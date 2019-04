Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddf43081-8a9f-4aa5-b168-a4398be8b37d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár hidegen indul a hajnal, és többfelé lehet szórványosan eső, a nap során 20 fok körüli meleg lesz.","shortLead":"Bár hidegen indul a hajnal, és többfelé lehet szórványosan eső, a nap során 20 fok körüli meleg lesz.","id":"20190430_Majus_elsejen_szerencseje_lesz_ha_a_szabadba_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddf43081-8a9f-4aa5-b168-a4398be8b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9051da76-e4a3-424e-8d00-e5744148dd04","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Majus_elsejen_szerencseje_lesz_ha_a_szabadba_keszul","timestamp":"2019. április. 30. 12:44","title":"Május elsején szerencséje lesz, ha a szabadba készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatal (FCC) zöld utat adott a SpaceX-nek, hogy relatíve alacsony, 550 km-es magassába telepítsék a Starlin nevű hálózat első 1500 műholdját.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatal (FCC) zöld utat adott a SpaceX-nek, hogy relatíve alacsony, 550 km-es...","id":"20190429_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4332da7d-1005-47c8-9dd6-76528415a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. április. 29. 12:33","title":"1500 műholdat telepítene a \"fejünk fölé\" Elon Musk, és ehhez most már engedélye is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt elnöke jövő hétfőn látogat Budapestre, a szintén szélsőséges olasz belügyminiszter e hét csütörtökön érkezik.","shortLead":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt elnöke jövő hétfőn látogat Budapestre, a szintén...","id":"20190430_Nepszava_Negy_nappal_Salvini_utan_a_szelsojobbos_osztrak_kancellar_is_Budapestre_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bcbfd4-341b-449d-9ebf-7f6927406ada","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nepszava_Negy_nappal_Salvini_utan_a_szelsojobbos_osztrak_kancellar_is_Budapestre_jon","timestamp":"2019. április. 30. 09:13","title":"Népszava: Négy nappal Salvini után a szélsőjobbos osztrák alkancellár is Budapestre jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af28e4d-3854-480d-a295-dd54cc711374","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Katarina Bulatovic a Buducnost Podgoricától érkezik. ","shortLead":"Katarina Bulatovic a Buducnost Podgoricától érkezik. ","id":"20190429_katarina_bulatovic_gyor_kezilabda_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af28e4d-3854-480d-a295-dd54cc711374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2420b8d-0678-48b7-8235-ca4e04561897","keywords":null,"link":"/sport/20190429_katarina_bulatovic_gyor_kezilabda_igazolas","timestamp":"2019. április. 29. 15:31","title":"Öt év után visszatér Győrbe a sztárkézis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bf1ece-72da-456e-bdfc-d7d4c3b4b1f3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindössze 3 „igen” szavazat, 11 „nem” ellenében, 1 tartózkodás mellett – ilyen arányban szavazta le a VIII. kerületi önkormányzat képviselő-testületének kormánypárti többsége, hogy egyáltalán napirendre vegyék a józsefvárosi óvodákban törvénytelenül zajló fideszes aláírásgyűjtést kivizsgáló bizottság ötletét. A polgármester, Sára Botond azzal indokolta, hogy nem támogatják a kérdés tisztázását, hogy ő már levont minden következtetést. Arra is utalt, hogy voltak szankciók, de nem derült ki, mégis kiket büntetett a saját pártját érintő, törvénytelen politikai kampány miatt.","shortLead":"Mindössze 3 „igen” szavazat, 11 „nem” ellenében, 1 tartózkodás mellett – ilyen arányban szavazta le a VIII. kerületi...","id":"20190430_Lazan_elgancsoltak_az_ovodai_alairasgyujtest_kivizsgalasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84bf1ece-72da-456e-bdfc-d7d4c3b4b1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a2a42-c3b4-4428-a681-8dd8810b8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Lazan_elgancsoltak_az_ovodai_alairasgyujtest_kivizsgalasat","timestamp":"2019. április. 30. 10:30","title":"Lazán elgáncsolta a Fidesz az óvodai aláírásgyűjtés kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az 50 milliárd forintot közelíti a költségvetési intézmények lejárt adóssága.","shortLead":"Már az 50 milliárd forintot közelíti a költségvetési intézmények lejárt adóssága.","id":"20190430_Majdnem_duplajara_nott_az_ev_eleje_ota_a_kozintezmenyek_eladosodottsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e323506c-ed6d-442b-9e63-f1b8e6d44c58","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Majdnem_duplajara_nott_az_ev_eleje_ota_a_kozintezmenyek_eladosodottsaga","timestamp":"2019. április. 30. 07:59","title":"Majdnem duplájára nőtt az év eleje óta a közintézmények eladósodottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afefac20-8e9a-4bcb-a100-986bab1fd3de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nyomasztja a klímaváltozás, de úgy érzi, egyedül nem sokat tehet ellene, vagy ha egyszerűen csak nem akar pazarolni: íme, hat egyszerű tipp a víz spórolására. A pénztárcája, a lelkiismerete és a jövendő generációk is hálásak lesznek, ha változtat kicsit a rutinjain.","shortLead":"Ha nyomasztja a klímaváltozás, de úgy érzi, egyedül nem sokat tehet ellene, vagy ha egyszerűen csak nem akar pazarolni...","id":"20190429_Meg_mindig_pazarolja_a_vizet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afefac20-8e9a-4bcb-a100-986bab1fd3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a445d3-e439-41bb-ad48-d9fc925408c5","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Meg_mindig_pazarolja_a_vizet","timestamp":"2019. április. 29. 14:15","title":"Még mindig pazarolja a vizet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004f2b1f-7396-46a3-9a1a-ecbad67e829e","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"A gazdasági növekedés a háztartásokban is kézzelfoghatóvá válik idén a Takarék Csoport előrejelzése szerint. Az inflációnál sokkal jobban emelkednek ugyanis a bérek, vagyis nemcsak többet költhetünk, hanem többet is tehetünk félre. Azért is jó hír ez, mert az alacsony kamatok világában alig kapunk valamennyit a megtakarításainkra, amennyiben a szokásos banki lekötött betétekben gondolkodunk.","shortLead":"A gazdasági növekedés a háztartásokban is kézzelfoghatóvá válik idén a Takarék Csoport előrejelzése szerint...","id":"takarekcsoport_20190429_tobb_fizetes_tobb_koltes_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=004f2b1f-7396-46a3-9a1a-ecbad67e829e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9379453d-df31-432f-a729-f4bc0aa9c1f2","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190429_tobb_fizetes_tobb_koltes_elorejelzes","timestamp":"2019. április. 29. 11:36","title":"Idén több marad a fizetésünkből és többet is költhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"}]