Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alábbi podcastban – amely Fülke című sorozatunk különkiadása – Gergely Márton és Farkas Zoltán, a HVG gazdasági rovatának munkatársa idézi fel a második leggazdagabb magyar pályafutását. Az e heti Fülke pedig nagypénteken jelentkezik itt a hvg.hu-n, abban a választási kampány aktuális fejleményeit elemezzük.\r

","shortLead":"Az alábbi podcastban – amely Fülke című sorozatunk különkiadása – Gergely Márton és Farkas Zoltán, a HVG gazdasági...","id":"20180329_demjan_sandor_portre_podcast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1023b965-c356-462a-a3cc-936c46ef79d9","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_demjan_sandor_portre_podcast","timestamp":"2018. március. 29. 13:05","title":"Demján Sándor, a mogul, akitől utolsó éveiben életműve fontos darabjait vette el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Álságos módon változtatott a családi otthonteremtési kedvezmény feltételein a kormány, megint a szavazótábora derekát adó vagyonosodó rétegeket segítve.","shortLead":"Álságos módon változtatott a családi otthonteremtési kedvezmény feltételein a kormány, megint a szavazótábora derekát...","id":"20180329_Az_atlagos_csalad_bukott_a_csokon_a_gazdagok_jol_jartak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c727e4-8db6-4a2a-b497-1dc2374033b9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Az_atlagos_csalad_bukott_a_csokon_a_gazdagok_jol_jartak","timestamp":"2018. március. 29. 10:45","title":"Az átlagos család bukott a csokon, a gazdagok jól jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövőben valós idejű információ segíthet a szakembereknek abban, hol milyen állapotú az útburkolat, az adatokat pedig az autók fedélzeti számítógépe is megkapná.","shortLead":"A jövőben valós idejű információ segíthet a szakembereknek abban, hol milyen állapotú az útburkolat, az adatokat pedig...","id":"20180330_katyu_utburkolati_hiba_epave","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db63c96d-8b29-4e0b-92d7-cd69e5a5eccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_katyu_utburkolati_hiba_epave","timestamp":"2018. március. 30. 10:26","title":"Önnek is elege van a kátyúkból? Most csinálnak egy kütyüt, ami leszámolhat velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea","c_author":"G. M.","category":"elet","description":"Csütörtökön egy olyan videót tett közzé az Origo, amelyen Bródy János érvel a Jobbikra szavazás ellen. Az már nincs benne, hogy a felvétel 4 éves, és a portál nem kért engedélyt a másodközlésre.","shortLead":"Csütörtökön egy olyan videót tett közzé az Origo, amelyen Bródy János érvel a Jobbikra szavazás ellen. Az már nincs...","id":"20180330_Brody_Janos_a_leghatarozottabban_tiltakozom_a_kampanycelokra_valo_felhasznalasa_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6116038-4234-4116-8d82-bb6ca00ba6a0","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Brody_Janos_a_leghatarozottabban_tiltakozom_a_kampanycelokra_valo_felhasznalasa_ellen","timestamp":"2018. március. 30. 14:58","title":"Bródy János: a leghatározottabban tiltakozom a kampánycélokra való felhasználás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b50d46-28f4-4437-a3f4-2a4f8b62372b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belga parlament 15 százalékkal csökkentette a király öccsének, Laurent hercegnek járó fizetést, mert a „lázadó herceg” a kormány engedélye nélkül ment el katonai ruhában – azaz hivatalos minőségben – egy kínai nagykövetségi fogadásra. A büntetés egy évre szól.","shortLead":"A belga parlament 15 százalékkal csökkentette a király öccsének, Laurent hercegnek járó fizetést, mert a „lázadó...","id":"20180330_Fizetescsokkentest_kapott_a_belga_lazado_herceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b50d46-28f4-4437-a3f4-2a4f8b62372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6c0f68-dc36-4a61-a855-d0a7060995bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Fizetescsokkentest_kapott_a_belga_lazado_herceg","timestamp":"2018. március. 30. 18:19","title":"Fizetéscsökkentést kapott a belga „lázadó herceg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432fbc9a-4f18-4cbe-96dd-73f5847f226f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Harminceves_a_Fidesz_Orbanek_ma_besutiznek__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=432fbc9a-4f18-4cbe-96dd-73f5847f226f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b49f84-9aee-4ae4-804b-186edf3b1b7b","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Harminceves_a_Fidesz_Orbanek_ma_besutiznek__foto","timestamp":"2018. március. 30. 12:26","title":"Harmincéves a Fidesz, Orbánék ma besütiznek - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35564306-76f8-44ad-89d3-81a44c0c6d91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Ipoly felett köti majd össze a két országot.","shortLead":"Az Ipoly felett köti majd össze a két országot.","id":"20180329_Uj_szlovakmagyar_hid_epul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35564306-76f8-44ad-89d3-81a44c0c6d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e562ea-e799-4880-814b-7c7529ec271d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Uj_szlovakmagyar_hid_epul","timestamp":"2018. március. 29. 10:53","title":"Új szlovák-magyar híd épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997b6a69-2fa2-4bf2-b086-a8abb3dcaeb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy azeri újságíró felesége meghalt, amikor a párra tüzet nyitott valaki. Az érintett település polgármestere nem zárja ki a politikai motivációt.","shortLead":"Egy azeri újságíró felesége meghalt, amikor a párra tüzet nyitott valaki. Az érintett település polgármestere nem zárja...","id":"20180330_Merenylet_Franciaorszagban_egy_halott_egy_sulyos_serult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997b6a69-2fa2-4bf2-b086-a8abb3dcaeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2b8d55-61d0-490f-9356-b778230e36a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Merenylet_Franciaorszagban_egy_halott_egy_sulyos_serult","timestamp":"2018. március. 30. 14:14","title":"Merénylet Franciaországban: egy halott, egy súlyos sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]