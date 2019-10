Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3d95bc4-7d49-4077-9dd6-b61946493570","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"„Ha úgy alakítod, hogy az emberek azt érezzék, te egy gondoskodó apa vagy, aki elhárítja az akadályokat az útjukból, akkor felépül a rendszer” – mondja Nagy Zsolt színész, aki a héten érkező Drakulics elvtárs című filmben alakítja a Kádár-kori Magyarországra érkező vámpírt. Az Örkény Színház színésze szerint a filmben érzékelhető rendszerkritikus áthallások nem véletlenek, hiszen, ha nincsenek fékek, a hatalom elszabadul. Nagy Zsolt éppen vért adni indult, de előtte még beszélgettünk a terápiájáról, a magyar vámpírról, és hogy miért mondott beszédet Karácsony Gergely október 23-i ünnepségén.","shortLead":"„Ha úgy alakítod, hogy az emberek azt érezzék, te egy gondoskodó apa vagy, aki elhárítja az akadályokat az útjukból...","id":"20191030_Nagy_Zsoltinterju_Drakulics_elvtars_Orkeny_Szinhaz_Keracsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3d95bc4-7d49-4077-9dd6-b61946493570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3004755-e75f-4da7-a561-ee66e91255c4","keywords":null,"link":"/kultura/20191030_Nagy_Zsoltinterju_Drakulics_elvtars_Orkeny_Szinhaz_Keracsony_Gergely","timestamp":"2019. október. 30. 11:15","title":"„Itt van egy vérszívó kormány, amely nagyon okosan ráült az emberek nyakára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edaf07f-9ecc-4f3d-9547-5c6384ddaa31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy amerikai kutatás szerint, ha a fizetése is nőtt ennyivel, akkor zokszó nélkül kifizetné a többletet. ","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint, ha a fizetése is nőtt ennyivel, akkor zokszó nélkül kifizetné a többletet. ","id":"20191029_Ont_zavarna_ha_10_szazalekkal_tobbet_kellene_fizetnie_az_ettermekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edaf07f-9ecc-4f3d-9547-5c6384ddaa31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2031d9a1-e680-4776-b2bd-4a57b28a9b7f","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Ont_zavarna_ha_10_szazalekkal_tobbet_kellene_fizetnie_az_ettermekben","timestamp":"2019. október. 29. 15:15","title":"Zavarná, ha 10 százalékkal többet kellene fizetnie az éttermekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b87e75-69e8-45f1-b51b-7b58ee092636","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcvankilenc éves korában, szombaton elhunyt Robert Evans amerikai filmproducer, aki hosszú évtizedeken át volt a Paramount Pictures filmstúdió gyártásért felelős vezetője. Evans nevéhez olyan világhírű filmek fűződnek, mint A Keresztapa, A kínai negyed vagy a Love Story.","shortLead":"Nyolcvankilenc éves korában, szombaton elhunyt Robert Evans amerikai filmproducer, aki hosszú évtizedeken át volt...","id":"20191029_Meghalt_Robert_Evans_hollywoodi_filmmogul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8b87e75-69e8-45f1-b51b-7b58ee092636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90bf102-d2f9-4c0e-9814-7dd3a54caaf4","keywords":null,"link":"/kultura/20191029_Meghalt_Robert_Evans_hollywoodi_filmmogul","timestamp":"2019. október. 29. 09:10","title":"Meghalt Robert Evans hollywoodi filmmogul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50834dca-0c4e-476e-b672-0a58d199086d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz részt kértek a House of Dragonsból.","shortLead":"Tíz részt kértek a House of Dragonsból.","id":"20191030_A_Tronok_harca_vilagaban_jatszodo_sorozatot_rendelt_be_az_HBO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50834dca-0c4e-476e-b672-0a58d199086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735bcb10-f3fc-4ad2-9b30-2dfdaf6ffefa","keywords":null,"link":"/kultura/20191030_A_Tronok_harca_vilagaban_jatszodo_sorozatot_rendelt_be_az_HBO","timestamp":"2019. október. 30. 07:07","title":"A Trónok harca világában játszódó sorozatot rendelt be az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fc2cfb-5d7a-4427-a175-f6f12ec0bf82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szó szerint megnyílt alatta a föld. \r

","shortLead":"Szó szerint megnyílt alatta a föld. \r

","id":"20191029_pittsburgh_buszsofor_beszakadt_aszfalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15fc2cfb-5d7a-4427-a175-f6f12ec0bf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed77319a-044b-4a4d-96ab-89cca7172bef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_pittsburgh_buszsofor_beszakadt_aszfalt","timestamp":"2019. október. 29. 04:49","title":"Pocsékul indult a hete ennek a pittsburgh-i buszsofőrnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson egy területen sikert arathat: előrehozott választás jöhet az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Boris Johnson egy területen sikert arathat: előrehozott választás jöhet az Egyesült Királyságban.","id":"20191029_brexit_halasztas_valasztas_brit_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c121072-e306-4e13-ae73-a6f159926454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_brexit_halasztas_valasztas_brit_parlament","timestamp":"2019. október. 29. 12:08","title":"Szigorú feltételeket szab az EU a briteknek ahhoz, hogy csúszhasson a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d2136b-c302-41dc-861c-f85a942130b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bécsi Központi Temetőben most már okostelefonos alkalmazással is felfedezhetjük többek között Beethoven, Schubert vagy akár Falco síremlékét. Letölthető audio guide mutatja be a hely történelmi és építészeti sokszínűségét, illetve a Temetkezési Múzeum tárlatát.\r

\r

","shortLead":"A Bécsi Központi Temetőben most már okostelefonos alkalmazással is felfedezhetjük többek között Beethoven, Schubert...","id":"20191029_Okostelefonnal_fedezhetjuk_fel_a_temetot_Becsben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1d2136b-c302-41dc-861c-f85a942130b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bb2a68-52b1-462d-bc31-61486bea2742","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Okostelefonnal_fedezhetjuk_fel_a_temetot_Becsben","timestamp":"2019. október. 29. 12:45","title":"Okostelefonnal fedezhetjük fel a központi temetőt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9d013a-1f8a-494a-b937-c2fbd009b0e1","c_author":"Marosán György","category":"gazdasag","description":"Itt az idő az újabb rendszerváltásra? Lassabban a testtel.","shortLead":"Itt az idő az újabb rendszerváltásra? Lassabban a testtel.","id":"20191029_A_globalis_kapitalizmus_a_veg_kezdete_vagy_a_kezdet_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9d013a-1f8a-494a-b937-c2fbd009b0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775ec158-0450-4c58-a2c4-607ee3a5a24c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_A_globalis_kapitalizmus_a_veg_kezdete_vagy_a_kezdet_vege","timestamp":"2019. október. 29. 17:45","title":"A globális kapitalizmus: a vég kezdete vagy a kezdet vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]