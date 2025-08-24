Egy ember meghalt, miután felrobbant egy gázpalack egy moszkvai játékboltban – videó

Legalább egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek vasárnap Moszkva belvárosában, miután felrobbant egy gázpalack a Központi Gyermekáruház (CDM) épületében – közölték vasárnap orosz hírügynökségek a mentőszolgálatokra hivatkozva.

Az első jelentések szerint egy ember életét vesztette, kettőt pedig kórházba szállítottak. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint a balesetet valószínűleg műszaki hiba okozta. A helyszíni beszámolók alapján egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel a második emeleten.

Anyagi kár nem keletkezett, a vásárlókat evakuálták az épületből. A helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak, a Lubjanka téren, ahol az áruház található, korlátozták a forgalmat. A Központi Gyermekáruház egy napig zárva tart a történtek miatt.

A robbanás utáni állapotokról a SOTA orosz híroldal tette közzé a vészhelyzetekre fenntartott minisztérium felvételeit.

SOTA on X (formerly Twitter): “В Москве Центральный детский магазин эвакуировали из-за пожараПожар произошел на втором этаже в здании центрального детского магазина на Лубянке, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. Причиной стала разгерметизация газового баллона. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт пожара, но… pic.twitter.com/IRAeUom1n7 / X” В Москве Центральный детский магазин эвакуировали из-за пожараПожар произошел на втором этаже в здании центрального детского магазина на Лубянке, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. Причиной стала разгерметизация газового баллона. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил факт пожара, но… pic.twitter.com/IRAeUom1n7

A nyitókép forrása: SOTA X-oldala, orosz vészhelyzeti minisztérium.