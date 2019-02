Miért fontos a jó időzítés? Az Airbnb megdöbbentő sikerének tanulságai

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok van már hátra a jelenlegi rendszám struktúrából. ","shortLead":"Nem sok van már hátra a jelenlegi rendszám struktúrából. ","id":"20190210_renszam_s_betu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b84c69-3360-4f38-ac39-2eb94770917c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190210_renszam_s_betu","timestamp":"2019. február. 10. 09:20","title":"Még idén jönnek az S-rendszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd2f2fa-a250-4161-9420-9ed77f8c89fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legérintettebb. Az is gyakori, hogy egy gyereket a szüleik kiveszik az állami gondozásból, kiképzik zsebtolvajnak, majd elküldik egy nyugat-európai országba, ahol egy hasonló életmódot folytató családhoz kerül és új nevet kap.\r

\r

","shortLead":"Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legérintettebb. Az is gyakori, hogy egy gyereket...","id":"20190208_A_rendorseg_es_az_egyhazak_karoltve_kuzdenek_az_emberkereskedelem_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd2f2fa-a250-4161-9420-9ed77f8c89fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2faa0-1eb9-4670-a6da-19c9ce617b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_rendorseg_es_az_egyhazak_karoltve_kuzdenek_az_emberkereskedelem_ellen","timestamp":"2019. február. 08. 20:39","title":"A rendőrség és az egyházak karöltve küzdenek az emberkereskedelem ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben tájékoztatta is a szervezőt - közölte szombati számában a Zalai Hírlap.","shortLead":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben...","id":"20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed836e66-036c-4f5a-b6b8-fb8ba048ff9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","timestamp":"2019. február. 09. 10:25","title":"Keszthely befogadná a Budapestről elűzött Red Bull Air Race-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a","c_author":"Magyar Nemzet / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós vizsgálatok elhúzódása miatt csúszik a Paks 2 beruházás, de csak jó tervekkel, alapos hatósági vizsgálat után szabad az építkezést elkezdeni – mondta Süli János tárca nélküli miniszter a Hír TV egyik műsorában.","shortLead":"Az uniós vizsgálatok elhúzódása miatt csúszik a Paks 2 beruházás, de csak jó tervekkel, alapos hatósági vizsgálat után...","id":"20190209_Paks_ugyeben_nincsenek_titkok_de_azert_esz_nelkul_minden_nem_kozolheto__mondja_Suli_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f50803-56c9-4ef3-baa9-030efd12b1d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_Paks_ugyeben_nincsenek_titkok_de_azert_esz_nelkul_minden_nem_kozolheto__mondja_Suli_Janos","timestamp":"2019. február. 09. 09:22","title":"Paks ügyében nincsenek titkok, de azért ész nélkül minden nem közölhető – mondja Süli János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a4cee0-ae56-46c3-ace8-9d2206f9ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA bedarálása és a kormánynak nem tetsző nézetek elsorvasztása ellen tiltakozik több mint negyven ismert tudós és művész.","shortLead":"Az MTA bedarálása és a kormánynak nem tetsző nézetek elsorvasztása ellen tiltakozik több mint negyven ismert tudós és...","id":"20190209_Alakul_az_akademiai_ellenallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77a4cee0-ae56-46c3-ace8-9d2206f9ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6ac644-2d48-4978-be52-e5330c2b278f","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Alakul_az_akademiai_ellenallas","timestamp":"2019. február. 09. 15:35","title":"Alakul az akadémiai ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Soros! - kiáltott a Freedom House friss elemzése után a Fidesz, pedig jobb lenne, ha alaposan elolvasnák a jelentést, hiszen Donald Trump pártja, a republikánusok állnak a washingtoni szervezet mögött. Az amerikai külügyminiszter szóba is hozhatja Budapesten a fontosabb állításokat. A Fülkében mi már kitárgyaltuk.","shortLead":"Soros! - kiáltott a Freedom House friss elemzése után a Fidesz, pedig jobb lenne, ha alaposan elolvasnák a jelentést...","id":"20190209_Fulke_Ilyen_az_amikor_a_republikanus_intezet_pontozza_le_Magyarorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca13acc-5ced-4885-9b7d-92b62154a341","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Fulke_Ilyen_az_amikor_a_republikanus_intezet_pontozza_le_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 09. 12:30","title":"Fülke: Ilyen az, amikor a republikánus intézet pontozza le Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy száguldozó autóst akart lelőni a román rendőr, de véletlenül egy gyalogost talált el.","shortLead":"Egy száguldozó autóst akart lelőni a román rendőr, de véletlenül egy gyalogost talált el.","id":"20190209_A_nyilt_utcan_lott_le_egy_vetlen_not_egy_rendor_Erdelyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290b810-66f0-4859-8d3d-8736b42cc8da","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_A_nyilt_utcan_lott_le_egy_vetlen_not_egy_rendor_Erdelyben","timestamp":"2019. február. 09. 17:45","title":"A nyílt utcán lőtt le egy vétlen nőt egy rendőr Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb álorvosra bukkantak Romániában az illegálisan praktizáló olasz Matteo Politi esete nyomán indított ellenőrzések során – írta a Trasindex.ro az egészségügyi minisztérium bejelentésére hivatkozva.","shortLead":"Újabb álorvosra bukkantak Romániában az illegálisan praktizáló olasz Matteo Politi esete nyomán indított ellenőrzések...","id":"20190209_Ujabb_alorvos_bukott_le_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf94200b-3195-4f73-a2a3-b5b15bb7cd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5456852-03b9-4ccf-9ccc-767378fcb5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Ujabb_alorvos_bukott_le_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 09. 09:39","title":"Újabb álorvos bukott le Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]