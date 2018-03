A Facebook történetének eddigi legnagyobb botrányával kell szembenéznie Mark Zuckerbergéknek. A bomba a hétvégén robbant, amikor kiderült, a Cambridge Analytica nevű elemzőcég 50 millió Facebook-felhasználó adataihoz juthatott úgy, hogy elvileg csak kihasználtak a Facebook által nyitva hagyott kiskaput. Az így megszerzett személyes adatokat pedig "politikai fegyverként" használták az amerikai választási kampányban.

Az alig néhány napos botrány súlyát jól mutatja, hogy a Facebook ennyi idő leforgása alatt 50 milliárd dollárt vesztett piaci értékéből. És miközben a WhatsApp egykori alapítója (akit egyébként a Facebook tett milliárdossá) egy rövid, de nagyon erős Twitter-bejegyzésben fejtette ki véleményét az ügyről, Mark Zuckerberg pedig a botrány kirobbanása óta csak nemrég állt nyilvánosság elé.

© Pixabay / mohamed_hassan

A botrány azonban szinte biztos, hogy a fent említett 50 milliárd dollárnál is nagyobb összegben fáj majd a Facebooknak, a részvényesek ugyanis az adatlopási botrány után beszakadt árfolyam miatt perlik a közösségi oldalt. A keresetet még kedden nyújtotta be Fan Yuan, aki szerint Zuckerbergék elhallgatták az adatlopást, és tettek meg mindent annak érdekében, hogy az ne folytatódjon. Emiatt részvényesként sokat buktak a botrány kirobbanásával, így most kártérítést követelnek. És a jelek szerint így tesznek a károsult felhasználók is.

Egész pontosan egy felhasználó, Lauren Price, aki szerdán a Kalifornia államban található San José bíróságán nyújtott be keresetet a Facebook ellen – a saját és a többi károsult felhasználók nevében –, az adataik engedély nélküli felhasználása miatt – számolt be róla a Bloomberg.

A Facebookra egyébként nemcsak ők vadásznak, az USA, az Egyesült Királyság és az Európai Parlament is szeretné meghallgatni a cég képviselőit.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.