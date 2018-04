A fizikai és a virtuális valóság keverésére alapuló holografikus képmegjelenítés nem sci-fi. Olyannyira nem, hogy egy magyar cégnél már ki is próbáltunk egy a szoba közepén virtuális műtőasztalt, a falakon pedig a bennük rejtetten futó vezetékeket megjelenítő technológiát.

Sokunkkal előfordult már, hogy a lakás átalakítása, szépítése során adott helyeken bizony mélyen bele kellett fúrni a falba, vagy adott esetben vésni is kellett. Jobb esetben ilyenkor emlékszünk arra, hogy merre futnak az otthonunk falba rejtett különböző vezetékei és csövei. Rosszabb esetben viszont áramütés, illetve csőtörés veszélyének tesszük ki magunkat.

Ilyen és ehhez hasonló esetekben gyors segítséget nyújthatnak az egyszerű fém- és kábeldetektorok, de gondoljunk csak bele, hogy milyen jó lenne, ha a fal felső rétegét virtuálisan lehámozva valamilyen módon a saját szemünkkel láthatnánk a rejtett vezetékeket. Főleg akkor, ha nem csak egy szobáról, hanem egy komplett épületről van szó.

Most már erre is létezik egy abszolút high-tech megoldás, ami ráadásul egy teljes egészében magyar fejlesztés. És jelentősen túlmutat az egyszerű kábelvadászaton.

A hardver

Történetünk egyik főszereplője egy fejen viselhető különleges kütyü, a Microsoft által két éve piacra dobott HoloLens. Ez teljesen más, mint például a Samsung Gear VR vagy a HTC Vive, melyek szinte teljesen elzárják érzékszerveink elöl a valós világot, és 100 százalékban elmerítenek a virtuális térben.

© László Ferenc

A redmondi mamutcég kütyüje egy úgynevezett "kevert valóság" eszköz, melynek feladata, hogy elmossa a határt a valós világ és a virtuális tér között. Teszi mindezt oly módon, hogy az átlátszó képmegjelenítőin tárja elénk a virtuális tartalmakat, amik olyan hatást keltenek, mintha egyfajta hologramként ténylegesen ott lennének velünk egy helyiségben.

Remek dolog, hogy a HoloLensből semmilyen kábel nem jön ki, szabadon lehet vele forogni és közlekedni, illetve nincs szükség a meghajtásához egy szupererős számítógépre. Minden számítási feladatot a beépített hardver végez, és a legnagyobb csendben – egyetlen ventilátor sem surrog a fejünkön.

A térérzékelőkkel és egyéb szenzorokkal telepakolt HoloLens egy kompakt számítógép, ami a Windows 10 speciálisan módosított változatát futtatja. Induláskor felbukkan a szemünk előtt a szokásos Windows-logó, majd pedig megjelenik egy a térben előttünk lebegő windowsos indítófelület. A kezelés egyszerű: csak rá kell nézni az adott ikonra és a kezünkkel egy csippentő mozdulatot kell tenni annak aktiválásához.

© Microsoft

A virtuális térben bárhova odapakolhatunk magunk köré 2D-s ablakokat, legyen szó akár egy böngészőről vagy filmlejátszóról. Elképesztő, hogy utóbbinak definiálhatjuk például a lakásunk egyik szabad falfelületét, és fixen oda kitehetjük kedvenc filmünket. De az igazi csoda 3D-ben kezdődik.

A szoftver

Az elsősorban távközlési és adatátviteli kábelek fogalmazásával és hálózattervezéssel, valamint -kivitelezéssel foglalkozó PannonCom-Kábel a hazai cégek közül az elsők között látta meg a HoloLensben rejlő lehetőségeket. A közép-magyarországi vállalat kevert valóság szoftvere arra hivatott, hogy segítsen az új épületek tervezésében, illetve a meglévő épületek karbantartásában, illetve felújításában.

© László Ferenc

A HoloLensen elindított alkalmazás pillanatok alatt a szemünk elé vetíti az adott helyiség olyan 3D-objektumait, amelyeket adott esetben a valóságban nem láthatunk a saját szemünkkel. Ilyenek például a falakban rejtett módon futó vezetékek és csövek, de a rendszer arra is képes, hogy egy nyitott szervizdoboz szabad szemmel is látható vezetékeire és csatlakozóira rávetítse azok funkcióit, jellemzőit. Ha esetleg még így sem boldogul a szerelő, akkor a HoloLens képes egy a látómező sarkában lévő élő videóchat ablakban távolról érkező segítséget nyújtani.

A valóságban még nem létező 3D-objektumokat is elénk tárhat az új technológia, így például még a beszerelés előtt le lehet ellenőrizni, hogy a légkondicionáló beltéri egységét jó helyre tervezték-e a mérnökök. A HoloLens nemcsak statikus adatokat képes megjeleníteni, hanem a wifi kapcsolatnak és az IoT (dolgok internete) eszközöknek köszönhetően real-time információkkal is szolgálhat. Elég csak ránézni a falra, és máris láthatjuk, hogy a rejtett kábelek vagy kapcsolódobozok közül melyik hevült túl, és hasonló módon egy rejtett csőtörést is nagyon gyorsan lokalizálni lehet.

© László Ferenc

Ha esetleg tűz üt ki, a HoloLens és a rajta futó szoftver az épületből történő kijutásban is segít, megmutatja, hogy melyik a legrövidebb menekülési útvonal.

Újabb lehetőségek

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha valaki most hazavinne egy ilyen kütyüt, az honnan tudná, hogy merre futnak a vezetékek a falban? Nos, vélhetően sehonnan, hacsak nincs meg az épület vagy a helyiség ezen jellegű CAD tervrajza.

A szoftverfejlesztők az első egy évben a megjelenítésre fókuszáltak, a második évben viszont már a szkennelésre és az adatbevitelre is odafigyelnek. Magyarul a HoloLens és a speciális alkalmazás révén egyszerűen és gyorsan, LIDAR-szkennerek nélkül is fel lehet majd térképezni új helyszíneket, ezenkívül pedig arra is lehetőség nyílik, hogy a kezelőszemély manuálisan új virtuális objektumokat helyezzen el a térben. Néhány egyszerű, a levegőben megejtett kézmozdulattal.

© László Ferenc

Az új fejlesztés a szerelési munkálatok végrehajtásában is komoly segítséget nyújthat. Kipróbáltuk például, hogy milyen a HoloLens segítségével megtanulni, hogy hogyan kell egy gyerekbiciklit összeszerelni. Az előttünk lévő valóságos biciklire a HoloLens ráhúzott egy vele megegyező virtuális modellt, melyen nyilak és egyéb segédletek jelezték, hogy az összeszerelés során mi a következő lépés. És közben szabadon körbe lehetett járni a valós/virtuális biciklit, és egészen közelről is meg lehetett tekinteni a részletes 3D-modellt.

Ezután egy a szemüveg által számunkra a szoba közepére kivetített virtuális műtőasztalt vettünk szemügyre, melyen egy méretarányos csontváz feküdt. A megjelenítés olyannyira valóságosnak tűnt, hogy az igaziból nem is létező asztalt önkéntelenül is úgy jártuk körbe, hogy nehogy véletlenül belerúgjunk a talapzatába. Egy egyszerű játékot is kipróbáltunk, melyben a szoba valóságos falaiból kitörve különféle virtuális szörnyek támadtak ránk. Ha ez lesz a játékipar jövője, akkor mi tárt karokkal várjuk.

© László Ferenc

Mit hoz a jövő?

A 187 millió forintból (ebből 107 millió forint állami támogatás) fejlesztett Unity típusú magyar alkalmazásnak egyelőre még nincs neve, de jövő nyárra már egész biztosan lesz, akkora fog ugyanis elkészülni. A vállalat döntéshozói egyelőre még nem tudják, hogy dobozos termékként vagy szolgáltatásként lesz elérhető a jelenleg 4-5 fejlesztőnek munkát adó megoldás.

Az viszont nyílt titok, hogy nem egy az elektronikai boltok polcáról egyszerűen levehető termékként fog megjelenni a piacon. Egyrészt nem is erre való, másrészt elég megjegyezni azt, hogy csak maga a HoloLens szemüveg kiviteltől függően 1-1,7 millió forintos értéket képvisel. Az épületgépészeti szakma viszont várhatóan komoly érdeklődést mutat majd iránta.

A szoftver mellett a maga nemében úttörőnek tekinthető hardver is fejlesztés alatt áll. A PannonCom-Kábel fejlesztői már nagyon várják az előreláthatólag 2020-ban érkező második generációs HoloLenst, melybe a Microsoft komolyabb számítási teljesítményt és pontosabb szenzorokat fog szerelni. Ezenkívül már azon is dolgoznak, hogy az akár csoportmunkára is könnyedén ráfogható HoloLenset össze lehessen társítani az építkezéseken használatos munkavédelmi sisakokkal.

