[{"available":true,"c_guid":"681a351c-7352-433a-b688-422684423d96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pedig csak meg kellett volna kérdezni Tállai Andrást, ő hogy csinálta.","shortLead":"Pedig csak meg kellett volna kérdezni Tállai Andrást, ő hogy csinálta.","id":"20180608_Ne_szegyellje_magat_Varga_Mihaly_sem_tudta_jol_kitolteni_az_adopapirjait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a351c-7352-433a-b688-422684423d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbecfbf-bd5a-425e-8072-d41cf29c0eb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Ne_szegyellje_magat_Varga_Mihaly_sem_tudta_jol_kitolteni_az_adopapirjait","timestamp":"2018. június. 08. 14:44","title":"Ne szégyellje magát, Varga Mihály sem tudta jól kitölteni az adópapírjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tudni, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda két munkatársát küldte Magyarországra, az ugyanakkor nem ismert, jutottak-e valamire. ","shortLead":"Úgy tudni, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda két munkatársát küldte Magyarországra, az ugyanakkor nem ismert, jutottak-e...","id":"20180608_Bors_mar_az_FBI_is_nyomoz_VV_Fanni_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb1c6e4-3850-4616-af81-4ff47caad3ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Bors_mar_az_FBI_is_nyomoz_VV_Fanni_ugyeben","timestamp":"2018. június. 08. 11:07","title":"Bors: Már az FBI is nyomoz VV Fanni ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca83420-51d6-4758-8c5d-08e99ac0e4c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban órákon át nem indított és fogadott járatokat, mert egy felszállás során megsérült a 2-es futópálya burkolata. ","shortLead":"Korábban órákon át nem indított és fogadott járatokat, mert egy felszállás során megsérült a 2-es futópálya burkolata. ","id":"20180608_ujra_mukodik_a_ferihegyi_repuloter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ca83420-51d6-4758-8c5d-08e99ac0e4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f86954-d6e7-4117-a470-b73dd5bdf06c","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_ujra_mukodik_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. június. 08. 09:24","title":"Újra működik a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A szombaton 55. születésnapját ünneplő színész a kilencvenes években még az amerikai film izgalmas kaméleonja volt. Rebellis kívülállóból lett közönségkedvenc a Jack Sparrow-alakítással, aztán a saját karikatúrájává torzult. Portré a teljesség igénye nélkül – hogy rájöjjünk, mi is történt Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb A-listás színészével.



","shortLead":"A szombaton 55. születésnapját ünneplő színész a kilencvenes években még az amerikai film izgalmas kaméleonja volt...","id":"20180609_Mi_csuszott_ennyire_felre_Mr_Johnny_Depp_Jack_Sparrow_Tim_Burton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5940c4b-fbbe-4b64-a707-3777a0aeedd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7926dd58-7417-4254-befa-3cb407aa5985","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Mi_csuszott_ennyire_felre_Mr_Johnny_Depp_Jack_Sparrow_Tim_Burton","timestamp":"2018. június. 09. 12:30","title":"Mi csúszott ennyire félre, Johnny Depp?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2317d6-c0d5-4f33-b868-4b2c9ebf323c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Magyar Hangnak Sneider Tamás, a Jobbik új elnöke, aki arról is beszélt, hogy szerinte Toroczkai László a Fidesz felé sodródik, és a kormánypárt érdekeit szolgálja.","shortLead":"Interjút adott a Magyar Hangnak Sneider Tamás, a Jobbik új elnöke, aki arról is beszélt, hogy szerinte Toroczkai László...","id":"20180608_Politikai_elemzo_lehet_Vona_Gabor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b2317d6-c0d5-4f33-b868-4b2c9ebf323c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfad108-1ac2-41cb-bd0d-287c6aa810fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Politikai_elemzo_lehet_Vona_Gabor","timestamp":"2018. június. 08. 09:18","title":"Politikai elemző lehet Vona Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább azt nem érti, hogy az \"állítólagosan\" zaklatott nők miért 10, 20, 30 év után bújtak elő a történeteikkel. ","shortLead":"Leginkább azt nem érti, hogy az \"állítólagosan\" zaklatott nők miért 10, 20, 30 év után bújtak elő a történeteikkel. ","id":"20180607_Vegre_Putyin_is_elmondta_a_velemenyet_a_MeToo_mozgalomrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a07f48-6288-4cc2-9140-f49faf75ad33","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Vegre_Putyin_is_elmondta_a_velemenyet_a_MeToo_mozgalomrol","timestamp":"2018. június. 07. 20:03","title":"Végre Putyin is elmondta a véleményét a #MeToo mozgalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át játszunk – így foglalják össze a 15 éve speciális színházat játszó Momentán Társulat tagjai a műfaj szépségeit. ","shortLead":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át...","id":"201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f9a718-e123-4263-97b7-29fe2fba002e","keywords":null,"link":"/kultura/201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","timestamp":"2018. június. 09. 17:30","title":"Az imprózás sikerének titka, hogy sokan szeretik, ha legálisan gyerekek maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt be róla a Variety.com.\r

","shortLead":"Al Pacino is csatlakozott a Once Upon a Time in Hollywood című Quentin Tarantino-film sztárszereposztásához – számolt...","id":"20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974dd3f3-874d-4f16-8268-c6d1a02419f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Mi_lesz_itt_DiCaprio_Brad_Pitt_utan_Al_Pacinot_is_megfuzte_Tarantino","timestamp":"2018. június. 08. 13:35","title":"Mi lesz itt? DiCaprio, Brad Pitt után Al Pacinót is megfűzte Tarantino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]