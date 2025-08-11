Több évre szóló megállapodást kötött a Netflixszel Harry herceg és Meghan Markle

Harry herceg és Meghan Markle bejelentették, hogy meghosszabbítják együttműködésüket a Netflixszel – írja a BBC.

A több évre szóló megállapodás értelmében a streamingóriás elsőként kaphat lehetőséget az Archewell produkciós cégük által javasolt film- és tévés projektekre. A mostani szerződés rugalmasabb, mint a 2020-as, amelynek értékét mintegy 100 millió dollárra, vagyis nagyjából 37 milliárd forintra becsülték.

A hétfői hír cáfolja a korábbi értesüléseket, miszerint nem lesznek már közös projektjeik a szolgáltatóval.

A bejelentés időzítése egybeesik Meghan életmód- és főzőműsora, a With Love, Meghan második évadának közelgő premierjével.

A főzőműsor első évada 5,3 milliós nézettséget ért el, és a Netflix legnépszerűbb 300 műsora közé sem került be az év első felében. Korábbi közös dokumentumfilmjük, a Harry & Meghan viszont ennél jóval nagyobb érdeklődést váltott ki, 2022 decemberében 23,4 millió megtekintéssel indult.

Idén karácsonyra különkiadással készülnek Meghan főzőműsorából, emellett a hercegi pár producerként jegyez majd egy dokumentumfilmet is, amely egy ugandai árvaház történetét mutatja be.

