Második évjáratát, dűlőszelektált tételeinek pedig első példányait dobja piacra a Wizz Air alapító-vezetőjének borászata. Váradi József a Forbes kérdésére azt válaszolta, hogy az első években szeretnének mielőbb bemutatkozni a vásárlóknak, meg a nagy versenyek bíráinak, aztán később majd visszatartják azokat a borokat, amelyeknek jól áll az életkor.

Hogy célnak a világpiacot lőtték be, azt a palackok árai is egyértelműen jelzik: az első osztályú dűlőkön megvásárolt termőterületekről egyenként kb. 2500 palack készült, ezeket most 6 000 forintért kínálják; a 2017-es édes szamorodniból 15 ezer készült, és jelenleg 10 000 forint. A 2016-os évjárat száraz furmintjából jó, ha 400 palack maradt a pincében, annak jelentős részét is lefoglalták már éttermek. Az azóta teljesen befejezett mádi infrastruktúra, sőt még a kiváló 2017-es évjárat is adott ahhoz, hogy mind elfogyjon.