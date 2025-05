Az egyre forróbb nyaraknak köszönhetően az utazások tervezésénél gyakran felmerül, hogy az izzasztó vízpart helyett kellemesebb klímájú hegyi programokat keressünk. Sokan úgy vélik, hogy a hegyek elsősorban a téli sportok szerelmeseit vonzzák – de a stájer Alpok nyáron is bőven tartogat meglepetéseket. A Schladming–Dachstein régió ilyenkor egészen új, sokszínű arcát mutatja: egyszerre nyújt békét és izgalmat, csendes tóparti sétát és szédítő magaslatokat, családi kiruccanást és vérpezsdítő kihívásokat. Ha idén aktív pihenést tervezünk – akár kezdőként, akár tapasztalt túrázóként – itt egészen biztosan nem fogunk csalódni. Lássuk, mi mindent kínál ez a lenyűgöző régió azoknak, akik ezen a nyáron a hűs hegyeket és az aktív kikapcsolódást választják.

Természetjárás nyugodt tempóban – kezdőknek és családoknak

Ha eddig nem is a kirándulás volt a kedvenc kikapcsolódásunk, itt egész biztosan azonnal beleszeretünk. Az első lépésekhez nem is kell más, csak egy kényelmes cipő és egy kis kíváncsiság. A Schladming–Dachstein régió olyan túraútvonalakat kínál, amik minden korosztály számára elérhetőek és izgalmasak. Ilyen például a Három-tó túra, ami kristálytiszta vizű tavak mentén vezet, vagy a Vadvizek útja, ahol kis fahidakon, majd a Riesach-vízesés mellett egy hosszabb függőhídon átkelve figyelhetjük meg a víz sodró erejét.

A természet csendes oldalát mutatja a Moaralmsee-tó környéke is, ahol fantasztikus látványt nyújt a környező hegyek tükröződése a tó vizében. Ebben a meghitt légkörben még a madarak is halkabban csicseregnek. A hét felvonó – mint a Planai vagy a Hauser Kaibling – segítségével az idősebbek és a kisgyermekes családok is élvezhetik a kilátást legfelülről, és elindulhatnak egy könnyű túrára.

A varázslat itt az apró részletekben rejlik: a számtalan hegyi tó zöldeskék vizében, a zöldellő alpesi lankákon vagy a 90 bájos hütte egyikében. És ha igazán különleges élményre vágyunk, akkor érdemes belevágni egy napfelkelte-túrába a Stoderzinkenre. Ezért még a szabadságunk alatti is igazán megéri korán kelni: induljunk útnak hajnalban, és figyeljük meg a napfénytől aranyba borult hegyeket. Akár egyedül, akár vezetett túrán vágunk neki, felejthetetlen pillanatok várnak ránk.

Hűsölés a Moaralmsee-nél – túrázás a Schladming–Dachstein régióban © Tourismusverband Schladming Dachstein/ Mathaeus Gartner

Szintlépés a kalandban – középhaladóknak

Ha a forró nyári hónapokban hűsítő felfrissülésre vágyunk, a Schladming-Dachstein számos szurdoktúrája igazi kincs: a Talbachklamm városi sétaútból csap át vadregényes kalanddá, míg a Silberkar-szurdok mészkő sziklákkal övezett, vízesésekkel tűzdelt útvonala valódi természetfilmes élményt kínál. A Wörschach-szurdok fapallóin haladva pedig úgy érezhetjük, mintha egy másik világba csöppentünk volna.

A via ferraták világa sem kizárólag a profik sportja, úgyhogy ha eddig csak kacérkodtunk vele, itt és most érdemes kipróbálni! A Sattelberg és a Stoderzinken könnyített útvonalai tökéletes belépőt jelentenek ebbe a sportba: stabil acélkábeleken haladunk, miközben minden lépés biztosítva van. A kilátás, amit a csúcsokról kapunk, nem csak a tériszonyt győzi le, hanem egy új, lenyűgöző világot is nyit számunkra.

Ha a kirándulásunk során a természet mellett valami más látványosságot is keresünk, itt erre is lehetőségünk nyílik. A természet és történelem találkozása a Notgassen túrán vár ránk: itt ősi sziklarajzokat fedezhetünk fel, miközben ebben a csendes, békés völgyben haladunk végig.

A fárasztóbb túrák során a gyerekek motiválására is szükség lehet: a jó hír, hogy szuper játszóterek és egyéb gyerekeknek való attrakciók is épültek ezen a környéken. A Hopsiland alpesi játszótér garantáltan mosolyt csal minden arcra, de ha mi is velük tartanánk a mókába, akkor válasszuk a Rittisberg nyári szánkópályát. Itt a család apraja-nagyja együtt száguldhat lefelé.

Adrenalin a csúcson – haladóknak és extrémsport-rajongóknak

Akiknek egy egy egész napos túra, vagy némi mászás már meg sem kottyan, választhatják a nehezebb útvonalakat. Ha készen állunk az igazi kihívásra, akkor irány a Dachstein Super Ferrata, az Alpok egyik legösszetettebb via ferratája, amely három nehéz útvonalat foglal magába és fűz össze, miközben 1200 méteres szintkülönbséget küzd le. Ez a program valóban csak a tapasztaltabb hegymászóknak szól, de ha végigmentünk rajta, igazán büszkék lehetünk a kitartásunkra és a merészségünkre.

Nem volt elég az adrenalin? Jöhet a Stoderzinken Zipline, ahol 115 km/h-val suhanhatunk a völgy felett – madártávlatból, a szabadesés érzésével. A Hochwurzen hegyről induló gokartpálya sem gyerekjáték: háromkerekű hegyi gokarttal zúghatunk le az alpesi úton, miközben a hajtűkanyarokat próbáljuk bevenni.

A bringások is megtalálják itt a saját terepüket: a régió mountain bike parkjai nem ismernek kompromisszumot. Jól karbantartott downhill pályák, ugratókkal és technikás szakaszokkal várják a keékpárosokat, akik itt aztán tényleg minden szinten kipróbálhatják magukat.

Kerékpározás a Schladming–Dachstein régióban ©Tourismusverband Schladming-Dachstein / Lorenz Masser

Különleges élmények és látnivalók

A Schladming–Dachstein régió az aktív kalandokon túl is kínál meglepetéseket. A Dachstein hegycsúcsa lenyűgöző: a gleccser felvonó olyan helyre repít, mintha egy másik bolygón járnánk. A Lépcső a semmibe, az Égi Létra és a Skywalk garantáltan megemelik a pulzusszámot, míg a Jégpalota mesevilággá változtatja a jég birodalmát.

A kultúra is jelen van a hegyek között: a MidEurope fúvószenei fesztivál vagy az Ennstal-Classic veterán autóverseny olyan események, ahol a természet és a művészet összeér.

És ha a sport és az adrenalin után inkább egy kicsit lassulásra vágyunk, érdemes kipróbálni a jógaórákat a hegyekben, ahol a belső és külső csend összhangja igazi feltöltődést nyújt.

Praktikus tippek: nyári kártyával még többet!

A régió különlegessége egy kedvezményeket kínáló kártya: a Schladming–Dachstein Sommercard, amely több mint 100 programhoz biztosít ingyenes vagy kedvezményes belépést – a felvonóktól a múzeumokon át a strandfürdőkig. Már egyetlen éjszaka szállásfoglalás után is megkapjuk – így még könnyebb felfedezni mindazt, amit a Schladming–Dachstein régió nyáron nyújtani tud.

A közlekedés jól szervezett, a hegyvidéki buszjáratok és panorámavonatok rendszeresen közlekednek. A szálláshelyek széles választéka között megtaláljuk a családias panziókat, alpesi hüttéket vagy wellnesshoteleket is.

A gasztronómiában ebben a régióban is a stájer vendégszeretet dominál: Schladming-Dachsteinben csupa regionális és friss alapanyagból készült fogásokra számíthatunk fent a hüttékben és az éttermekben egyaránt. A hegyi hüttékben nemcsak jókat ehetünk és ihatunk, de otthon is érezhetjük magunkat.

Mini programajánló – mit csináljunk egy hosszú hétvégén?

Ha csak pár napunk van a pihenésre idén nyáron, akkor is érdemes felkeresni a Schladming–Dachstein régiót. A friss levegő, a táj, egy jó fürdő, remek ételek és italok biztosítják egy hosszú hétvégén a kikapcsolódást:

1. nap: érkezés délután, rövid séta Schladming városából a Talbach-szurdokhoz, vacsora egy városi étteremben.

2. nap: délelőtti via ferrata kezdőknek Sattelbergen Ramsau am Dachsteinben, délután túra a Silberkarklamm-szurdokban, este úszás a ramsaui uszodában.

3. nap: reggel a Dachstein-gleccser felfedezése, ebéd az új Energiekristall étteremben közvetlenül a Dachstein-gleccser partján, délutáni hűsölés a Ramsau-strandon

4. nap: napfelkelte-túra a Stoderzinkenre, reggeli a hegyen a Stoderhüttében, majd indulás haza.

A Schladming–Dachstein régió nyáron nem egyszerűen úti cél, hanem egy valódi élménycsomag. Aki idelátogat, az választhatja a természet nyugalmát vagy a hegyek vad oldalát, egy könnyű túrát vagy vérpezsdítő nyári lesiklást is. Akár kezdőként, akár tapasztalt kalandorként keressük fel ezt a környéket, itt megtalálunk mindent, amire egy nyári kiruccanás alatt szükségünk lehet.

További érdekességek és látnivalók a régióban: www.austria.info

Nyitókép: Tourismusverband Schladming-Dachstein / Mathäus Gartner