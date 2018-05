Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google végleg leszámol az automatikusan, hanggal együtt elinduló videókkal – illetve az azokat tartalmazó weboldalakkal.","shortLead":"A Google végleg leszámol az automatikusan, hanggal együtt elinduló videókkal – illetve az azokat tartalmazó...","id":"20180508_google_chrome_weboldalak_nemitasa_automatikusan_elindulo_videok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7463966a-fb29-431d-a894-5cc47f6bfc0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_google_chrome_weboldalak_nemitasa_automatikusan_elindulo_videok","timestamp":"2018. május. 08. 07:02","title":"Frissítse a Chrome böngészőt, most már benne lesz a szuper zavarszűrő funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d438bae9-95f1-4acd-a0fb-89b6ea2a79bb","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy politikai választást nyerni álhírek nélkül gyakorlatilag lehetetlen, ezért várhatóan egyre több ilyen ömlik majd ránk, minden oldalról – állítja Krekó Péter, akinek nemrég jelent meg a könyve a témában. Szerinte a hagyományos, presztízzsel rendelkező médiumokat, újságírókat egyre inkább ignorálni fogják, a törzsi logika fogja uralni a nyilvánosságot.","shortLead":"Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy politikai választást nyerni álhírek nélkül gyakorlatilag lehetetlen...","id":"20180507_Kreko_Peter_Europaban_peldatlan_hogy_a_kormany_legyen_az_alhirek_fo_forrasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d438bae9-95f1-4acd-a0fb-89b6ea2a79bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a9d7c4-48ba-4e2a-a638-62e2af7d742b","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Kreko_Peter_Europaban_peldatlan_hogy_a_kormany_legyen_az_alhirek_fo_forrasa","timestamp":"2018. május. 07. 11:55","title":"Krekó Péter: Európában példátlan, hogy a kormány legyen az álhírek fő forrása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövő év közepén zárhatják le a tranzakciót, ha az illetékes versenyhatóságok is rábólintanak. A Deutsche Telekom komoly konkurenciát kaphat. ","shortLead":"Jövő év közepén zárhatják le a tranzakciót, ha az illetékes versenyhatóságok is rábólintanak. A Deutsche Telekom komoly...","id":"20180509_hivatalos_a_vodafone_megveszi_a_liberty_Globalt_vagyis_a_upct","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e558ed90-b6a3-432d-926e-a446378b73c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_hivatalos_a_vodafone_megveszi_a_liberty_Globalt_vagyis_a_upct","timestamp":"2018. május. 09. 09:19","title":"Hivatalos: A Vodafone megveszi a Liberty Globalt, vagyis a UPC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7897652-3c64-4a72-9d74-0b3f0fa384a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesen gyűltek össze a hétfő esti, Parlament előtti demonstrációra, egyelőre csak az Országház lépcsőjét érik körül.","shortLead":"Kevesen gyűltek össze a hétfő esti, Parlament előtti demonstrációra, egyelőre csak az Országház lépcsőjét érik körül.","id":"20180507_Video_Elolanc_alakult_a_parlamentnel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7897652-3c64-4a72-9d74-0b3f0fa384a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e673af9-0a49-43be-bbd0-46b772a0cee7","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Video_Elolanc_alakult_a_parlamentnel","timestamp":"2018. május. 07. 18:43","title":"Videó: Élőlánc alakult a Parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","shortLead":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","id":"20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5962cf73-9ca6-4864-bcb8-30de05f24164","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","timestamp":"2018. május. 07. 22:14","title":"Óriásit ment a Hír TV áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp bemutatott egy új csoportbeállítási funkciót, amellyel kiválasztható, hogy kik tudják szerkeszteni a csoportinformációkat.","shortLead":"A WhatsApp bemutatott egy új csoportbeállítási funkciót, amellyel kiválasztható, hogy kik tudják szerkeszteni...","id":"20180508_Ha_hasznalja_a_WhatsApp_csoportos_funkciojat_keszuljon_egy_erdekes_valtozasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64b31dd-f48b-45b8-ab00-2af0daaf4755","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_Ha_hasznalja_a_WhatsApp_csoportos_funkciojat_keszuljon_egy_erdekes_valtozasra","timestamp":"2018. május. 08. 13:00","title":"Ha használja a WhatsApp csoportos funkcióját, készüljön egy érdekes változásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarországnak azokról a területeiről, ahol nem bukkant fel a fertőzés, az uniós állategészségügyi protokollnak megfelelően korlátozás nélkül szállítható az élő sertés, a sertéshús és a sertéshúsból készült termékek.\r

","shortLead":"Magyarországnak azokról a területeiről, ahol nem bukkant fel a fertőzés, az uniós állategészségügyi protokollnak...","id":"20180508_afrikai_sertespestis_az_euba_tovabbra_is_viszik_a_hust","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d3d799-5c16-4df2-a1e8-58e809c27d41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_afrikai_sertespestis_az_euba_tovabbra_is_viszik_a_hust","timestamp":"2018. május. 08. 17:07","title":"Afrikai sertéspestis ide vagy oda, az EU-ba továbbra is viszik a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új membránanyagot fejlesztettek ki kínai tudósok, amely hatékonyan szűri ki a sót a vízből és más víztisztítói funkciói is vannak. ","shortLead":"Új membránanyagot fejlesztettek ki kínai tudósok, amely hatékonyan szűri ki a sót a vízből és más víztisztítói funkciói...","id":"20180507_kina_viztisztito_technologia_nano_membran","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d962597-9e4a-40f0-a982-3422e6020a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_kina_viztisztito_technologia_nano_membran","timestamp":"2018. május. 07. 17:03","title":"Feltalálták a 3-4x gyorsabb víztisztító technológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]