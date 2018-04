Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság szerint a kaliforniai vállalat meg nem erősített információkat ad ki idő előtt, ítélkezik, és befolyásolja a vizsgálatot.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság szerint a kaliforniai vállalat meg nem erősített információkat ad ki idő...","id":"20180418_tesla_halalos_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396230a8-d523-4975-aa9c-f90e86e534b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_tesla_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 18. 09:28","title":"Kizárták a Teslát a halálos balesetének vizsgálatából, mert túl sokat fecseg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b943f620-64a4-4666-8f71-1317ea1977b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak a felcsúti polgármester bizalmi emberének számító Csík Zoltán hagyja ott az Echo tévét, az Index szerint több, vezető beosztású személy is távozik, az ügy háttere pedig egy állítólagos belső leltár eredménye. Ha igazak a hírek, csúnyán átverhették Mészárost.\r

","shortLead":"Nem csak a felcsúti polgármester bizalmi emberének számító Csík Zoltán hagyja ott az Echo tévét, az Index szerint több...","id":"20180417_Lefejezesek_az_Echo_tevenel_atvertek_Meszarost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b943f620-64a4-4666-8f71-1317ea1977b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff4be7e-e256-493b-9c8d-17d6de36f03b","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Lefejezesek_az_Echo_tevenel_atvertek_Meszarost","timestamp":"2018. április. 17. 16:35","title":"Lefejezések az Echo tévénél: átverték Mészárost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340aa2f5-66e9-45ad-9f2a-bb7321b93596","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan megkötik a szerződést a Puskás stadion kommunikációs feladatainak ellátásáról.","shortLead":"Hamarosan megkötik a szerződést a Puskás stadion kommunikációs feladatainak ellátásáról.","id":"20180418_Hatvanmillio_forintbol_reklamozzak_a_stadionepitest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=340aa2f5-66e9-45ad-9f2a-bb7321b93596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3973369a-a1f1-4edd-a32e-e9d60dc9670a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Hatvanmillio_forintbol_reklamozzak_a_stadionepitest","timestamp":"2018. április. 18. 17:15","title":"Hatvanmillió forintból reklámozzák a stadionépítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új albummal jelentkezett a Papp Szabi vezette zenekar. A Weekendet a hvg.hu-n már meg is hallgathatja - garantáltan feldobja a napját!","shortLead":"Új albummal jelentkezett a Papp Szabi vezette zenekar. A Weekendet a hvg.hu-n már meg is hallgathatja - garantáltan...","id":"20180417_Hogyan_eljunk_tul_deruvel_jatekkal_rohogessel__itt_a_Supernem_uj_nagylemeze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22037a51-672f-4cd1-8a9f-c6c0f9e03dff","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_Hogyan_eljunk_tul_deruvel_jatekkal_rohogessel__itt_a_Supernem_uj_nagylemeze","timestamp":"2018. április. 17. 11:09","title":"„Hogyan éljünk túl derűvel, játékkal, röhögéssel?” – itt a Supernem új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98eccfd-84b7-4acb-84ff-c1060b205386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választás Bizottság határozata szerint az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szavazókörben megsértették a választási törvényt azzal, hogy több szavazó is dupla egyéni szavazólapot kapott. ","shortLead":"A Nemzeti Választás Bizottság határozata szerint az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szavazókörben megsértették...","id":"20180416_Megsertettek_a_valasztasi_torvenyt_egy_szabolcsi_szavazokorben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98eccfd-84b7-4acb-84ff-c1060b205386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487c0f9c-e0b3-4b96-a5cd-d0bfcb569832","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Megsertettek_a_valasztasi_torvenyt_egy_szabolcsi_szavazokorben","timestamp":"2018. április. 16. 21:52","title":"Megsértették a választási törvényt egy szabolcsi szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988e723c-c335-4fd1-b70a-7d748234eb8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ahogy haladnak, 2023 előtt nem lesz kész a kibővített autópálya.","shortLead":"Ahogy haladnak, 2023 előtt nem lesz kész a kibővített autópálya.","id":"20180417_Haromsavos_lesz_az_M1es_autopalya_keresik_a_tervezot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=988e723c-c335-4fd1-b70a-7d748234eb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d21ba9-5fec-46d2-9f45-01787222bc85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Haromsavos_lesz_az_M1es_autopalya_keresik_a_tervezot","timestamp":"2018. április. 17. 06:07","title":"Háromsávos lesz az M1-es autópálya, keresik a tervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","shortLead":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","id":"20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc401d-43ae-4088-a029-be8b22dbb45a","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","timestamp":"2018. április. 18. 15:40","title":"Késsel és kötéllel indult el Taylor Swift házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c48288-c739-4d76-a4aa-ded2eee75db1","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Olyan kérdéseket járunk körbe, hogy milyen bizonyítéka lehet a rendőrségnek, elévülhet-e egy olyan bűncselekmény, amelyről szó van, és hogy miért éppen most jutott el a nyomozás Gyárfás Tamásig.","shortLead":"Olyan kérdéseket járunk körbe, hogy milyen bizonyítéka lehet a rendőrségnek, elévülhet-e egy olyan bűncselekmény...","id":"20180418_gyarfas_tamas_fenyo_janos_fenyo_gyilkossag_jozef_rohac_portik_tamas_tasnadi_peter_kovacs_lajos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83c48288-c739-4d76-a4aa-ded2eee75db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb83dcf-9b8a-400d-b10d-adfd8d021da5","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_gyarfas_tamas_fenyo_janos_fenyo_gyilkossag_jozef_rohac_portik_tamas_tasnadi_peter_kovacs_lajos","timestamp":"2018. április. 18. 18:04","title":"Ezekből a mozaikokból állhat össze, van-e köze Gyárfás Tamásnak a Fenyő-gyilkossághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]