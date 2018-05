Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Chelsea tulajdonosa elhagyta Nagy-Britanniát.","shortLead":"A Chelsea tulajdonosa elhagyta Nagy-Britanniát.","id":"20180520_Brit_vizum_nelkul_maradt_Abramovics","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32f4dea-6d33-488d-a038-6ba04d3a8f55","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Brit_vizum_nelkul_maradt_Abramovics","timestamp":"2018. május. 20. 21:19","title":"Brit vízum nélkül maradt Abramovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418ac133-bc3c-40c0-b484-e90333b93754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanú szerint parkoló automatát tört fel a 25 éves helyi férfi.","shortLead":"A gyanú szerint parkoló automatát tört fel a 25 éves helyi férfi.","id":"20180520_parkoloautomata_gyongyos_tolvaj","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418ac133-bc3c-40c0-b484-e90333b93754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd51b0b-9920-430a-8e2c-bf50c2ebe1dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_parkoloautomata_gyongyos_tolvaj","timestamp":"2018. május. 20. 18:16","title":"Parkolóautomatából akart pénzt szerezni egy gyöngyösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel a választások után, utoljára akkor, amikor esküt tett Orbán. De azóta nem hallani arról, hogyan tovább. A kormányfő eddig nem segített azzal, hogy kiprovokálta volna az ellene irányuló tüntetést. Talán majd a Stop Sorossal. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel...","id":"20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd5962d-f24d-4982-8ac2-cb5ebdd10041","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","timestamp":"2018. május. 20. 17:35","title":"Kifulladt a kormányellenes tüntetéssorozat, és Orbán sem segít eddig rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","shortLead":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","id":"20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a85d13-9fba-4632-a909-a66c6d45f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","timestamp":"2018. május. 21. 10:41","title":"Együtt ittak a harkányi kocsmában, mégis hagyta, hogy a nő vezessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38514fa0-8183-4d45-8422-2783ac012c01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóság által körözött gépkocsikat foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóság által körözött gépkocsikat foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180520_bmw_jeep_roszke_rendorseg_lopott_auto_autolopas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38514fa0-8183-4d45-8422-2783ac012c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1cf25e-c588-446e-8da4-bd848ca8353f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_bmw_jeep_roszke_rendorseg_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. május. 20. 14:21","title":"Nem vették be a röszkei rendőrök, hogy a sofőröké a BMW és a Jeep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Érdekes publicisztika jelent meg Spanyolország legnagyobb napilapjában, az El Paísban a katalán válságról, Lengyelországról, Magyarországról és a mindezt béna kacsaként néző Európai Unióról.","shortLead":"Érdekes publicisztika jelent meg Spanyolország legnagyobb napilapjában, az El Paísban a katalán válságról...","id":"20180521_Europanak_nincs_valasza_Orban_Viktorra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfb2545-ecd6-4596-875b-332d643d3c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Europanak_nincs_valasza_Orban_Viktorra","timestamp":"2018. május. 21. 20:30","title":"Európának nincs válasza Orbán Viktorra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több milliárd fontig terjedő pénzbüntetésekkel sújtaná a brit kormány azokat a globális közösségi médiaportálokat, amelyek nem akadályozzák meg illegális - például zaklató, fenyegető, vagy terrorcselekményre buzdító - tartalmak megjelenítését felületeiken.","shortLead":"Több milliárd fontig terjedő pénzbüntetésekkel sújtaná a brit kormány azokat a globális közösségi médiaportálokat...","id":"20180520_Milliardokra_buntetne_a_brit_kormany_az_illegalis_tartalmakat_kozo_kozossegi_portalokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d903ab0-f05f-49b5-9550-cf2e394f5c93","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Milliardokra_buntetne_a_brit_kormany_az_illegalis_tartalmakat_kozo_kozossegi_portalokat","timestamp":"2018. május. 20. 12:39","title":"Milliárdokra büntetné a brit kormány az illegális tartalmakat közlő közösségi portálokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db86a6fc-0e69-4e4f-b8d9-17b1bf6e02a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apát és fiát tartóztatták le, miután a TEK rengeteg lőszert és fegyvert talált egy kecskeméti tanyán.","shortLead":"Apát és fiát tartóztatták le, miután a TEK rengeteg lőszert és fegyvert talált egy kecskeméti tanyán.","id":"20180520_Tanyasi_fegyverarzenal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db86a6fc-0e69-4e4f-b8d9-17b1bf6e02a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b161f62b-2221-4313-8606-f8029f20f951","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Tanyasi_fegyverarzenal","timestamp":"2018. május. 20. 09:55","title":"Tanyasi fegyverarzenál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]