[{"available":true,"c_guid":"25c79073-6baf-44ca-9c71-735e870961ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Használta is őket.","shortLead":"Használta is őket.","id":"20181016_Valosagos_fegyverarzenalra_bukkantak_egy_miskolci_ferfi_otthonaban_a_rendorok__fotok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25c79073-6baf-44ca-9c71-735e870961ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dc2e27-047d-4e7c-9148-274b3dfc7039","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Valosagos_fegyverarzenalra_bukkantak_egy_miskolci_ferfi_otthonaban_a_rendorok__fotok_video","timestamp":"2018. október. 16. 13:43","title":"Valóságos fegyverarzenált találtak egy miskolci férfi otthonában a rendőrök – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d64431-368f-4169-81df-de08c790aeaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az optimalizált hajtásláncok és a nagyobb kapacitású telepek nagyobb hatótávot tesznek lehetővé.","shortLead":"Az optimalizált hajtásláncok és a nagyobb kapacitású telepek nagyobb hatótávot tesznek lehetővé.","id":"20181017_jon_az_elso_100_kilometeres_elektromos_hatotavu_hibrid_mercedes_gle_suv_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41d64431-368f-4169-81df-de08c790aeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42041d6-dd48-47bd-88c3-7309df9bcd8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_jon_az_elso_100_kilometeres_elektromos_hatotavu_hibrid_mercedes_gle_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. október. 17. 09:21","title":"Jön az első 100 kilométeres elektromos hatótávú hibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump megígérte a háborút a választási kampány során, de azután egy éven át ment a nagy barátkozás: Hszi Csin-ping elnököt a floridai Fehér Házban fogadták. Aztán Donald Trump a Tiltott városban ebédelt Pekingben, ahol ez a kiváltság csak nagyon kevés külföldi vendégnek jár ki. Aztán mégiscsak megindult az offenzíva, a büntető vámok özöne, de miért?","shortLead":"Trump megígérte a háborút a választási kampány során, de azután egy éven át ment a nagy barátkozás: Hszi Csin-ping...","id":"20181017_Egy_konyv_miatt_inditott_Trump_kereskedelmi_haborut_Kina_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a06ad3-f0b4-4ff5-bf65-b6c830e4a13a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Egy_konyv_miatt_inditott_Trump_kereskedelmi_haborut_Kina_ellen","timestamp":"2018. október. 17. 12:59","title":"Egy könyv miatt indított Trump kereskedelmi háborút Kína ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd563845-ce9c-496b-8e55-cc0555b4d54e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Anna Burns a Bajok (The Troubles) néven emlegetett Milkman című kötetéért kapta meg a díjat.","shortLead":"Anna Burns a Bajok (The Troubles) néven emlegetett Milkman című kötetéért kapta meg a díjat.","id":"20181017_Eloszor_kapta_eszakirorszagi_szerzo_a_Man_Bookerdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd563845-ce9c-496b-8e55-cc0555b4d54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e75e53-8dd3-4c6d-8ada-b8dc1b324c61","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Eloszor_kapta_eszakirorszagi_szerzo_a_Man_Bookerdijat","timestamp":"2018. október. 17. 10:21","title":"Először kapta észak-írországi szerző a Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5e3590-c159-41b8-b1a7-6f2c49185af1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékok megszüntetése után sem kérhet mindenki csokot. Sőt, többször keresik a bankokat olyanok, akik vállalták, hogy három gyerekük lesz, megkapták a csokot, majd nem sokkal később elváltak. Márpedig akik nem hozzák a megígért gyerekszámot, azok nagy bajba kerülhetnek, és a bankok is csak reménykednek, hogy nem lesz a devizahitelezéshez hasonló összeomlás.","shortLead":"A lakástakarékok megszüntetése után sem kérhet mindenki csokot. Sőt, többször keresik a bankokat olyanok, akik...","id":"20181017_csok_lakas_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5e3590-c159-41b8-b1a7-6f2c49185af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cdb16d-e3e5-402d-b3f0-9a30d416b2b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_csok_lakas_gyerekek","timestamp":"2018. október. 17. 11:15","title":"Két gyerek után válás? Ráfizet a csokos, ha nem teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hitelközvetítőket, ingatlanforgalmi szakértőt és vállalkozókat ítélt el a Kaposvári Törvényszék hitelek folyósításával összefüggő mintegy 190 millió forint vagyoni hátrány okozása miatt – tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség az MTI-t kedden.","shortLead":"Hitelközvetítőket, ingatlanforgalmi szakértőt és vállalkozókat ítélt el a Kaposvári Törvényszék hitelek folyósításával...","id":"20181016_Hitelkozvetitok_letoltendo_bortonbutetes_kaposvari_torvenyszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81055f62-233f-4da8-9111-f7e7c4d99078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Hitelkozvetitok_letoltendo_bortonbutetes_kaposvari_torvenyszek","timestamp":"2018. október. 16. 08:57","title":"Hitelközvetítőket ítélt letöltendő börtönbüntetésre a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be633d5-c689-4f86-9e06-0fd905157406","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fesztiválhangulattal csalogat a harmadik őszi Margó a Várkert Bazárba. ","shortLead":"Fesztiválhangulattal csalogat a harmadik őszi Margó a Várkert Bazárba. ","id":"20181016_Margo_fesztival_konyvfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be633d5-c689-4f86-9e06-0fd905157406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986ad27f-217c-491f-8e2b-34fb8811d2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Margo_fesztival_konyvfesztival","timestamp":"2018. október. 16. 11:10","title":"Nem félünk a trolloktól – jön az őszi Margó fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ÁKK azt javasolta, hogy az állam lépjen be a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások piacára, fellendítve a szegmenst.","shortLead":"Az ÁKK azt javasolta, hogy az állam lépjen be a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások piacára, fellendítve a szegmenst.","id":"20181016_A_nyugdijpiacra_is_belephet_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c20a65c-9d6d-46a5-9fb8-5fd02cfcc4be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_A_nyugdijpiacra_is_belephet_az_allam","timestamp":"2018. október. 16. 15:55","title":"A nyugdíjpiacra is beléphet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]