[{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi 2016-ban próbálkozott ezzel a módszerrel, most emeltek vádat ellene. A legfiatalabb áldozata 11 éves volt. ","shortLead":"A 31 éves férfi 2016-ban próbálkozott ezzel a módszerrel, most emeltek vádat ellene. A legfiatalabb áldozata 11 éves...","id":"20180423_gyereknek_adta_ki_magat_hogy_pornokepeket_szerezzen_kisfiukrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e83c09-53c2-4073-b233-1734f0152f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyereknek_adta_ki_magat_hogy_pornokepeket_szerezzen_kisfiukrol","timestamp":"2018. április. 23. 10:51","title":"Gyereknek adta ki magát, hogy kisfiúktól szerezzen pornóképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan megoldással kísérleteztek, de hosszú évek alatt sem sikerült orvosolni az Androidon való üzenetküldés problémáit. A Google-nél most úgy döntöttek: új alkalmazás helyett a funkció mögötti technológia teljes újjáépítésére helyezik a hangsúlyt. Jön a Chat, és vele az iMessage-hez hasonló, modern üzengetés, avagy SMS-küldés SMS-díjak nélkül, számos más előnnyel.","shortLead":"Számtalan megoldással kísérleteztek, de hosszú évek alatt sem sikerült orvosolni az Androidon való üzenetküldés...","id":"20180422_android_chat_uzenetkuldes_rcs_technologia_imessage","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f07ad7-1862-4c72-8100-7e6d0499cc57","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_android_chat_uzenetkuldes_rcs_technologia_imessage","timestamp":"2018. április. 22. 08:03","title":"Végre az androidosok is megkapják az iPhone-ok egyik legszerethetőbb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült az előzőnél. Márki-Zay Péter volt az este sztárja, szónoklata programbeszédnek is beillett. A tömegben álló Karácsony Gergely nem is volt túl lelkes, amikor Hódmezővásárhely polgármestere az ellenzék leváltásáról beszélt.","shortLead":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült...","id":"20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc3912e-8f67-4f4f-98fb-f310bd086c67","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","timestamp":"2018. április. 22. 00:23","title":"Újra tízezrek a budapesti utcákon: Orbán ellen és egy új ellenzékért vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc859dab-2e2d-4fbf-bde5-7768d592a895","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" ","shortLead":" ","id":"20180422_Eddig_ez_a_hetvege_legjobb_memje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc859dab-2e2d-4fbf-bde5-7768d592a895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dda90c-91d7-4966-b371-7fc4ece03967","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Eddig_ez_a_hetvege_legjobb_memje","timestamp":"2018. április. 22. 10:33","title":"Eddig ez a hétvége legjobb mémje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden már pénteken megvolt.","shortLead":"Szegeden már pénteken megvolt.","id":"20180422_Tuntet_ma_Debrecen_Kecskemet_Nyiregyhaza_es_Fehervar_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bb9bfa-8e2c-4d70-ab85-5cd90df3f354","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Tuntet_ma_Debrecen_Kecskemet_Nyiregyhaza_es_Fehervar_is","timestamp":"2018. április. 22. 17:02","title":"Tüntet ma Debrecen, Kecskemét, Nyíregyháza és Fehérvár is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6e5c74-3b74-4883-ba56-b92b63eac213","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állva repüléssel a légitársaságok járatonként mintegy 20 százalékkal több utast tudnának szállítani.","shortLead":"Az állva repüléssel a légitársaságok járatonként mintegy 20 százalékkal több utast tudnának szállítani.","id":"20180423_Olcsobb_lesz_a_jegy_ha_hajlando_allva_utazni__a_repulon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6e5c74-3b74-4883-ba56-b92b63eac213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7023ab8-4804-447d-94fd-425f07b03662","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_Olcsobb_lesz_a_jegy_ha_hajlando_allva_utazni__a_repulon","timestamp":"2018. április. 23. 10:46","title":"Olcsóbb lesz a jegy, ha hajlandó állva utazni - a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b71a826-d918-48c9-9fb0-f61041857020","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amazóniai törzs állt bosszút a sámánjáért.","shortLead":"Amazóniai törzs állt bosszút a sámánjáért.","id":"20180423_Meglincseltek_egy_kanadai_ferfit_Peruban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b71a826-d918-48c9-9fb0-f61041857020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8c5656-d5de-47ce-ada9-59b675e4931c","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Meglincseltek_egy_kanadai_ferfit_Peruban","timestamp":"2018. április. 23. 13:38","title":"Meglincseltek egy kanadai férfit Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.\r

\r

","shortLead":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.\r

\r

","id":"20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0b9c31-4f26-40ae-9f2d-348501ad50d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","timestamp":"2018. április. 22. 09:30","title":"Havi 122 ezer forint egy átlagos budapesti albérlet díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]