[{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Valentin-nap alkalmából a hét hátralévő részére minden lakossági előfizetőnél lenullázta a percdíjakat, azaz mindenki ingyen telefonálhat. Ráadásként adnak mellé 90 gigányi mobilinternetes adatforgalmat is. Ez utóbbi is ingyen van, de mindenki saját maga kapcsolhatja be magának.","shortLead":"A Vodafone Valentin-nap alkalmából a hét hátralévő részére minden lakossági előfizetőnél lenullázta a percdíjakat, azaz...","id":"20190214_valentin_nap_2019_vodafone_90_gb_mobilinternet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829bdff9-6e34-4254-9338-c7af4788bc46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_valentin_nap_2019_vodafone_90_gb_mobilinternet","timestamp":"2019. február. 14. 09:03","title":"A Vodafone-nál van? Most 4 napon át ingyen telefonálhat és kapott 90 GB ingyenes mobilnetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0020a8-8ec7-4f4a-9049-5415227a8017","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista politikus azt mondta, Gulyás Gergely hazudott a kardiológiai intézetből elbocsátott szívsebész betegének halála miatt lefolytatott vizsgálatról.","shortLead":"A szocialista politikus azt mondta, Gulyás Gergely hazudott a kardiológiai intézetből elbocsátott szívsebész betegének...","id":"20190213_Az_Emmi_beperelne_Bangone_Borbely_Ildikot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca0020a8-8ec7-4f4a-9049-5415227a8017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bfd1a3-9c7e-41fa-9dbb-f556d3b60300","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Az_Emmi_beperelne_Bangone_Borbely_Ildikot","timestamp":"2019. február. 13. 19:35","title":"Az Emmi beperelné Bangóné Borbély Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190214_Megjelent_az_Ellek_magazin_a_ketfarkuak_csaladvedelmi_kiadvanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce1f044-f040-4c2b-8dfb-bcf6c37f3dc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Megjelent_az_Ellek_magazin_a_ketfarkuak_csaladvedelmi_kiadvanya","timestamp":"2019. február. 14. 07:03","title":"Megjelent az Ellek magazin, a kétfarkúak családvédelmi kiadványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Love Me, Be Mine, Kiss Me, Call Me, Miss You – mondani lehet, de szopogatni nem nagyon fogják ma az amcsik. A kedvenc, feliratos Valentin- napi cukorkájuk, a Sweethearts ugyanis hiánycikk lett.\r

\r

","shortLead":"Love Me, Be Mine, Kiss Me, Call Me, Miss You – mondani lehet, de szopogatni nem nagyon fogják ma az amcsik. A kedvenc...","id":"20190214_Hianycikk_a_szerelemcukorka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5013204f-df15-4e17-b85f-14e9d72b9dad","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Hianycikk_a_szerelemcukorka","timestamp":"2019. február. 14. 13:14","title":"Hiánycikk a szerelemcukorka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az osztályfőnök ismerteti a fontos dátumokat, határidőket, beadandó pénzeket, általánosságban beszél az osztályról. A szülők közben aláírják a megfelelő papírokat. Tanév elején és most, félév után rendre elérkezik a szülői értekezletek ideje. De mi végre ez az egész?","shortLead":"Az osztályfőnök ismerteti a fontos dátumokat, határidőket, beadandó pénzeket, általánosságban beszél az osztályról...","id":"20190213_Szuloi_ertekezlet__biztos_hogy_szukseg_van_erre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32897436-4a81-43ed-97be-687b83066db8","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Szuloi_ertekezlet__biztos_hogy_szukseg_van_erre","timestamp":"2019. február. 13. 11:20","title":"Volt már idén szülői értekezleten? Volt bármi értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","shortLead":"Barcelona mellett van a spanyol márka központja, itt van nem messze a múzeumuk is, amelyben a tűz ütött ki.","id":"20190212_seat_tuz_video_martorell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c343c195-912f-44ba-a61c-e5927eda5b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f173a-5aef-4665-b19a-aa52c27c12eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_seat_tuz_video_martorell","timestamp":"2019. február. 12. 14:05","title":"Kigyulladt a Seat múzeuma, több száz autó volt veszélyben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c8545-ccd8-4597-9846-4990c20ae62d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 14 ember életét vesztette kedd este egy tolongásban, amely Muhammadu Buhari nigériai elnök egy kampánygyűlésének végén alakult ki.","shortLead":"Legalább 14 ember életét vesztette kedd este egy tolongásban, amely Muhammadu Buhari nigériai elnök...","id":"20190213_Osszetapostak_a_kampanygyulesrol_tavozokat_Nigeriaban__14_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055c8545-ccd8-4597-9846-4990c20ae62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3ba351-dc4f-45b6-a25a-1c4d78b977c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Osszetapostak_a_kampanygyulesrol_tavozokat_Nigeriaban__14_halott","timestamp":"2019. február. 13. 05:20","title":"Összetaposták a kampánygyűlésről távozókat Nigériában – 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos felesége lett. Most, hogy a dzsihadista terrorszervezetet nagyrészt felszámolták, gyereke érdekében hazatérne. ","shortLead":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos...","id":"20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b8683b-098a-46b2-9ebc-c527f54750d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","timestamp":"2019. február. 14. 13:40","title":"Nem bánta meg a brit diáklány, hogy csatlakozott az Iszlám Államhoz, de azért hazamenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]