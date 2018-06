Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország légterébe Beregsuránynál lépett be szombaton éjszaka az a kisrepülő, amely nem létesített kapcsolatot a magyar polgári légiforgalmi irányítással, ezért a NATO Integrált Légivezetési Központ riasztotta a Magyar Honvédség készültségi szolgálatát.","shortLead":"Magyarország légterébe Beregsuránynál lépett be szombaton éjszaka az a kisrepülő, amely nem létesített kapcsolatot...","id":"20180610_Fedelzeti_infracsapdaval_kergettek_ki_a_legterbol_az_ismeretlen_kisgepet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1aa9ae-3f74-4df4-a198-e73a90d79617","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Fedelzeti_infracsapdaval_kergettek_ki_a_legterbol_az_ismeretlen_kisgepet","timestamp":"2018. június. 10. 07:33","title":"Fedélzeti infracsapdával kergették ki a légtérből az ismeretlen kisgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116ea905-2018-49b5-a9a9-e8e6b02b0856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy szabadon engedik.\r

\r

","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy szabadon engedik.\r

\r

","id":"20180609_Hetfon_dol_el_az_orszag_kedvenc_macijanak_a_sorsa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=116ea905-2018-49b5-a9a9-e8e6b02b0856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4765b9-b86f-44e3-a6ac-b5c54a451b00","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Hetfon_dol_el_az_orszag_kedvenc_macijanak_a_sorsa","timestamp":"2018. június. 09. 12:29","title":"Hétfőn dől el az ország kedvenc macijának a sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Heti Válasz megszűnésével eltűnt a nyomtatott sajtó a konzervatív jobboldalon, ahol megengedhető volt a kritikai hang is. De kinek a felelőssége mindez? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Heti Válasz megszűnésével eltűnt a nyomtatott sajtó a konzervatív jobboldalon, ahol megengedhető volt a kritikai hang...","id":"20180609_Fulke__podcast_jobboldal_media_Simicska_Lajos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375f9be2-f00f-4d2d-8904-8a42c616917d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Fulke__podcast_jobboldal_media_Simicska_Lajos","timestamp":"2018. június. 09. 18:30","title":"Fülke: Simicska és Orbán közösen nyírták ki a jobboldali sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ea5eba-c234-4a0a-af8f-68b68e2206cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tony \"Nem\" Mitchell saját bevallása szerint így igyekszik támogatni a filmet készítő Russo-testvéreket.","shortLead":"Tony \"Nem\" Mitchell saját bevallása szerint így igyekszik támogatni a filmet készítő Russo-testvéreket.","id":"20180609_Van_egy_ember_aki_a_fejebe_vette_hogy_mindennap_megnezi_a_Vegtelen_haborut_mar_majdnem_50nel_tart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46ea5eba-c234-4a0a-af8f-68b68e2206cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0edc5a3-7066-4a98-b355-4885edcfaff8","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Van_egy_ember_aki_a_fejebe_vette_hogy_mindennap_megnezi_a_Vegtelen_haborut_mar_majdnem_50nel_tart","timestamp":"2018. június. 09. 16:08","title":"Van egy ember, aki a fejébe vette, hogy mindennap megnézi a Végtelen háborút, már majdnem 50-nél tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","shortLead":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","id":"201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07cb22-818d-4f92-a45f-32fd32639339","keywords":null,"link":"/tudomany/201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","timestamp":"2018. június. 10. 07:30","title":"Egy utazási kérdés, amelynek megoldásához a számítógép is kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992","c_author":"","category":"kkv","description":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL Klub híradója szerint most emeltek vádat ellenük.","shortLead":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL...","id":"20180610_","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa47ed3e-77da-49f2-9107-15c3bd76136a","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_","timestamp":"2018. június. 10. 19:50","title":"Masszázsnak hirdették a bordélyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0973f1-9587-4079-95b6-0702affb1ec7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Feljelentették” Botka Lászlót, hogy már megint migránssimogató akcióba kezdett Szegeden. Botka szerint nem az önkormányzat, hanem a kormány szervezete, a Központi Statisztikai Hivatal programjának része az óvódákban dolgozók érzékenyítő tréningje.","shortLead":"„Feljelentették” Botka Lászlót, hogy már megint migránssimogató akcióba kezdett Szegeden. Botka szerint nem...","id":"20180611_Migranssimogatasert_jelentettek_Botkat_a_KSH_akciojat_lepleztek_le","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0973f1-9587-4079-95b6-0702affb1ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c54685-ce6e-4105-9192-1b75ac0e4fa6","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Migranssimogatasert_jelentettek_Botkat_a_KSH_akciojat_lepleztek_le","timestamp":"2018. június. 11. 06:13","title":"„Migránssimogatásért\" jelentették fel Botkát, a KSH akcióját leplezték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02aa137-899c-4591-a524-64e63b96bee1","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A szellemi táplálékra kiéhezett olvasókhoz 1988-ban, a rendszerváltás előévében soha nem látott dömpingben zúdultak az addig tiltott művek. Az újdonságok között felbukkant jó néhány ősrégi, a szóbeszéd szerint bezúzott kiadvány.","shortLead":"A szellemi táplálékra kiéhezett olvasókhoz 1988-ban, a rendszerváltás előévében soha nem látott dömpingben zúdultak...","id":"201818__raktarba_sullyesztett_konyvek__karos_hoskodesek__nyomdafesteket_turt_csak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b02aa137-899c-4591-a524-64e63b96bee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fe112e-f5a9-4790-ac85-dc8e0e3524ae","keywords":null,"link":"/kultura/201818__raktarba_sullyesztett_konyvek__karos_hoskodesek__nyomdafesteket_turt_csak","timestamp":"2018. június. 10. 13:00","title":"Kun Béla és a Tréfa: így támadtak fel a Kádár-korszakban megjelent, mégis betiltott könyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]