az egyik sofőr nyári gumikkal indult útnak.","id":"20180224_Ot_auto_is_az_arokba_csuszott_a_hoatfuvasok_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2a25ef-bb1c-43ed-9b70-c680f127fccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee1fe97-8581-4fa8-b5ec-cd08fbc53c57","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Ot_auto_is_az_arokba_csuszott_a_hoatfuvasok_miatt","timestamp":"2018. február. 24. 19:48","title":"Öt autó is az árokba csúszott a hóátfúvások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae04fd82-564b-440f-a751-e8d2b48c3d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírt a színésznő ügynöksége közölte. ","shortLead":"A hírt a színésznő ügynöksége közölte. ","id":"20180224_Meghalt_a_Sztarom_a_parom_szinesznoje_Emma_Chambers","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae04fd82-564b-440f-a751-e8d2b48c3d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0014c873-4f15-43e6-9c0f-220f6a52b588","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Meghalt_a_Sztarom_a_parom_szinesznoje_Emma_Chambers","timestamp":"2018. február. 24. 18:31","title":"Meghalt a Sztárom a párom színésznője, Emma Chambers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ec9553-a0a8-482f-aaaf-aa96426881db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schirilla György és néhány elszánt társa, akiknek már nagyon elegük van a télből. A télűzés viszont annyira még nem sikertörténet.","shortLead":"Schirilla György és néhány elszánt társa, akiknek már nagyon elegük van a télből. A télűzés viszont annyira még nem...","id":"20180226_Ki_az_aki_ilyenkor_furdik_egyet_a_Balatonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ec9553-a0a8-482f-aaaf-aa96426881db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd919ccc-8a19-4860-95e8-c18b9b96e198","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Ki_az_aki_ilyenkor_furdik_egyet_a_Balatonban","timestamp":"2018. február. 26. 13:13","title":"Ki az, aki ilyenkor fürdik egyet a Balatonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89124869-860c-4780-b58d-e9126fd5ca47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő az egyetlen jeladóval ellátott fekete gólya hazánkban.","shortLead":"Ő az egyetlen jeladóval ellátott fekete gólya hazánkban.","id":"20180224_Hazaindult_Afrikabol_Zoltan_a_magyar_fekete_golya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89124869-860c-4780-b58d-e9126fd5ca47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fea7d5-7627-4ded-96bb-9b243299a561","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Hazaindult_Afrikabol_Zoltan_a_magyar_fekete_golya","timestamp":"2018. február. 24. 16:45","title":"Hazaindult Afrikából Zoltán, a magyar fekete gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f301f0c6-535c-41a7-b21d-3ef76a77827d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kabinet 2016-ban egymilliárdot szánt, most pedig további 5,6 milliárdot fordít az ágazat fejlesztésére. ","shortLead":"A kabinet 2016-ban egymilliárdot szánt, most pedig további 5,6 milliárdot fordít az ágazat fejlesztésére. ","id":"20180224_Meszaros_Lorinc_is_lecsiphet_a_balatoni_elektromos_hajozasra_szant_allami_milliardokbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f301f0c6-535c-41a7-b21d-3ef76a77827d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017a2c1b-14c4-4cf4-8f58-db3e4d376e20","keywords":null,"link":"/kkv/20180224_Meszaros_Lorinc_is_lecsiphet_a_balatoni_elektromos_hajozasra_szant_allami_milliardokbol","timestamp":"2018. február. 24. 18:20","title":"Mészáros Lőrinc is lecsíphet a balatoni elektromos hajózásra szánt állami milliárdokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b03e19-78ee-4178-ab95-d140b00132b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt államtitkár magát jó szakembernek, de kevésbé jó kommunikátornak tartja. A diáktüntetés szerinte politikai akció volt, mert voltak felnőttek is.\r

\r

","shortLead":"A volt államtitkár magát jó szakembernek, de kevésbé jó kommunikátornak tartja. A diáktüntetés szerinte politikai akció...","id":"20180226_Hoffmann_Rozsa_Hianyzott_a_jozansag_es_belatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b03e19-78ee-4178-ab95-d140b00132b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e31199-2f53-45e3-8ca8-511137572a53","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Hoffmann_Rozsa_Hianyzott_a_jozansag_es_belatas","timestamp":"2018. február. 26. 10:58","title":"Hoffmann Rózsa: „Hiányzott a józanság és belátás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]