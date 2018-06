A 2012-ben debütált, hosszú ideig fejlesztett harmadik epizód után újabb Diablo-játék készítését lengette be a program mögött álló Blizzard. A jelek szerint nem kiegészítőről van szó, sokkal inkább a szériához kapcsolódó új részről.

A Diablo egyike a játéktörténelem nagybecsü alkotásainak, hiszen az 1996-ban debütált program nem csupán a fejlesztőcég, a Blizzard későbbi sikereit alapozta meg, a gótikus, sötét hangulatú szerepjáték teljesen új műfajt is teremtett. A négy évvel később debütált második részt közel 20 éves kora ellenére még ma is sokan játsszák.

Ugyanez már kevésbé mondható el a több mint egy évtizeddel később, 2012-ben megjelent harmadik epizódról, amely bár történetileg és grafikailag is rengeteg újdonságot hozott, a játék végül nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A helyzeten az időközben megjelent ingyenes plusztartalmak, valamint a két évvel később, 2014-ben kijött Reaper of Souls kiegészítő sem tudott nagyon változtatni.

Ezt leszámítva a Diablo máig rendkívül népszerű játék, a Blizzard pedig láthatóan nem kíván róla megfeledkezni, miután a kiadó honlapján megjelent álláshirdetések szerint egy teljesen új Diablo-projekthez keresnek hozzáértő fejlesztőket. Annyira nem titkolják, hogy a felhívás szövegében egyértelművé is tették, hogy erről a játékról van szó, de azt is odaírták, hogy egy még be nem jelentett, egyelőre tehát ismeretlen címről.

© Blizzard

A PC Gamer megjegyzi, meghirdetett pozíciók, illetve azok száma miatt (egész pontosan 28 embert keresnek) valószínűleg nem kiegészítőről, hanem egy teljesen új epizódról lehet szó. A Diablo 3 hat évvel ezelőtt került a boltok polcaira, ennyi idő után pedig nem volna túl logikus új tartalmat készíteni hozzá, pláne a már említett felhasználói fanyalgások miatt.

Az álláshirdetések miatt az sem túl valószínű, hogy a már a héten elkezdődő E3-on szót ejtenek róla, már csak azért sem, mert a Blizzard saját programjait rendszerint saját kiállításán, a novemberi BlizzConon tárja a közönség elé. Vagyis: ott már jó eséllyel hallhatunk egy-két, de remélhetőleg néhány ennél is több részletet. A játékből leghamarabb jövő évben kerülhet ki bármilyen játszható verzió.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.