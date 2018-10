Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa3dc1ae-4fa3-46d0-b92f-8165cd6a9e4b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Még mindig Orbán Flóra repülése a téma a parlamentben. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra. Katonai és nemzetbiztonsági kockázatot rejt magában, amiért felelnie kell az LMP-s politikusnak.","shortLead":"Még mindig Orbán Flóra repülése a téma a parlamentben. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra...","id":"20181029_Demeter_Martat_lehulyeztek_a_parlamentben_majd_elvettek_tole_a_szot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa3dc1ae-4fa3-46d0-b92f-8165cd6a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5721989-1b2a-4eb5-815d-b23b2e373f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Demeter_Martat_lehulyeztek_a_parlamentben_majd_elvettek_tole_a_szot","timestamp":"2018. október. 29. 14:25","title":"Demeter Mártát lehülyézték a parlamentben, majd elvették tőle a szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy nem csak a Centrál Kávéház, hanem a fölötte lévő irodaház is török kézbe került.","shortLead":"Kiderült, hogy nem csak a Centrál Kávéház, hanem a fölötte lévő irodaház is török kézbe került.","id":"20181029_Ujabb_Budapesti_palotat_szerzett_meg_Erdogan_parttarsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c747ce95-eb26-456b-9c35-432289c91dd1","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Ujabb_Budapesti_palotat_szerzett_meg_Erdogan_parttarsa","timestamp":"2018. október. 29. 10:28","title":"Újabb budapesti palotát szerzett meg Erdogan párttársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oktatáskutatást végzett az UNICEF, az ENSZ gyerekügyi szervezete az egyenlőtlenségekre fókuszálva. Magyarországon a családok helyzete döntő, és fontosabb, mint máshol: az azonos képességű gyerekek közt a szegényebbek közül kevesebb mer akárcsak gondolni a továbbtanulásra. Ugyancsak fontos, hogy milyen iskolába jár a gyerek, az iskolák közti különbségek meghatározóak.","shortLead":"Oktatáskutatást végzett az UNICEF, az ENSZ gyerekügyi szervezete az egyenlőtlenségekre fókuszálva. Magyarországon...","id":"20181030_ENSZ_Magyarorszagon_a_szegenyebb_gyerekek_kozul_sokan_mar_nem_is_tervezik_a_tovabbtanulast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687a240b-968a-40f8-9c21-0304a0b25ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_ENSZ_Magyarorszagon_a_szegenyebb_gyerekek_kozul_sokan_mar_nem_is_tervezik_a_tovabbtanulast","timestamp":"2018. október. 30. 11:26","title":"ENSZ: Magyarországon a szegényebb gyerekek közül sokan már nem is tervezik a továbbtanulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","shortLead":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","id":"20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71d9420-c56b-4a8c-85ce-6ccd796faab1","keywords":null,"link":"/elet/20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","timestamp":"2018. október. 28. 17:38","title":"Áram ütött agyon hét elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá az AFP hírügynökség. Korábban öt évet kapott egy másik korrupciós ügyben. A mostani eset arról szólt, hogy az exminiszterelnök lenyúlta egy jótékonysági alap pénzét. 31,5 millió takaról volt szó ez 329 ezer eurót jelent. ","shortLead":"Khaleda Zia, aki háromszor is Banglades kormányfője volt, jelenleg is börtönben ül - korrupció miatt - emlékeztet rá...","id":"20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de63701f-6af0-4957-9015-08a28c23caac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cce1f7-f402-440b-b5f7-1b676e149f3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Az_arvak_penzet_is_lenyulta_Het_ev_bortont_kapott_korrupcioert_az_exminiszterelnok","timestamp":"2018. október. 29. 12:01","title":"Az árvák pénzét is lenyúlta? Hét év börtönt kapott korrupcióért a bangladesi ex-miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron nyilvánosságra került üzletkötés immár lezárult: a Microsofté lett a nyílt forráskódos kincsesbánya, a GitHub.","shortLead":"A nyáron nyilvánosságra került üzletkötés immár lezárult: a Microsofté lett a nyílt forráskódos kincsesbánya, a GitHub.","id":"20181028_microsoft_github_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb7be24-2b4d-4315-9fc3-ba8f2f9cd5b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_microsoft_github_felvasarlas","timestamp":"2018. október. 28. 20:03","title":"Lezárult a nagy üzlet: végleg a Microsofté a GitHub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Patthelyzet alakult ki szeméthelyzetben: a felek egymásra mutogatnak, nem látszik a megoldás, a tárgyalások eredménytelenek.","shortLead":"Patthelyzet alakult ki szeméthelyzetben: a felek egymásra mutogatnak, nem látszik a megoldás, a tárgyalások...","id":"20181030_Szemetkaosz_az_egy_het_alatt_felgyulemlett_szemet_ket_honapig_ad_munkat_a_szemeteseknek__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a051a9-d557-4b08-821e-42c10e908fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szemetkaosz_az_egy_het_alatt_felgyulemlett_szemet_ket_honapig_ad_munkat_a_szemeteseknek__video","timestamp":"2018. október. 30. 14:29","title":"Szemétkáosz: az egy hét alatt felgyülemlett szemét két hónapig ad munkát a szemeteseknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltán volt emberi erőforrás-miniszter interjút adott a Szemlélek keresztény blognak, amelyben néhány kritikát is megfogalmazott a kormánnyal szemben: elmondta, egy ekkora minisztériumban nem juthatott elég figyelem az oktatásra és az egészségügyre, ahogy azt is, sokszor nem értett egyet az ilyen éles kormányzati kommunikációval és a migránsozással, de ő is elismerte, ezzel lehetett választást nyerni.","shortLead":"Balog Zoltán volt emberi erőforrás-miniszter interjút adott a Szemlélek keresztény blognak, amelyben néhány kritikát is...","id":"20181030_Balog_Zoltan_A_migransok_Isten_teremtenyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49c46aa-ca89-42df-b0f7-d335acfef98e","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Balog_Zoltan_A_migransok_Isten_teremtenyei","timestamp":"2018. október. 30. 09:51","title":"Balog Zoltán: A választók mobilizálását a migránsozással lehetett a legjobban elérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]