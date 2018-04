Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12885500-8962-4554-bafa-8357ff40b51d","c_author":"","category":"kultura","description":"A színészként és rendezőként is maradandót alkotott Michael Anderson 98 éves korában, Kanadában halt meg, szívelégtelenség következtében.","shortLead":"A színészként és rendezőként is maradandót alkotott Michael Anderson 98 éves korában, Kanadában halt meg...","id":"20180429_Meghalt_a_80_nap_alatt_a_Fold_korul_es_a_Logan_futasa_rendezoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12885500-8962-4554-bafa-8357ff40b51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3afa44-6b83-439f-af2b-bf02ce5a2944","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Meghalt_a_80_nap_alatt_a_Fold_korul_es_a_Logan_futasa_rendezoje","timestamp":"2018. április. 29. 11:30","title":"Meghalt a 80 nap alatt a Föld körül és a Logan futása rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"addcc972-9624-4b8e-bccc-3768a0d5a41e","c_author":"","category":"elet","description":"Sajnos nem tudjuk, melyik óceánon készült e a pár napos felvétel, de a vasárnapi ebéd utáni jókedv biztosított.","shortLead":"Sajnos nem tudjuk, melyik óceánon készült e a pár napos felvétel, de a vasárnapi ebéd utáni jókedv biztosított.","id":"20180429_Kugligolyokent_utotte_ki_a_delfin_a_szorfost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=addcc972-9624-4b8e-bccc-3768a0d5a41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567ca220-28fe-4b43-ac24-53bf5592a5f4","keywords":null,"link":"/elet/20180429_Kugligolyokent_utotte_ki_a_delfin_a_szorfost","timestamp":"2018. április. 29. 13:22","title":"Kugligolyóként ütötte ki a delfin a szörföst - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b45782-776d-4edd-b56f-cb8a59c9488e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tánc Világnapján Guinness-rekordot döntöttek az idősek Óbudán: most ropta ugyanis a legtöbb szépkorú egyszerre a színpadon. Köztük volt az esemény fővédnöke Schmitt Pál volt köztársasági elnök is. A No1 Motoros Team és a Schmuck Andor nevével fémjelzett Tisztelet Társasága rendezte meg negyedik alkalommal a találkozót. A résztvevőket arról kérdeztük, milyen ma Magyarországon nyugdíjasnak lenni. Volt, aki szerint ha kevéssel is beérik és nincsenek nagy igényeik, a hátralévő időt egész jól el lehet tölteni. Videó.","shortLead":"A Tánc Világnapján Guinness-rekordot döntöttek az idősek Óbudán: most ropta ugyanis a legtöbb szépkorú egyszerre...","id":"20180429_igy_roptak_a_nyugdijasok_schmitt_pallal_obudan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35b45782-776d-4edd-b56f-cb8a59c9488e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f403148b-2f34-4340-acb0-27e0b3fbfc9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_igy_roptak_a_nyugdijasok_schmitt_pallal_obudan","timestamp":"2018. április. 29. 17:40","title":"Így ropták a nyugdíjasok Schmitt Pállal Óbudán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Rábapatynál.","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Rábapatynál.","id":"20180428_Baleset_tortent_teljes_az_utzar_a_84es_fouton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d1ac0e-94e2-486a-9039-011cd230dc17","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180428_Baleset_tortent_teljes_az_utzar_a_84es_fouton","timestamp":"2018. április. 28. 21:17","title":"Baleset történt, teljes az útzár a 84-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos című könyvében azoknak, akik szóbeszéd révén szeretnék növelni termékük, szolgáltatásuk ismertségét és népszerűségét. És ehhez néhány tippet is nyújt. ","shortLead":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos...","id":"20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91aee4-0a03-4316-a2bb-dc3933d7ece3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","timestamp":"2018. április. 29. 19:15","title":"Mit keres egy iPhone a turmixgépben? És hogyan fertőzzük meg a világot termékünkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49424a-88f2-44bd-96bd-43002db1dd20","c_author":"Vass Péter","category":"kultura","description":"Lehet, hogy utoljára hangzanak fel autentikus előadásban a Pink Floyd legismertebb számai a napokban indult, május 2-án a magyar fővárosba is megérkező európai turnén. Roger Waters azonban nem csak zenél, hanem politizál is. A cikk szerzője a barcelonai előadást látta.","shortLead":"Lehet, hogy utoljára hangzanak fel autentikus előadásban a Pink Floyd legismertebb számai a napokban indult, május 2-án...","id":"201817__roger_waters__trump_arepulo_diszno__mi_es_ok__bohocok_afalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d49424a-88f2-44bd-96bd-43002db1dd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0665b1-25cb-4c6f-87f0-c02236a11668","keywords":null,"link":"/kultura/201817__roger_waters__trump_arepulo_diszno__mi_es_ok__bohocok_afalon","timestamp":"2018. április. 29. 15:30","title":"A világ populista vezetői Budapesten is megkapják a magukét a Pink Floyd gitárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1773e9f-c403-4a97-be05-7937b836e859","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis a magyar jégkorong-válogatott gólja ilyen reakciót vált ki belőle.","shortLead":"Legalábbis a magyar jégkorong-válogatott gólja ilyen reakciót vált ki belőle.","id":"20180428_Kosa_Lajos_exminiszter_tud_azert_meg_orulni__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1773e9f-c403-4a97-be05-7937b836e859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d85afb-4d68-4943-a46d-9d43a4efa7e6","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Kosa_Lajos_exminiszter_tud_azert_meg_orulni__foto","timestamp":"2018. április. 28. 21:37","title":"Kósa Lajos exminiszter tud azért még örülni - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","shortLead":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","id":"20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb62375-95b8-4e15-ab06-6ef8f17d45c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","timestamp":"2018. április. 30. 08:51","title":"135 millió forint az, hogy az MSZP és a Párbeszéd külön frakciót alakít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]