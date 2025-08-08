Állami informatikai leállás: nem lehet kiváltani a receptre felírt gyógyszereket, akadozik a magyarorszag.hu oldal

A páciensek nem tudják kiváltani a receptre felírt gyógyszereiket, mert leállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT) – értesült a HVG. Információinkat megerősítette több budapesti patika is: úgy tudják, az egész országot érinti a meghibásodás, arról pedig nem kaptak tájékoztatást, hogy várhatóan mikorra sikerül majd helyreállítani a rendszert.

A patikusok azt mondták, nagyjából két órája nem működik az EESZT, így csak azokat a vényköteles gyógyszereket tudják kiadni, amelyeket kézzel írtak fel receptre.

Az EESZT ügyfélszolgálatán azt mondták, hogy tudnak a leállásról, és dolgoznak már a hiba elhárításán, azt viszont nem tudták megmondani, pontosan mikorra állhat helyre a rendszer.

Hasonló fennakadás volt tapasztalható májusban és júliusban is.

Az EESZT-n kívül nem működött pénteken a magyarorszag.hu oldal sem, és nem lehetett belépni az ezen keresztül elérhető felületekre sem.

Az ügyben megkerestük az egészségügyért felelős Belügyminisztériumot, valamint az informatikai fejlesztéseket bonyolító Miniszterelnöki Kabinetirodát is, ha válasz érkezik, beszámolunk róla.