Látványos videót tettek közzé a vasárnapi vasúti talpfatűz oltásáról

Látványos videót tett közzé az Országos Katasztrófavédelem a tegnapi talpfatűzről a Facebook-oldalán.

Vasúti talpfák gyulladtak meg vasárnap délután Budapest negyedik és tizenharmadik kerületeinek határán, a Balzsam utcában. 🔥 A tűzoltók kiérkezésekor a lángok mintegy ötszáz négyzetmétert érintettek. A fővárosi hivatásos, valamint az újpesti, fóti, dél-pesti és a Folyami Katasztrófavédelem önkéntes tűzoltói👨‍🚒 délután négy órára hét vízsugárral megakadályozták a lángok továbbterjedését. A tűz végleges oltása az esti órákban is tartott. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. Az eset során senki nem sérült meg.🙏 📽️Videó: FKI

Mint írják, a lángok mintegy 500 négyzetméteren lángoltak, amikor a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett még négy másik önkéntes csapat is a helyszínre érkezett. A tűz terjedését délután négy óra körül megakadályozták, az oltás viszont még az esti órákban is tartott.

Egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta az újpesti trafóállomás és a vasúti sínek között felhalmozott talpfák kigyulladását.

Nyitókép: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság