[{"available":true,"c_guid":"db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként jegyzett Battlefield-játék. A nagysikerű FPS több téren is megújul, egyvalami azonban nem változik: ismét szanaszét robban minden. ","shortLead":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként...","id":"20180524_battlefield_5_trailer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05d5632-2bf1-4cee-a523-51d28b8a5462","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_battlefield_5_trailer","timestamp":"2018. május. 24. 10:03","title":"Egy háború sem volt még olyan kegyetlen, mint ez – itt az új Battlefield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári Zsolt Istvánt indítja.","shortLead":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári...","id":"20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0d5288-2036-4cfa-bbd6-9d48bb7f250f","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","timestamp":"2018. május. 23. 10:13","title":"Egy vőfélyt indít a Munkáspárt a VIII. kerületi polgármester-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d6d922-a1e0-4149-82d8-c135f4112789","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két pályázó indult a vonatkozó frekvenciapályázaton, egyiküket azonban formai hibákra hivatkozva kizárta a testület. Mit ad isten, a győztes pont az lett, amelyik Andy Vajnával és Mészáros Lőrinccel is kapcsolatba hozható a 24.hu szerint. ","shortLead":"Két pályázó indult a vonatkozó frekvenciapályázaton, egyiküket azonban formai hibákra hivatkozva kizárta a testület...","id":"20180523_Kormanykozeli_radio_lesz_az_egykori_Class_FM_helyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d6d922-a1e0-4149-82d8-c135f4112789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c30cf07-05c5-4688-b6fc-b2eabd7c3096","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Kormanykozeli_radio_lesz_az_egykori_Class_FM_helyen","timestamp":"2018. május. 23. 14:10","title":"Kormányközeli rádió lesz az egykori Class FM helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d5a63-c8b8-4263-a6b0-e20376ab6b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Többen is lencsevégre kapták a földet ért felhőtölcsért. ","shortLead":"Többen is lencsevégre kapták a földet ért felhőtölcsért. ","id":"20180524_Tornado_volna_Tolna_megyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120d5a63-c8b8-4263-a6b0-e20376ab6b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ba4ac2-0a73-466e-ba0b-fa20b7052b18","keywords":null,"link":"/idojaras/20180524_Tornado_volna_Tolna_megyeben","timestamp":"2018. május. 24. 15:12","title":"Tornádó volt Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f616b-99a5-4d41-8749-3c652c692724","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol Unai Emery veszi át Arsene Wenger helyét az angol futballklub vezetőedzői posztján.","shortLead":"A spanyol Unai Emery veszi át Arsene Wenger helyét az angol futballklub vezetőedzői posztján.","id":"20180523_megvan_az_arsenal_uj_menedzsere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=440f616b-99a5-4d41-8749-3c652c692724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64be4ba2-c164-40af-a78b-77da5df837f8","keywords":null,"link":"/sport/20180523_megvan_az_arsenal_uj_menedzsere","timestamp":"2018. május. 23. 11:28","title":"Megvan az Arsenal új menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet némítani, így feloldásig egyáltalán nem látszódnak majd az általa megosztott tartalmak. És a legjobb: a másik soha nem szerez róla tudomást.","shortLead":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet...","id":"20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631af28-85b3-41e3-8576-797916a07e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Hasznos újítás az Instagramon: lenémíthatja az ismerőseit – anélkül, hogy ők észrevennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bűnügyi hivatal vezetője szerint nagy veszélyforrás az Iszlám Állam támogatói körének \"nagyon agresszív\" propagandája.","shortLead":"A bűnügyi hivatal vezetője szerint nagy veszélyforrás az Iszlám Állam támogatói körének \"nagyon agresszív\" propagandája.","id":"20180524_Nemetorszagban_tovabbra_is_nagy_a_terrortamadasok_veszelye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4efcfb5-420f-4ae0-a3b5-61676b3727b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Nemetorszagban_tovabbra_is_nagy_a_terrortamadasok_veszelye","timestamp":"2018. május. 24. 14:26","title":"Németországban továbbra is nagy a terrortámadások veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság véleménye szerint a vállalat megsértette az uniós trösztellenes szabályokat azzal, hogy átfogó stratégiát követett a gázpiacok nemzeti határok szerinti felosztására nyolc uniós tagállam - köztük Magyarország - között. ","shortLead":"Az Európai Bizottság véleménye szerint a vállalat megsértette az uniós trösztellenes szabályokat azzal, hogy átfogó...","id":"20180524_Europai_Bizottsag_piaci_alapon_kell_meghataroznia_a_Gazpromnak_az_arait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6c1a19-42f2-46aa-a6e9-aa06ef957a34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Europai_Bizottsag_piaci_alapon_kell_meghataroznia_a_Gazpromnak_az_arait","timestamp":"2018. május. 24. 19:55","title":"Európai Bizottság: piaci alapon kell meghatároznia a Gazpromnak az árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]