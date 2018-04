Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénteken részletesebb beszámolót tett közzé az Opus-csoport, melyből kiderül, hogy áll össze a vállalat bevétele és profitja.","shortLead":"Pénteken részletesebb beszámolót tett közzé az Opus-csoport, melyből kiderül, hogy áll össze a vállalat bevétele és...","id":"20180408_Elkepeszto_mennyisegu_bevetelt_generaltak_Meszaros_mediacegei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746e5322-fddc-4778-b518-985ae897b153","keywords":null,"link":"/kkv/20180408_Elkepeszto_mennyisegu_bevetelt_generaltak_Meszaros_mediacegei","timestamp":"2018. április. 09. 08:59","title":"Elképesztő mennyiségű bevételt generáltak Mészáros médiacégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05fbbda-a2f0-4724-a7ad-7e1c46ea421c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Nezze_meg_a_kampany_legszanalmasabb_szovicceit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f05fbbda-a2f0-4724-a7ad-7e1c46ea421c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a108fdbf-da75-4f02-8b34-2c3d8e4cbc89","keywords":null,"link":"/kultura/20180408_Nezze_meg_a_kampany_legszanalmasabb_szovicceit","timestamp":"2018. április. 08. 15:38","title":"Nézze meg a kampány legszánalmasabb szóvicceit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b34fe7-f645-4427-b7de-048381484367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán. 