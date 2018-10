Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fennállna a bűnismétlés vagy a szökés veszélye, ezért meghosszabbították a szeptemberben Badacsonyban halálra vert borász két feltételezett gyilkosának előzetes letartóztatását.","shortLead":"Fennállna a bűnismétlés vagy a szökés veszélye, ezért meghosszabbították a szeptemberben Badacsonyban halálra vert...","id":"20181018_Letartoztatasban_marad_a_badacsonyi_borasz_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351e6d4f-1ef7-443a-8a9d-4b21eba70ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Letartoztatasban_marad_a_badacsonyi_borasz_gyilkosa","timestamp":"2018. október. 18. 10:42","title":"Letartóztatásban marad a badacsonyi borász gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakszervezetek levélben kérték a MÁV vezetését, hogy üljenek le tárgyalni. ","shortLead":"A szakszervezetek levélben kérték a MÁV vezetését, hogy üljenek le tárgyalni. ","id":"20181018_15_szazalekos_beremelest_akarnak_a_vasutasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5c69e4-5b98-49f6-8a46-0aac68bc21a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_15_szazalekos_beremelest_akarnak_a_vasutasok","timestamp":"2018. október. 18. 18:08","title":"15 százalékos béremelést akarnak a vasutasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce882974-5a80-49cf-b70b-50c8bf25aecf","c_author":"Z. B.","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A kerékpárosklub 10 százalékos biciklis arányt szeretne 2030-ra Budapesten, Tarlós pedig \"az autósokat is megnyugtató, de a kerékpárosokat is felemelő\" együttműködést. Ki gondolta volna mindezt két éve? ","shortLead":"A kerékpárosklub 10 százalékos biciklis arányt szeretne 2030-ra Budapesten, Tarlós pedig \"az autósokat is megnyugtató...","id":"20181018_Megallapodast_irt_ala_a_Kerekparosklub_es_Tarlos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce882974-5a80-49cf-b70b-50c8bf25aecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202254b-ef60-429d-a980-0c96bd55d908","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181018_Megallapodast_irt_ala_a_Kerekparosklub_es_Tarlos","timestamp":"2018. október. 18. 06:03","title":"Megállapodást írt alá a kerékpárosklub és Tarlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c78ecd-97cd-4c9b-bf11-8f9d35a18c6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az összehajtogatható kijelzőket említjük, a többségnek a telefonok ugranak be, pedig nincs kőbe vésve, hogy az ilyen jellemzővel szerelt készülékek kizárólag mobilok lehetnek. ","shortLead":"Ha az összehajtogatható kijelzőket említjük, a többségnek a telefonok ugranak be, pedig nincs kőbe vésve, hogy az ilyen...","id":"20181017_hajtogathato_tablagep_flexibilis_kijelzo_osszehajthato_telefon_samsung_lenovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c78ecd-97cd-4c9b-bf11-8f9d35a18c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1072e2-90cd-406e-ad6c-a0fab4849584","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_hajtogathato_tablagep_flexibilis_kijelzo_osszehajthato_telefon_samsung_lenovo","timestamp":"2018. október. 17. 21:06","title":"Hajtogatható telefon? Felejtse el: a Lenovo táblagéppel csinálna ugyanilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gondolja, hogy hibázott, hanem továbbra is magabiztosan várja a honvédelmi, illetve a belügyminiszter válaszát az Orbán Flóra hazareptetéséről feltett kérdéseire az LMP-s Demeter Márta. Az ellenzéki párt eddig sem túl népszerű társelnökjelöltjének három nappal a tisztújítás előtt viszont nem jött valami jól az ügy, ahogy a lassan abszurddráma-szereplővé váló LMP-nek sem. A ciprusi repüléssel kapcsolatban mindenesetre vannak kérdőjelek. ","shortLead":"Nem gondolja, hogy hibázott, hanem továbbra is magabiztosan várja a honvédelmi, illetve a belügyminiszter válaszát...","id":"20181017_Demeter_Marta_Ne_haragudjon_mar_a_kerdest_sem_ertem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f5a64-2575-4a04-8a85-573cbd611fac","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Demeter_Marta_Ne_haragudjon_mar_a_kerdest_sem_ertem","timestamp":"2018. október. 17. 18:15","title":"Demeter Márta: „Ne haragudjon, már a kérdést sem értem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a portás is otthagyta a Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumot. ","shortLead":"Még a portás is otthagyta a Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumot. ","id":"20181018_Igazgatovaltas_miatt_12_tanar_mondott_fel_egy_pesti_gimnaziumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe0d822-16e0-4d37-b9f7-58b47120ad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Igazgatovaltas_miatt_12_tanar_mondott_fel_egy_pesti_gimnaziumban","timestamp":"2018. október. 18. 15:45","title":"Igazgatóváltás miatt 12 tanár mondott fel egy pesti gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fundamenta nem változtatott, péntek a határidő.","shortLead":"A Fundamenta nem változtatott, péntek a határidő.","id":"20181017_Modosult_a_hatarido_2_penztarnal_ma_lehet_utoljara_leadni_lakastakarekszerzodest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89674b09-ab92-4846-8885-64b520b10771","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Modosult_a_hatarido_2_penztarnal_ma_lehet_utoljara_leadni_lakastakarekszerzodest","timestamp":"2018. október. 17. 14:11","title":"Módosult a határidő: 2 pénztárnál ma lehet utoljára leadni lakástakarék-szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látásból ismerhették egymást a támadójával.","shortLead":"Látásból ismerhették egymást a támadójával.","id":"20181018_Visszatert_az_eroszak_helyszinere_a_megtamadott_futo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5110b90-5522-4f07-960a-e54f509b8fd5","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Visszatert_az_eroszak_helyszinere_a_megtamadott_futo","timestamp":"2018. október. 18. 08:37","title":"Visszatért az erőszak helyszínére a megtámadott futó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]