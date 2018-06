Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Sacramento városában már tesztelik azokat a rendszámtáblákat, amelyek nyugdíjjazzák majd a jelenlegi megoldást.","shortLead":"Az amerikai Sacramento városában már tesztelik azokat a rendszámtáblákat, amelyek nyugdíjjazzák majd a jelenlegi...","id":"20180603_digitalis_rendszamtabla_kalifornia_teszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc960170-8983-4eaf-bf27-8209e1e503ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_digitalis_rendszamtabla_kalifornia_teszt","timestamp":"2018. június. 03. 08:16","title":"Ilyen lesz az új rendszámtábla, ami leváltja majd a régieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20180602_El_nem_hinne_hogy_valtjak_a_fontot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f08cc4-e023-4c23-a8f7-0b732cbf36c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_El_nem_hinne_hogy_valtjak_a_fontot","timestamp":"2018. június. 02. 17:32","title":"El nem hinné, hogy váltják a fontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átvevőhelyek lassan bezárnak. Pár éven belül bedőlhet az ágazat, hiába a milliárdos állami hitel egy új szereplőnek.","shortLead":"Az átvevőhelyek lassan bezárnak. Pár éven belül bedőlhet az ágazat, hiába a milliárdos állami hitel egy új szereplőnek.","id":"20180603_Vergodik_a_magyar_sikeragazat_ennek_csak_az_eticsigak_orulhetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11a17cf-52dc-45bd-8343-b7009b64d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1980a814-b0ff-417a-bdb4-498fa39b5adb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Vergodik_a_magyar_sikeragazat_ennek_csak_az_eticsigak_orulhetnek","timestamp":"2018. június. 03. 16:41","title":"Vergődik a magyar sikerágazat, ennek csak az éticsigák örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes hangulatban esélye lehet a politikai karrierre.","shortLead":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes...","id":"201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc04305-78b6-4a27-8606-3d0d958e3f42","keywords":null,"link":"/vilag/201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","timestamp":"2018. június. 02. 11:00","title":"A Szex és New Yorkból a kormányzói székbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","shortLead":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","id":"20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dda0b4-0128-44fb-ac20-20fc332f34f1","keywords":null,"link":"/sport/20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","timestamp":"2018. június. 03. 14:45","title":"Agyrázkódás miatt került kórházba a válogatott tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cf52c2-f3a6-49fa-ae3b-bcd0cc0e30a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó boszorkánykonyhájában két nagyon izgalmas ígérkező recepten dolgoznak.","shortLead":"Az olasz gyártó boszorkánykonyhájában két nagyon izgalmas ígérkező recepten dolgoznak.","id":"20180602_alfa_romeo_olasz_auto_sportkocsi_kozepmotor_hibrid_sportauto_8c_gtv_karbonszal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45cf52c2-f3a6-49fa-ae3b-bcd0cc0e30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cff420-1a55-4163-9855-68b19ec4f5da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_alfa_romeo_olasz_auto_sportkocsi_kozepmotor_hibrid_sportauto_8c_gtv_karbonszal","timestamp":"2018. június. 02. 09:21","title":"Hivatalos: két olyan Alfa Romeo érkezik, amitől garantáltan le fog esni az állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6d1679-d9da-445d-8d8a-51fa4f4e2cba","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A valutaválság szélére sodródott Törökország, miután politikai okok miatt későn indult meg a kamatemelés. A magas infláció akár Erdogan elnök újraválasztásának zökkenőmentességébe is kerülhet.","shortLead":"A valutaválság szélére sodródott Törökország, miután politikai okok miatt későn indult meg a kamatemelés. A magas...","id":"201822__torok_valuta__zuhanas__politikai_beavatkozas__bezar_abazar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf6d1679-d9da-445d-8d8a-51fa4f4e2cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342b0c08-605e-4f10-9c95-9bd285c75565","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__torok_valuta__zuhanas__politikai_beavatkozas__bezar_abazar","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Most összeomolhat Erdogan nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa803ff-d358-41c7-b427-a40bd611062d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb a pánik az E. coli fertőzés miatt.","shortLead":"Egyre nagyobb a pánik az E. coli fertőzés miatt.","id":"20180603_Csak_egy_kis_salatat_akart_enni_nehany_amerikai_de_belehalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa803ff-d358-41c7-b427-a40bd611062d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74023d0a-40ef-45cb-b95d-93156e87c38c","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Csak_egy_kis_salatat_akart_enni_nehany_amerikai_de_belehalt","timestamp":"2018. június. 03. 07:32","title":"Csak egy kis salátát akart enni néhány amerikai, de belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]