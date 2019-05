Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Fahidi Éva személyes biztonságként élte meg, hogy a német parlamentben nem volt szélsőjobboldali párt, de aztán rá kellett jönnie, hogy az ordas eszmék a szemünk előtt támadnak újra, ugyanazokkal a módszerekkel. Az Auschwitzot túlélő aktivista legújabb jelszava: nem kell szeretni egymást, de ne gyűlöljük a másikat. ","shortLead":"Fahidi Éva személyes biztonságként élte meg, hogy a német parlamentben nem volt szélsőjobboldali párt, de aztán rá...","id":"20190528_Egy_dolog_tortent_velem_egesz_eletemben_visszajottem_Auschwitzbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aff5297-0abc-496e-b18f-2a8c1be80b66","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Egy_dolog_tortent_velem_egesz_eletemben_visszajottem_Auschwitzbol","timestamp":"2019. május. 28. 20:00","title":"„Egy dolog történt velem egész életemben: visszajöttem Auschwitzból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0156a4ab-d376-48ff-9e1a-427661c9e302","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201922_elzugtak_forradalmai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0156a4ab-d376-48ff-9e1a-427661c9e302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a766cc48-63c8-4841-9b18-2c0985fc1cca","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.22/201922_elzugtak_forradalmai","timestamp":"2019. május. 29. 00:00","title":"Elzúgtak forradalmai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a nagy német zeneszerzőbe szorult némi humorérzék.","shortLead":"Úgy tűnik, a nagy német zeneszerzőbe szorult némi humorérzék.","id":"20190530_Beethoven_levagott_egy_csomot_a_hajabol_most_elarverezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a493f5-8600-4477-9b23-4a22859361f9","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Beethoven_levagott_egy_csomot_a_hajabol_most_elarverezik","timestamp":"2019. május. 30. 09:29","title":"Beethoven levágott egy csomót a hajából, most elárverezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8111da89-db64-47f8-9b13-039b1564efbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új, hatékony sebragasztó eljárást fejlesztettek ki izraeli kutatók, akik ragasztópisztollyal zárták össze a súlyos nyílt vágásokat – számolt be róla az Izraeli Műszaki Egyetem.\r

\r

","shortLead":"Új, hatékony sebragasztó eljárást fejlesztettek ki izraeli kutatók, akik ragasztópisztollyal zárták össze a súlyos...","id":"20190529_sulyos_vagott_serulesek_kezelese_ragasztopisztollyal_izraeli_kutatok_technion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8111da89-db64-47f8-9b13-039b1564efbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f1ec7c-ce66-42b5-9ad8-394191c7bcb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_sulyos_vagott_serulesek_kezelese_ragasztopisztollyal_izraeli_kutatok_technion","timestamp":"2019. május. 29. 10:03","title":"Egy ragasztópisztoly, egy spéci töltet, és máris begyógyult a seb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acba5ae8-bd85-4c4d-97e5-81e9a7e46b29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felmatricázott mozdony az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódik, Erdő Péter bíboros szentelte fel. ","shortLead":"A felmatricázott mozdony az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódik, Erdő Péter bíboros szentelte fel. ","id":"20190528_erdo_peter_biboros_mozdony_aldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acba5ae8-bd85-4c4d-97e5-81e9a7e46b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e4cbc8-0338-4c6a-853f-8f975c35729f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_erdo_peter_biboros_mozdony_aldas","timestamp":"2019. május. 28. 15:56","title":"Különleges mozdony indul útra, meg is áldották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 19-én Rostockban tartották a hivatalos névadó ünnepségét annak a hajónak, ami szerda este a Hableány nevű hajóval ütközött össze a Parlament előtt.","shortLead":"Március 19-én Rostockban tartották a hivatalos névadó ünnepségét annak a hajónak, ami szerda este a Hableány nevű...","id":"20190530_budapest_dunai_hajoblaeset_viking_sigyn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7243723f-99c2-4fd0-be0c-e9faf2f45c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_budapest_dunai_hajoblaeset_viking_sigyn","timestamp":"2019. május. 30. 09:33","title":"Két hónapja adták át a hajót, ami elsüllyeszthette a Hableányt a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32","c_author":"Riba István","category":"hetilap","description":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson is működött; az okok összetettek.","shortLead":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson...","id":"201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52be957-4917-463d-a797-752836c4d927","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.22/201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","timestamp":"2019. május. 29. 00:00","title":"Tetszettek választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186d422e-16a0-4730-b9bf-ed87ec8ce1a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az EP-választás eredményét nem fogja befolyásolni, de pár szavazat elveszett: hét magyar kérte, hogy Rijádban voksolhasson, az ő borítékjaikat tartalmazó urna szabálytalan volt.","shortLead":"Az EP-választás eredményét nem fogja befolyásolni, de pár szavazat elveszett: hét magyar kérte, hogy Rijádban...","id":"20190529_Szabalytalan_az_egyik_kulkepviseleti_urna_nem_szamoljak_ossze_az_abba_dobott_szavazatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=186d422e-16a0-4730-b9bf-ed87ec8ce1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89f9304-b0aa-43c4-94f1-5044f1219b66","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Szabalytalan_az_egyik_kulkepviseleti_urna_nem_szamoljak_ossze_az_abba_dobott_szavazatokat","timestamp":"2019. május. 29. 15:24","title":"Szabálytalan az egyik külképviseleti urna, nem számolják össze az abba dobott szavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]