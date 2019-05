Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző iskolákban, később ezt átvehetik az általános iskolák és a gimnáziumok is. A lemorzsolódást szeretnék így csökkenteni, ám a tankötelezettség korhatárának emeléséről nincs szó.\r

\r

","shortLead":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző...","id":"20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8827ae2d-6dcd-42d7-ab14-7292976bcdd4","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","timestamp":"2019. május. 08. 11:42","title":"Vége az iskolai lógásnak: program figyeli a hiányzásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az áfacsalás nagy üzlet, talán a legnagyobb az Európai Unióban – ezt állapítja meg a Correctiv oknyomozó újságíró csoport tanulmánya, melyet a német Deutsche Welle ismertet.","shortLead":"Az áfacsalás nagy üzlet, talán a legnagyobb az Európai Unióban – ezt állapítja meg a Correctiv oknyomozó újságíró...","id":"20190508_Igy_lopnak_az_unios_tagallamoktol_sulyos_euromilliardokat_az_afacsalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e11dab-dc41-41e0-9b33-0ebe62fe7234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Igy_lopnak_az_unios_tagallamoktol_sulyos_euromilliardokat_az_afacsalok","timestamp":"2019. május. 08. 11:31","title":"Így lopnak az uniós tagállamoktól súlyos eurómilliárdokat az áfacsalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tao lehet a kormány romaprogramjának motorja, akkor is, ha az adófelajánlást a közpénz elherdálásával egyenértékűen emlegetik.","shortLead":"A tao lehet a kormány romaprogramjának motorja, akkor is, ha az adófelajánlást a közpénz elherdálásával egyenértékűen...","id":"20190508_Mufuves_focipalyakkal_harcolnanak_a_romak_nyomora_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea01e44c-8198-4c4c-852a-8e993841298e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Mufuves_focipalyakkal_harcolnanak_a_romak_nyomora_ellen","timestamp":"2019. május. 08. 11:27","title":"Műfüves focipályákkal harcolnának a romák nyomora ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul határozta meg az Emmi meg az otthongondozási díj pontrendszerét, az autista gyerekek szempontjait nem vette figyelembe – az LMP szerint ezt ismerte el az Emmi egy egyeztetéssorozat végén.\r

\r

","shortLead":"Rosszul határozta meg az Emmi meg az otthongondozási díj pontrendszerét, az autista gyerekek szempontjait nem vette...","id":"20190509_LMP_Az_Emmi_is_elismerte_hibazott_az_autistak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17315b9-2414-4504-9a09-14d8aabc187c","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_LMP_Az_Emmi_is_elismerte_hibazott_az_autistak_ugyeben","timestamp":"2019. május. 09. 13:28","title":"LMP: Az Emmi is elismerte, hibázott az autisták ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A lezárás miatt átszervezik a vasúti közlekedést, a győri vonalról az intercityk és a railjetek a Délibe érkeznek, a pécsi IC-k Kelenföldön fordulnak. A Budapest-Újszász-Szolnok vonalról a személyvonatok és zónázók egy része Kelenföldre érkezik, másik fele Kőbánya-felsőn fordul. A Pécelig közlekedő személyvonatokat és a piliscsabaiakat összekötik, a békéscsabai vonatok pedig a Nyugatiba mennek, a záhonyi sebesek Szolnokon fordulnak vissza.","shortLead":"A lezárás miatt átszervezik a vasúti közlekedést, a győri vonalról az intercityk és a railjetek a Délibe érkeznek...","id":"20190509_Jovo_hetfotol_nem_lesz_Keleti_palyaudvar_a_MAV_elmondta_hogyan_valtozik_a_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092c1a85-d510-4de7-a58b-44c57307ec38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Jovo_hetfotol_nem_lesz_Keleti_palyaudvar_a_MAV_elmondta_hogyan_valtozik_a_kozlekedes","timestamp":"2019. május. 09. 13:04","title":"Jövő hétfőtől bezár a Keleti pályaudvar, szinte az összes budapesti vonalon változások lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb36598-7329-495d-b1fa-bac1ba75911d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 21. század közepére csaknem 500, az Egyesült Államok alacsonyan fekvő part menti területein álló templomot fog fenyegetni a veszély, hogy évente legalább egyszer elönti a víz a klímaváltozással összefüggő globális tengerszint-emelkedés miatt – derül ki egy amerikai nonprofit klímakutató szervezet jelentéséből.","shortLead":"A 21. század közepére csaknem 500, az Egyesült Államok alacsonyan fekvő part menti területein álló templomot fog...","id":"20190507_klimavaltozas_amerikai_templomok_arviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbb36598-7329-495d-b1fa-bac1ba75911d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c865ec-4446-4558-b426-2f212ae576c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_klimavaltozas_amerikai_templomok_arviz","timestamp":"2019. május. 07. 17:03","title":"Ördögi kör: a globális felmelegedés miatt évente 500 amerikai templomot önthet el a tengervíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem életveszélyesen.","shortLead":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem...","id":"20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c7ef40-a0e0-4fde-989d-229bdc5ba1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 09. 10:11","title":"Kicsúszott a kifutóról és összetört egy repülő Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál tréner szerint annak köszönhető a Liverpool kedd esti, bámulatos sikere a Barcelona ellen, hogy a vezetőedző, Jürgen Klopp belenevelte a hitet a labdarúgóiba.","shortLead":"A portugál tréner szerint annak köszönhető a Liverpool kedd esti, bámulatos sikere a Barcelona ellen...","id":"20190508_jose_mourinho_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80e7c24-a6f3-4616-842c-8b60214a0d17","keywords":null,"link":"/sport/20190508_jose_mourinho_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. május. 08. 13:01","title":"Mourinho: A Liverpool sikere a szív és a lélek, meg Klopp diadala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]