A Volt egyszer egy vadnyugat rendezője is elégedett lenne Alessandro Baricco westernhősével

A vadnyugat mítoszai közé tartozik, hogy a prérin, az elhódított, épülő városokban és a sínek fektetésekor másképp múlik az idő. Mire a cowboy kilovagol a főcímből, minden véget ér, egy befejezett élet átadja a helyét egy másik mindjárt elmúlónak.

Az olasz Alessandro Baricco Abel című regénye – két eszzékötete után kilenc évvel az első – a klasszikus vadnyugat modernista krónikája, bárhol játszódhatna, bármikor. Most azonban a szerzőt az 1800-as évekbe repítette vissza az időgép: a komor színekkel megfestett lenyűgöző bariccói világ ezúttal Wiesenmayer Teodóra fordításában olvasható.