Változatlanul nem működik az EESZT, a magyarorszag.hu hibát jelez

Még mindig nincs vége: a Telex beszámolója szerint változatlanul hibát jelez az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér), a központi időpontfoglaló, sőt, a magyarorszag.hu is. Pénteken a HVG elsőként írta meg, hogy valami nagyon nem stimmel ezeknél az oldalaknál, egyik sem működött rendesen, vagy egyenesen be sem töltött.

A lapunknak nyilatkozó patikusok egyike sem tudta megmondani, hogy mikorra állhat helyre a rendszer, pénteken volt, hogy kizárólag kézzel írott vényeket lehet használni. Korábban is volt hasonló fennakadás, májusban és júliusban is. Az ügyben hiába kerestük tegnap mind a Miniszterelnöki Kabinetirodát, mind a Belügyminisztériumot, egyikük sem válaszolt.

Az Energiaügyi Minisztérium lapunknak pénteken azonban válaszolt, ők azt írták, hogy “A kora délutáni órákban, 13:30-tól kezdődően számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások tapasztalhatók. Az eset érinti többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatást, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást, a 1818 Kormányzati ügyfélvonalat, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér szolgáltatást. A hiba elhárításán folyamatosan dolgoznak a kollégáink, a kellemetlenségekért elnézést kérünk.”