[{"available":true,"c_guid":"cece95ef-1156-4a47-ab44-39ed7f18cdd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Wizz Airnek még nincs transzatlanti járata, de a hosszú távú cél az, hogy akár közvetlen gépet indítsanak Budapestről New Yorkba.","shortLead":"A Wizz Airnek még nincs transzatlanti járata, de a hosszú távú cél az, hogy akár közvetlen gépet indítsanak Budapestről...","id":"20181017_BudapestNew_York_jaratot_tervez_a_Wizz_Air_vezere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cece95ef-1156-4a47-ab44-39ed7f18cdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903ff8c-bb74-406c-85e8-20e81d0007c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_BudapestNew_York_jaratot_tervez_a_Wizz_Air_vezere","timestamp":"2018. október. 17. 19:38","title":"Budapest–New York járatot tervez a Wizz Air vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","shortLead":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","id":"20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698107c1-7e16-4e75-b24f-46f55ca8641c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","timestamp":"2018. október. 17. 05:10","title":"Ma is szebbik arcát mutatja az ősz, akár 25 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91579dbf-2db8-4e76-890d-b0e8e83e9d12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel nem nyilvános adatokat hozott nyilvánosságra, Demeter Márta repülős ügyében akár büntetőjogi felelősség is felmerülhet, de a minimum, hogy le kellene mondania, jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.","shortLead":"Mivel nem nyilvános adatokat hozott nyilvánosságra, Demeter Márta repülős ügyében akár büntetőjogi felelősség is...","id":"20181017_Akar_borton_is_varhat_Demeter_Martara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91579dbf-2db8-4e76-890d-b0e8e83e9d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f109f756-b25d-42c5-b90b-6d55b9a1f9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Akar_borton_is_varhat_Demeter_Martara","timestamp":"2018. október. 17. 17:17","title":"Akár börtön is várhat Demeter Mártára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fennállna a bűnismétlés vagy a szökés veszélye, ezért meghosszabbították a szeptemberben Badacsonyban halálra vert borász két feltételezett gyilkosának előzetes letartóztatását.","shortLead":"Fennállna a bűnismétlés vagy a szökés veszélye, ezért meghosszabbították a szeptemberben Badacsonyban halálra vert...","id":"20181018_Letartoztatasban_marad_a_badacsonyi_borasz_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351e6d4f-1ef7-443a-8a9d-4b21eba70ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Letartoztatasban_marad_a_badacsonyi_borasz_gyilkosa","timestamp":"2018. október. 18. 10:42","title":"Letartóztatásban marad a badacsonyi borász gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi emberi erőforrások minisztere már bő egy hónapja, a velencei frakcióülésen bejelentette, távozik. Balog elmondta, korábban súlyos beteg volt.","shortLead":"A korábbi emberi erőforrások minisztere már bő egy hónapja, a velencei frakcióülésen bejelentette, távozik. Balog...","id":"20181017_Meg_ma_delelott_visszaadja_parlamenti_mandatumat_Balog_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249d2613-34d1-4250-8e5f-b65df67e6e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Meg_ma_delelott_visszaadja_parlamenti_mandatumat_Balog_Zoltan","timestamp":"2018. október. 17. 10:34","title":"Még ma délelőtt visszaadja parlamenti mandátumát Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06fc1c2-63d3-4d10-992e-6a3fff74203f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételből kiderül, hogy az orosz, a japán és német technika mennyire könnyen kelthető életre azután, hogy 1 évet a föld felszíne alatt töltöttek.","shortLead":"A felvételből kiderül, hogy az orosz, a japán és német technika mennyire könnyen kelthető életre azután, hogy 1 évet...","id":"20181017_igy_indul_be_egy_foldbol_kiasott_regi_lada_toyota_es_audi_video_megbizhatosag_orosz_japan_nemet_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06fc1c2-63d3-4d10-992e-6a3fff74203f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6900cfbb-50bd-449e-b00a-129a3337aa27","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_igy_indul_be_egy_foldbol_kiasott_regi_lada_toyota_es_audi_video_megbizhatosag_orosz_japan_nemet_auto","timestamp":"2018. október. 17. 06:41","title":"Így indul be egy földből kiásott régi Lada, Toyota és Audi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca574cb8-bd74-422e-9a2d-bcf5535afac6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vállalatban egyesül az Opus Global és a Konzum, a nemzetközi piacokra is betörnének.","shortLead":"Egy vállalatban egyesül az Opus Global és a Konzum, a nemzetközi piacokra is betörnének.","id":"20181018_Egyetlen_gigavallalatban_egyesitik_Meszaros_Lorinc_ket_oriasceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca574cb8-bd74-422e-9a2d-bcf5535afac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc046783-7d84-497f-b6e2-c12ffcb53770","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Egyetlen_gigavallalatban_egyesitik_Meszaros_Lorinc_ket_oriasceget","timestamp":"2018. október. 18. 11:38","title":"Egyetlen gigavállalatban egyesítik Mészáros Lőrinc két óriáscégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt vezetői a brüsszeli EU-csúcson tartottak egyeztetést, és bár lett volna számos összeurópai téma, a Fideszre terelődött a szó. A Spiegel Online információi szerint a helyzetet kihasználva Merkel kioktatta magyar kollégáját. Állítólag hosszabb ideje készülhetett erre.","shortLead":"Az Európai Néppárt vezetői a brüsszeli EU-csúcson tartottak egyeztetést, és bár lett volna számos összeurópai téma...","id":"20181018_Merkel_szuk_korben_Orban_fejere_olvasta_rajongasat_Salvini_irant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b99ec5d-4797-4590-a09c-a8ab89b9a708","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Merkel_szuk_korben_Orban_fejere_olvasta_rajongasat_Salvini_irant","timestamp":"2018. október. 18. 15:35","title":"Merkel szűk körben Orbán fejére olvasta rajongását Salvini iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]