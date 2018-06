Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter független jelöltként indult el az időközi polgármester-választáson, miután megüresedett Kocsis Máté széke. A helyi választási bizottság szerint azonban törvénysértést követett el, a választás tisztasága ellen van, ha valaki független, de támogatják más pártok is.","shortLead":"Győri Péter független jelöltként indult el az időközi polgármester-választáson, miután megüresedett Kocsis Máté széke...","id":"20180622_Jozsefvaros_Momentum_Gyori_Peter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de0e9d3-466d-475d-a22c-fdfe4eaad8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Jozsefvaros_Momentum_Gyori_Peter","timestamp":"2018. június. 22. 17:56","title":"Józsefváros független jelöltjének le kell takarnia az őt támogató pártok logóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak fogyasztására.","shortLead":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak...","id":"20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45370452-d6ab-46a0-85e2-c4fdcecb4254","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","timestamp":"2018. június. 21. 10:03","title":"Lenyomnák a YouTube-ot: itt az Instagram tévé, és mostantól akár 1 órás videókat is feltölthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d441f84-6965-4f86-8a6c-cc71b1d56f9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit tudósok 53-99,6 százalék esélyt látnak arra, hogy nincs más élet galaxisunkban, és 39-85 százalékos valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy a világegyetem más pontján sincs élet a Földön kívül. De ha mégis, az annyira messze lenne, ahova soha nem juthatunk el a kutatók szerint.","shortLead":"Brit tudósok 53-99,6 százalék esélyt látnak arra, hogy nincs más élet galaxisunkban, és 39-85 százalékos valószínűséget...","id":"20180622_Jo_esellyel_egyedul_vagyunk_a_vilagegyetemben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d441f84-6965-4f86-8a6c-cc71b1d56f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697498a1-4f1a-4f67-9be0-cafd1fe1bbba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_Jo_esellyel_egyedul_vagyunk_a_vilagegyetemben","timestamp":"2018. június. 22. 16:23","title":"A tudósok szerint valószínű, hogy egyedül vagyunk a világegyetemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Argentínából Oroszországig utazott az a sclerosis multiplexben szenvedő nő, aki fiaként tekint Messire. A valódi fiával utazó nő nem ismer lehetetlent, ha kell, a fia emeli ki a székből, hogy lássa a meccset.\r

","shortLead":"Ismét itt volt a brightoni otthonát családi tragédiája - fia halála - után tavaly Los Angelesre cserélő ausztrál...","id":"20180622_Odebbtoltak_az_eget__a_Nick_Cave_and_The_Bad_Seeds_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9876627a-7292-441d-b99c-b5b59eb8deec","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Odebbtoltak_az_eget__a_Nick_Cave_and_The_Bad_Seeds_Budapesten","timestamp":"2018. június. 22. 11:30","title":"Odébbtolták az eget – a Nick Cave and The Bad Seeds Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]