Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a8029be-c1d4-4d12-933a-029900d6e461","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ön áldozna ennyi pénzt erre a dizájnra?","shortLead":"Ön áldozna ennyi pénzt erre a dizájnra?","id":"20180529_Tobb_mint_40_millioert_csinositottak_ki_az_MNBt_26_asztalt_vettek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8029be-c1d4-4d12-933a-029900d6e461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04985e64-d96b-40b1-bd2e-1e4f35d97aea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Tobb_mint_40_millioert_csinositottak_ki_az_MNBt_26_asztalt_vettek","timestamp":"2018. május. 29. 10:47","title":"Több mint 40 millióért csinosították ki az MNB-t, 26 asztalt vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, felfedezték, hogy Magyarországon is létezik egy övékhez nagyon hasonló márkanév.","shortLead":"Úgy tűnik, felfedezték, hogy Magyarországon is létezik egy övékhez nagyon hasonló márkanév.","id":"20180529_Uzent_a_nigeriai_divatceg_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06812c73-cbb3-463a-bc9d-e4fca4dfbff7","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Uzent_a_nigeriai_divatceg_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. május. 29. 05:05","title":"Üzent a nigériai divatcég Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5aef16-4e47-496c-a21c-b4cc84249b55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szombati BL-döntőben gólt nem lőtt ugyan, de elérte, hogy mindenki róla beszéljen, miután múlt időben beszélt a Realban eltöltött időkről. 24 óra alatt visszakozott.","shortLead":"A szombati BL-döntőben gólt nem lőtt ugyan, de elérte, hogy mindenki róla beszéljen, miután múlt időben beszélt...","id":"20180528_C_Ronaldo_mar_arrol_beszelt_hogy_marad_Madridban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba5aef16-4e47-496c-a21c-b4cc84249b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b8883-706f-42cf-ae06-b5f3d53c6a1d","keywords":null,"link":"/sport/20180528_C_Ronaldo_mar_arrol_beszelt_hogy_marad_Madridban","timestamp":"2018. május. 28. 09:25","title":"C. Ronaldo már arról beszélt, hogy marad Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","shortLead":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","id":"20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999b3919-d890-4dda-8cb3-d90ef20d996e","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","timestamp":"2018. május. 27. 18:55","title":"Egy reggel arra ébredt, hogy K. úr kézirata 150 ezer eurót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","shortLead":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","id":"20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adc0b96-127a-4726-8672-7b7093f24a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","timestamp":"2018. május. 29. 11:57","title":"Medve sétálgatott az utcán Füzesabonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","shortLead":"Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.","id":"20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd199-3843-4809-a8fd-ae2b816a64dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_A_Fidelitas_elnoke_szerint_hazajonnek_a_kivandorolt_magyarok","timestamp":"2018. május. 28. 14:16","title":"A Fidelitas elnöke szerint hazajönnek a kivándorolt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök régi harcostársa, Kövér László szerint Orbán sokkal erőteljesebben fog politizálni, mint eddig. Másfél hónappal a választások után nem látszik, hogy Orbánnak feltűnt volna, hogy vége a kampányidőszaknak. Épp ellenkezőleg, elkezdte a következőt. Pedig még egy teljes év az EP-választásig. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A miniszterelnök régi harcostársa, Kövér László szerint Orbán sokkal erőteljesebben fog politizálni, mint eddig. Másfél...","id":"20180527_Orban_nem_tud_elszakadni_a_kampanyolastol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c62e31-ec74-44cb-8e8e-0168b46ba468","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Orban_nem_tud_elszakadni_a_kampanyolastol","timestamp":"2018. május. 27. 17:30","title":"Unja a kampányt? Mert Orbán már elkezdte a következőt, 12 hónapig tart majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található. Vidéken ezzel szemben az 50 ezer főnél kisebb településeken értékesített ingatlanok legalább kétharmadát, az 5 ezer főnél kisebb településeken pedig négy ingatlanból hármat 15 millió forint alatt adtak el. ","shortLead":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található...","id":"20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca24da5-83bc-4af5-99f2-66ddbadc1ae1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","timestamp":"2018. május. 29. 12:05","title":"15 milliója van lakásvásárlásra? Ne Budán keresgéljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]