[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat 1-0-ra győzött Telkiben a bosnyák válogatott ellen, ezzel biztosította részvételét a májusi írországi kontinenstornán.","shortLead":"A csapat 1-0-ra győzött Telkiben a bosnyák válogatott ellen, ezzel biztosította részvételét a májusi írországi...","id":"20190329_u17_foci_valogatott_europa_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f950537-ab76-4454-b106-c6bdae9aa3bf","keywords":null,"link":"/sport/20190329_u17_foci_valogatott_europa_bajnoksag","timestamp":"2019. március. 29. 18:29","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra az U17-es fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 66 éves Jo Cameron egész életét fájdalmak nélkül élte le, ám nemrég világossá vált számára, mitől van ez: ritka genetikai mutációban szenved.","shortLead":"A 66 éves Jo Cameron egész életét fájdalmak nélkül élte le, ám nemrég világossá vált számára, mitől van ez: ritka...","id":"20190330_jo_cameron_nem_erez_fajdalmat_genmutacio_genetikai_rendellenesseg_faah_gen_fajalomerzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e62b0e-eb9d-4cd6-b228-8e11fd8f4dfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_jo_cameron_nem_erez_fajdalmat_genmutacio_genetikai_rendellenesseg_faah_gen_fajalomerzet","timestamp":"2019. március. 30. 10:03","title":"Ez a 66 éves nő nem érez fájdalmat – soha, semmikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566fbcb9-484b-4323-8fa3-29c7690a2cb7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Torontóban játszó spanyol, Alejandro Pozuelo alighanem a hétvége gólját szerezte. A meccset egyébként 4-0-ra nyerték a kanadaiak a New York ellen.","shortLead":"A Torontóban játszó spanyol, Alejandro Pozuelo alighanem a hétvége gólját szerezte. A meccset egyébként 4-0-ra nyerték...","id":"20190330_Valahogy_igy_kell_csodagolt_loni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=566fbcb9-484b-4323-8fa3-29c7690a2cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63a3415-c7b1-4efb-be66-54f078e083c9","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Valahogy_igy_kell_csodagolt_loni","timestamp":"2019. március. 30. 13:32","title":"Valahogy így kell csodagólt lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A terrorista a közösségi oldalon élőben közvetítette, hogy megöl ötven embert egy christchurchi mecsetben.","shortLead":"A terrorista a közösségi oldalon élőben közvetítette, hogy megöl ötven embert egy christchurchi mecsetben.","id":"20190330_Ujzelandi_meszarlas_vegre_megszolalt_a_Facebook_bar_mondanivaloja_nem_sok_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08e57b3-6a1c-4564-bd25-9f378215aa8a","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ujzelandi_meszarlas_vegre_megszolalt_a_Facebook_bar_mondanivaloja_nem_sok_volt","timestamp":"2019. március. 30. 15:07","title":"Új-zélandi mészárlás: végre megszólalt a Facebook, bár mondanivalója nem sok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76c38a6-7387-4e7f-84c6-149edab23ff5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A 4 méternél alig hosszabb VW T-Cross meglepően praktikus, és olyannyira nem terepre szánják, hogy nem is készül összkerékhajtással. Megnéztük, hogy mit tud a gyakorlatban a T-Roc kistestvére.","shortLead":"A 4 méternél alig hosszabb VW T-Cross meglepően praktikus, és olyannyira nem terepre szánják, hogy nem is készül...","id":"20190331_volkswagen_vw_tcross_divatterepjaro_menetproba_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76c38a6-7387-4e7f-84c6-149edab23ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c90773-4adc-4dac-9b49-b14952f8c3c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_volkswagen_vw_tcross_divatterepjaro_menetproba_teszt","timestamp":"2019. március. 31. 10:00","title":"Polo méret, Golf ár: vezettük a T-Cross-t, a legkisebb VW divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az azeri Valentyin Hrisztovnak a 2012-ben, a londoni nyári játékokon adott mintájában bukkantak doppinglistás szerre.","shortLead":"Az azeri Valentyin Hrisztovnak a 2012-ben, a londoni nyári játékokon adott mintájában bukkantak doppinglistás szerre.","id":"20190329_dopping_azeri_sulyemelo_londoni_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c846879f-1e72-462c-87d6-1ee0c822c11c","keywords":null,"link":"/sport/20190329_dopping_azeri_sulyemelo_londoni_olimpia","timestamp":"2019. március. 29. 19:07","title":"Hét éve nyert olimpiai érmét bukja a doppingoló súlyemelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár újabb nemzeti konzultáció is lehet az ügyben.","shortLead":"Akár újabb nemzeti konzultáció is lehet az ügyben.","id":"20190329_A_magyar_kormanynak_meg_nincs_velemenye_az_oraatallitasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6306a7b7-fffd-4f5a-adeb-2678ac553fbf","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_A_magyar_kormanynak_meg_nincs_velemenye_az_oraatallitasrol","timestamp":"2019. március. 29. 15:14","title":"A magyar kormánynak még nincs véleménye az óraátállításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3727507-ae0c-40e6-988e-2f84067fa8b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Mutatjuk_a_Fidesz_idei_szulinapi_tortajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3727507-ae0c-40e6-988e-2f84067fa8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69123d5-e0ef-4142-933c-f4b2240b67a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Mutatjuk_a_Fidesz_idei_szulinapi_tortajat","timestamp":"2019. március. 30. 12:22","title":"Mutatjuk a Fidesz idei szülinapi tortáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]