[{"available":true,"c_guid":"6366eaa7-cf1a-4fb1-8891-c69c47cf1842","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem a pilóták hibája, hanem egy sor szándékos, egyebek között a gép oroszországi javításakor tett intézkedés, végül a levegőben történt robbanás miatt következett be a légi katasztrófa – olvasható az időközi műszaki jelentésben, melyet szerdán hozott nyilvánosságra Varsóban a lengyel minisztériumi vizsgálóbizottság.","shortLead":"Nem a pilóták hibája, hanem egy sor szándékos, egyebek között a gép oroszországi javításakor tett intézkedés, végül...","id":"20180411_lengyel_jelentes_robbanas_okozta_a_szmolienszki_tragediat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6366eaa7-cf1a-4fb1-8891-c69c47cf1842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eea9424-d227-4310-a104-ad7bf3ecab4e","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_lengyel_jelentes_robbanas_okozta_a_szmolienszki_tragediat","timestamp":"2018. április. 11. 15:13","title":"Lengyel jelentés: robbanás okozta a szmolenszki tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677de65c-cc95-4b5b-be8a-16ebc1548fe3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő szezontól újabb két erős európai gyártó csatlakozik az elektromos autók Forma–1-éhez.","shortLead":"A jövő szezontól újabb két erős európai gyártó csatlakozik az elektromos autók Forma–1-éhez.","id":"20180411_formula_e_mercedes_porsche_elektromos_auto_verseny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=677de65c-cc95-4b5b-be8a-16ebc1548fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cab7f55-2341-4c0b-855c-26a006665a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_formula_e_mercedes_porsche_elektromos_auto_verseny","timestamp":"2018. április. 11. 15:26","title":"Újabb világmárkák csatlakoztak a Formula E-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44d5a31-52c9-4533-9339-f2cbb4a61d22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"James Pallotta szerdán találkozik Róma főpolgármesterével, és elnézést kér, illetve ígérete szerint kifizeti az 500 eurós bírságot is.","shortLead":"James Pallotta szerdán találkozik Róma főpolgármesterével, és elnézést kér, illetve ígérete szerint kifizeti az 500...","id":"20180411_bocsanatot_kert_az_as_roma_elnoke_amiert_oromeben_megmartozott_egy_szokokutban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d44d5a31-52c9-4533-9339-f2cbb4a61d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4428943-82f8-4aec-8b85-40703a61033f","keywords":null,"link":"/sport/20180411_bocsanatot_kert_az_as_roma_elnoke_amiert_oromeben_megmartozott_egy_szokokutban","timestamp":"2018. április. 11. 12:52","title":"Bocsánatot kért az AS Roma elnöke, amiért örömében megmártózott egy szökőkútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df7a02-d36f-43bf-8ef3-73f335037778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” – visszautasította a gazdaságserkentő injekciót.","shortLead":"A függetlenségével hivalkodó magyar kormány még a közhangulattal is dacolt, amikor – szovjet „javaslatra” –...","id":"20180412_Magyarorszag_dont_nem_az_USA__igy_utasitottak_el_70_eve_a_dollarmilliardokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5df7a02-d36f-43bf-8ef3-73f335037778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7bc4eb-4e5b-49a9-a297-998e77bf82f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Magyarorszag_dont_nem_az_USA__igy_utasitottak_el_70_eve_a_dollarmilliardokat","timestamp":"2018. április. 12. 13:21","title":"Magyarország dönt, nem az USA – így utasították el 70 éve a dollármilliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár papíron a hetilapot tulajdonló cég egyik első embere, Ungár Péter állítása szerint soha nem volt haszna a kormány mára egyik legfontosabb szócsövévé alakított Figyelőből. Az LMP-s politikus sem a lap által közölt, listázós cikkel, sem pedig az újság munkájával nem ért egyet. ","shortLead":"Bár papíron a hetilapot tulajdonló cég egyik első embere, Ungár Péter állítása szerint soha nem volt haszna a kormány...","id":"20180412_Ungar_Peter_nem_ert_egyet_a_Figyelo_civileket_is_vegzalo_listazos_cikkevel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82d92b8-3cc0-43f0-878a-23665d3b1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_Ungar_Peter_nem_ert_egyet_a_Figyelo_civileket_is_vegzalo_listazos_cikkevel","timestamp":"2018. április. 12. 16:02","title":"Ungár Péter nem ért egyet a Figyelő civileket is vegzáló, listázós cikkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg vegyifegyver-támadás miatt. Az Eurocontrol nem nevezte meg, mely országoktól ered a potenciális rakétafenyegetés.","shortLead":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg...","id":"20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d807e10-5a14-4050-bf38-5d6bf7b63e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","timestamp":"2018. április. 11. 05:40","title":"Figyelmeztetést adott ki az Eurocontrol a Szíria ellen tervezett légicsapások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cdfb07-885a-47bf-bf02-5af6f6e9c8d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A népegészségügyi termékadó és a magas áfa miatt közelítőleg sem tudnak olyan feltételeket biztosítani a gyártók, mint amit külföldön kapnak a dolgozók.","shortLead":"A népegészségügyi termékadó és a magas áfa miatt közelítőleg sem tudnak olyan feltételeket biztosítani a gyártók, mint...","id":"20180411_Keseru_szajiz__vegre_magara_talalt_a_hazai_edessegipar_erre_elmegy_a_munkaero","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5cdfb07-885a-47bf-bf02-5af6f6e9c8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f45fc0-e47a-4e4e-8ebd-efbcd6675360","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_Keseru_szajiz__vegre_magara_talalt_a_hazai_edessegipar_erre_elmegy_a_munkaero","timestamp":"2018. április. 11. 10:47","title":"Keserű szájíz – végre magára talált a hazai édesipar, erre elmegy a munkaerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","shortLead":"Megszámolták a biztosítók, vajon kell-e félni péntek 13.-tól. Micsoda meglepetés: nem.","id":"20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ad077-1ad1-4081-aafd-01b4bce68b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945bc320-00f7-4528-bf9e-69977af589b4","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_A_szerda_nyolcadika_az_uj_pentek_13","timestamp":"2018. április. 12. 12:06","title":"A szerda, nyolcadika az új péntek 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]