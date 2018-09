Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"2-2,5 nap alatt egy átlagos szeptemberi egy-másfél havi mennyiségnek megfelelő eső esett. ","shortLead":"2-2,5 nap alatt egy átlagos szeptemberi egy-másfél havi mennyiségnek megfelelő eső esett. ","id":"20180903_extrem_mennyisegu_eso_esett_a_dunantulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95867daf-e62d-40c8-b7d6-c7d8b2693092","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_extrem_mennyisegu_eso_esett_a_dunantulon","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:10","title":"Extrém mennyiségű eső esett a Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","shortLead":"Erről a BDPST Zrt. adott ki közleményt.","id":"20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02bf1f3-fb93-4dbf-8a93-938f669828b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_45_milliardbol_hozza_rendbe_a_turai_kastelyt_Tiborcz_cege","timestamp":"2018. szeptember. 04. 12:44","title":"4,5 milliárdból hozza rendbe a turai kastélyt Tiborcz cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e7df64-2112-41aa-ab6e-e3bc982cfc75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pörgős és vagány, de a Viszkist inkább Robin Hoodhoz hasonlítják.","shortLead":"Pörgős és vagány, de a Viszkist inkább Robin Hoodhoz hasonlítják.","id":"20180904_Kijott_A_Viszkis_hivatalos_angol_trailere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e7df64-2112-41aa-ab6e-e3bc982cfc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d05ffd-50ad-4b75-a877-0d25b7b58f30","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Kijott_A_Viszkis_hivatalos_angol_trailere","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:02","title":"Kijött A Viszkis hivatalos angol trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Belülről okozott sérülés, nem pedig mikrometeor becsapódása vezetett a Nemzetközi Űrállomáshoz kapcsolt Szojuz űrhajón keletkezett apró lyukhoz. Az orosz űrkutatási hivatal feje szerint most azt kell kideríteni, szándékos károkozásról van-e szó.","shortLead":"Belülről okozott sérülés, nem pedig mikrometeor becsapódása vezetett a Nemzetközi Űrállomáshoz kapcsolt Szojuz űrhajón...","id":"20180903_mikrometeor_nemzetkozi_urallomas_lyuk_levegoszivargas_furofej_szojuz_urhajo_roszkoszmosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee11a4ec-fb83-4cf2-b436-08a3eb8254a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_mikrometeor_nemzetkozi_urallomas_lyuk_levegoszivargas_furofej_szojuz_urhajo_roszkoszmosz","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:15","title":"Ez egyre rejtélyesebb: nem mikrometeor vágott lyukat a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41dedb68-c906-4565-8aed-8a6eb022bd70","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Állítólag 70 ezer eurót akart a Viditől havonta, ami valószínűleg kiverte a biztosítékot a klubnál. Közben befutott egy komoly arab ajánlat. ","shortLead":"Állítólag 70 ezer eurót akart a Viditől havonta, ami valószínűleg kiverte a biztosítékot a klubnál. Közben befutott...","id":"20180903_Dzsudzsak_nem_megy_a_Vidihez_jobb_ajanlatot_kaphatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41dedb68-c906-4565-8aed-8a6eb022bd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffabbf8-da84-427c-bfcd-4883d367d2e0","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Dzsudzsak_nem_megy_a_Vidihez_jobb_ajanlatot_kaphatott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:55","title":"Dzsudzsák nem megy a Vidihez, jobb ajánlatot kaphatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV közölte: az akadálymentesítés az állmáson épülő kormányablakhoz kapcsolódik. Az azonban még nem készült el, addig pedig a rámpákat sem lehet használni.","shortLead":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV...","id":"20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abff3176-b052-4fd3-98af-bfbe994c21d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:12","title":"Hetek óta kész, mégsem lehet használni a győri vasútállomás akadálymentes bejáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már sokadik alkalommal.","shortLead":"Már sokadik alkalommal.","id":"20180903_Orban_megint_meghosszabbitotta_a_migracio_miatti_valsaghelyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f96143c-7398-49c4-a653-9323a6750e69","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Orban_megint_meghosszabbitotta_a_migracio_miatti_valsaghelyzetet","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:36","title":"Orbán megint meghosszabbította a migráció miatti válsághelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d8e541-cbf7-484d-b763-4efc7cd58569","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fődíjat és a legjobb rendezőnek járó elismerést is magyarok nyerték.","shortLead":"A fődíjat és a legjobb rendezőnek járó elismerést is magyarok nyerték.","id":"20180904_Ket_dijat_is_elhoztak_a_magyar_filmesek_Montrealbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97d8e541-cbf7-484d-b763-4efc7cd58569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270c60d7-56b2-4e04-a7fb-ce55c781c792","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Ket_dijat_is_elhoztak_a_magyar_filmesek_Montrealbol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:59","title":"Két fontos díjat is elhoztak a magyar filmesek Montrealból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]