Villámvillany Ha ma 7 másodpercig hagyunk töltőn egy telefont, két-három percnyi (sötét képernyős) készenléti időnél többet aligha nyerünk vele. Ha használni szeretnénk a mobilt, akkor pedig az ilyen rövid idő alatt felszívott energia szó szerint semmire sem elég. A tudósok – egyelőre elméleti szintet nem túllépő – számításai szerint a grafén alkalmazása olyan komoly előrelépést jelent majd a töltési folyamatban, hogy 7 másodperc elég lesz a mai telefonokban használatos, 3000–3500 mAh körüli kapacitású akkumulátor teljes feltöltéséhez. A Grafén Zászlóshajó program innovációért felelős vezetője, Kari Hjelt úgy véli, ez már két éven belül megvalósulhat. Más tudósok ennél azért óvatosabbak, főleg mert a jelenlegi legígéretesebb gyakorlati kísérlet is 12 perces szintidőt hozott. Egyszerű, mint a tiszta víz A tiszta vízen kívül lényegében semmit sem enged át magán az ausztrál tudósok által kifejlesztett szűrő. A néhány hete bemutatott Graphair nevű megoldás során vékony grafénfilmet és szójababolajat használnak a nem ívóvíz tisztaságú édesvíz megtisztításához. A kontinensnyi ország tudományos és ipari kutatóintézetének szakemberei szerint fejlesztésük nemcsak környzetbarátabb a jelenleg használatos rendszereknél, de nagyobb vízmennyiség esetén is egyszerűen és gyorsan alkalmazható, és még olcsóbb is. A tudósok már az ipari partnert keresik rendszerük nagyüzemi gyártásához, közben pedig azon dolgoznak, hogy a Graphair ipari szennyvíz és tengervíz tisztításához is használható legyen. Utolsó érintés, utolsó tévesztés Könnyebbek, kényelmesebbek és használhatóbbak is lehetnek a mesterséges végtagok, ha grafént használnak hozzájuk. A szuperanyag éppen olyan gyorsan és érzékenyen reagál ugyanis a legapróbb nyomásra is, mint amilyen könnyű. A grafénalapú mesterséges idegvégződések művégtagokba építése nemcsak a páciensek érzékelését fejlesztheti, hanem ennek következtében mozgásuk koordinálása is precízebbé válhat.