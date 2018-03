Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5175fd50-7755-42b2-a045-7d7a6a63790a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta főleg mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kutatásokra használható újgenerációs szuperszámítógépét az Nvidia. A DGX-2 küllemre egy igazi fenevad, számítási teljesítménye pedig több mint elképesztő.","shortLead":"Bemutatta főleg mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kutatásokra használható újgenerációs szuperszámítógépét...","id":"20180328_nvidia_dgx_2_szuperszamitogep_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5175fd50-7755-42b2-a045-7d7a6a63790a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2144b257-8904-4c29-8cd8-dd74101f2476","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_nvidia_dgx_2_szuperszamitogep_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. március. 28. 10:03","title":"Ilyen számítógépet még nem látott: 16 videókártya van benne, 97 millió forintba kerül az Nvidia DGX-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Franciaországban ezen a héten kezdték kiküldeni a legszegényebb háztartásoknak az un. energia-csekket, amely a villany-, a fűtés -, a gázszámla befizetésekor vagy bármilyen, az energiatakarékosságot szolgáló beruházás finanszírozásakor felhasználható. A francia adóhivatal a hivatalos jövedelmi bevallások alapján automatikusan küldi a csekkeket. ","shortLead":"Franciaországban ezen a héten kezdték kiküldeni a legszegényebb háztartásoknak az un. energia-csekket, amely...","id":"20180328_Orban_francia_mumusa_lecket_adott_az_igazsagos_rezsicsokkentesbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4928512-3d96-40fc-a863-f0b7d6f054d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Orban_francia_mumusa_lecket_adott_az_igazsagos_rezsicsokkentesbol","timestamp":"2018. március. 28. 12:42","title":"Orbán francia mumusa leckét adott az igazságos rezsicsökkentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A város közvilágítási projektjét az OLAF nem vizsgálta, mert nem uniós pénzből készült, de azért volt, aki bejelentést tett miatta. ","shortLead":"A város közvilágítási projektjét az OLAF nem vizsgálta, mert nem uniós pénzből készült, de azért volt, aki bejelentést...","id":"20180327_Hutlen_kezeles_miatt_nyomoznak_a_mateszalkai_Eliosugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f3fc4d-0ea4-4607-b7a3-96fa7a43fff5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Hutlen_kezeles_miatt_nyomoznak_a_mateszalkai_Eliosugyben","timestamp":"2018. március. 27. 06:49","title":"Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a mátészalkai Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","id":"20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5eca0-fd62-4712-b44d-1a70ab29c1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","timestamp":"2018. március. 28. 06:41","title":"Hazánkban az orosz csúcsjárgány: beültünk a 4,75 millió forintos új Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cf97b5-8426-4785-a274-9f507c8a3226","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keddi magyar-skót válogatott meccs előtt a szurkolók alapítványának képviselői meg is látogatták a hátrányos helyzetű családok gyerekeit segítő intézményt.","shortLead":"A keddi magyar-skót válogatott meccs előtt a szurkolók alapítványának képviselői meg is látogatták a hátrányos helyzetű...","id":"20180328_skot_drukkerek_gyujtottek_egy_budapesti_ovodanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5cf97b5-8426-4785-a274-9f507c8a3226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9883e1fe-3aad-4f67-b3ab-4955a11635ef","keywords":null,"link":"/elet/20180328_skot_drukkerek_gyujtottek_egy_budapesti_ovodanak","timestamp":"2018. március. 28. 13:39","title":"Skót drukkerek gyűjtöttek egy budapesti óvodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e","c_author":"Szapor Judit","category":"kultura","description":"Folytatódik a történész-vita.","shortLead":"Folytatódik a történész-vita.","id":"20180327_Meg_egyszer_Homan_antiszemitizmusarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7041e6-4df3-4423-b8f7-7e68e4454905","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Meg_egyszer_Homan_antiszemitizmusarol","timestamp":"2018. március. 27. 09:44","title":"Még egyszer Hóman antiszemitizmusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten két lakossági fóruma is lett volna, de mindkettőt törölték, ezen a héten pedig egy kampányszereplésre sem hivatalos a miniszter. ","shortLead":"A múlt héten két lakossági fóruma is lett volna, de mindkettőt törölték, ezen a héten pedig egy kampányszereplésre sem...","id":"20180327_Kosa_lenyegeben_kihagyja_a_Fidesz_kampanyat_egy_forumra_sem_hivtak_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2060c4ef-6631-4843-b95f-568ac03a3160","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kosa_lenyegeben_kihagyja_a_Fidesz_kampanyat_egy_forumra_sem_hivtak_meg","timestamp":"2018. március. 27. 07:41","title":"Kósa lényegében kihagyja a Fidesz kampányát, egy fórumra sem hívták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország számára.","shortLead":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években...","id":"20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c3c3e-19f8-484f-8c85-d2eb87f9b3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","timestamp":"2018. március. 28. 12:29","title":"Egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar papírokat kapott a kötvényprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]